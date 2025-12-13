फ्लाइट से ट्रैवल करने वाली हैं तो हैंडबैग में जरूर रखें ये चीजें, सफर होगा आसान

संक्षेप: Flight essential things carry in your handbag: फ्लाइट से पहली बार ट्रैवल करने वाली हैं और समझ नहीं आ रहा कि हैंडबैग में किन चीजों को पैक करना जरूरी होता है। तो ये 7 चीजों की लिस्ट देख लें, जो हमेशा ट्रैवल के वक्त हैंडबैग में पास रखें।

ट्रेन और फ्लाइट के ट्रैवल में काफी अंतर होता है। फ्लाइट से ट्रैवल के वक्त काफी सारे नियमों की जानकारी के साथ ही सामान रखने की भी सही नॉलेज होनी चाहिए। जिससे प्लेन में बैठने के बाद आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि फ्लाइट में लगेज अलग से बोर्ड होता है। ऐसे में आपको अपने हैंडबैग में कुछ खास चीजों को जरूर रख लेना चाहिए। अगर आप भी बार-बार भूल जाती हैं कि हैंडबैग में कौन सी चीजें रखना जरूरी है तो ट्रैवल इंफ्लूएंसर आकांक्षा ने पूरी लिस्ट शेयर की है। जो आपके भी काम आ सकती है।

ईयरबड्स प्लेन में अगर आप अनचाहे शोर-शराबे से बचना चाहती हैं तो ईयरबड्स को साथ रखें। ये आपको आराम से सोने या रिलैक्स करने में मदद करेगा।

पोर्टेबल चार्जर और मिनी फोन स्टैंड फ्लाइट में बैठकर बोर होने लगती हैं तो साथ में फोल्डेबल फोन स्टैंड रखें। जिस पर मोबाइल को रखकर आप आराम से एंटरटेन हो सकें और साथ ही पोर्टेबल चार्जर जो आपके मोबाइल की बैटरी को कभी खत्म नहीं होने देगा।

मेडिसिन किट विद सेनैटरी नैपकिन महिलाओं को इमरजेंसी मेडिसिन किट के साथ सेनैटरी नैपकिन जरूर रखनी चाहिए। कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो वो आपके हैंड बैग में आपके पास होना चाहिए। क्योंकि लगेज अलग से बोर्ड होता है तो पास में दवा ना होने पर आपको मुश्किल हो सकती है।

प्रोटीन बार और स्नैक्स हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन अपने हैंडबैग में जरूर रखें। फ्लाइट लेट होने या फिर एयरपोर्ट पर अगर बजट में फूड नहीं मिल रहा तो आपके पास खाने का कुछ सामान हैंडबैग में होना जरूरी है।

मॉइश्चराइजर और लिप बाम कई बार जब आप फ्लाइट में होते हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है। इसलिए पास में मॉइश्चराइजर जरूर रखें।

जैकेट और मोजे अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में हैं और वेदर चेंज होता हो तो साथ में जैकेट और मोजा जरूर रखें। कई बार फ्लाइट में एसी का तापमान कम होता है। ठंड से डिसकंफर्ट ना हो इसलिए जैकेट साथ रखें।