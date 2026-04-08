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Flight Ticket Rule For Kids: फ्लाइट में कितने साल के बच्चे का लगेगा टिकट? पहली बार ट्रैवल कर रहे तो जान लें नियम

Apr 08, 2026 10:15 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Flight ticket age limit for child: बच्चे और फैमिली के साथ पहली बार फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं तो फ्लाइट में बच्चों के टिकट बुकिंग से जुड़े इन नियमों को जरूर जान लें। साथ ही जानें क्या इंफैंट का भी आई कार्ड रखना जरूरी है?

Flight Ticket Rule For Kids: फ्लाइट में कितने साल के बच्चे का लगेगा टिकट? पहली बार ट्रैवल कर रहे तो जान लें नियम

फ्लाइट में पहली बार ट्रैवल करने वाले हैं तो कुछ नियमों की जानकारी जरूर रखें। जैसे छोटे बच्चे को लेकर पहली बार ट्रैवल कर रहे तो टिकट से जुड़े नियमों की जानकारी जरूर कर लें। फ्लाइट में टिकट के नियम ट्रेन, बस से काफी अलग होते हैं। ट्रेन, बस में जहां 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चों का हाफ टिकट लेना होता है। लेकिन इस कंडीशन में अलग सीट बच्चे के लिए नहीं मिलती। बच्चे के लिए अलग सीट चाहिए तो पूरा किराया देना होता है। वहीं, फ्लाइट में आप न्यू बॉर्न या फिर दो साल के बच्चे को लेकर ट्रैवल कर है तो दोनों की कंडीशन में फ्लाइट टिकट बुकिंग अलग-अलग होगी। जानें बच्चों के फ्लाइट टिकट बुकिंग का क्या रूल्स है।

दो साल से छोटे बच्चों का टिकट

बच्चा अगर 2 साल से छोटा है तो उसे अलग सीट की जरूरत नहीं होती है। वो पैरेंट्स की गोदी में बैठकर ही ट्रैवल करता है। ऐसे में 2 साल के कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लेते हालांकि कुछ एयरलाइंस 2 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए इंफेंट टिकट चार्ज करती है। जो बड़े लोगों के टिकट से कम रेट का ही होता है।

इसके साथ ही छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए एयरलाइंस अलग से स्पेशल सीट या बेबी क्रेडल की सुविधा देती है। रूल्स के मुताबिक एक एडल्ट केवल एक बच्चे को गोद में लेकर ट्रैवल कर सकता है।

2-12 साल के बच्चों के टिकट का नियम

वहीं बच्चा अगर 2 साल से ऊपर का है तो उसके लिए अलग सीट की जरूरत होगी और अलग सीट के लिए पूरे पैसे लिए जाते हैं।

हालांकि कुछ एयरलाइंस 12 साल से कम उम्र के बच्चों की टिकट बुकिंग में कुछ छूट देती है।

12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए नियम

12 साल से ऊपर के बच्चों को पूरा वयस्क माना जाता है और उन्हें पूरी कीमत की फुल सीट का टिकट बुक करना होता है। हालांकि अगर बच्चा अकेले ट्रैवेल कर रहा तो साथ में एयरलाइंस स्पेशल असिस्टेंस सर्विस भी देती है।

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बच्चे का पहचान पत्र है जरूरी

बच्चा अगर न्यू बॉर्न है या फिर 12 साल का, हर बच्चे का पहचान पत्र साथ रखना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर इंफैंट चाइल्ड के आधार कार्ड नही होते। ऐसे में नगर निगम से मिले बर्थ सर्टिफिकेट को, जिस पर माता-पिता और पैरेंट्स का नाम लिखा होता है। उसे वैलिड माना जाता है। तो छोटे नवजात शिशु का भी पहचान पत्र रखना जरूरी होता है।

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ध्यान देने योग्य बातें

फ्लाइट में बच्चों के साथ ट्रैवल करने वाले हैं और टिकट बुक कर रहे तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें..

  • टिकट बुकिंग से पहले एयरलाइंस टू एयरलाइंस डिसकाउंट और पॉलिसी की जानकारी जरूर कर लें। बच्चों के टिकट और प्राइज को लेकर अक्सर एयरलाइंस के प्राइज और पॉलिसी अलग-अलग होती है।
  • बच्चा अगर न्यू बॉर्न है यानी इन्फेंट है तो बेझिझक बच्चे के लिए सीटिंग अरेंजमेंट और सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में जानकारी कर लें।
  • बच्चे को अगर अकेले ट्रैवल करना पड़ रहा है तो एयरलाइन से "Unaccompanied Minor" सर्विस के बारे में जानकारी जरूर कर लें।
  • फ्लाइट में ट्रैवल से पहले इन छोटी-छोटी बातों की जानकारी एयरलाइन से कर के ही टिकट की बुकिंग करें और ट्रैवल करें। जिससे फैमिली के साथ आपकी यात्रा में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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