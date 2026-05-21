लड़कियों में बढ़ रहा सोलो ट्रैवलिंग का क्रेज, घूमने के लिए ये 5 शहर होंगे बेस्ट डेस्टिनेशन
5 Best Destination for Girls Solo Traveller: आजकल लड़कियों में अकेले ट्रैवल का क्रेज बढ़ रहा है। लेकिन गर्ल अगर अकेले जाए तो सेफ्टी सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में कुछ ऐसे शहर हैं जो ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवलर्स की पहली पसंद हैं और यहां पर लड़कियां भी आराम से अकेले घूम सकती हैं।
आजकल मन की सुकून और शांति के लिए लोग अकेले ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। खासकर लड़कियों को सोलो ट्रैवल काफी भा रहा और वो कई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहती हैं। लेकिन लड़कियों के मामले में सेफ्टी कंसर्न बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ डेस्टिनेशन ऐसी हैं जो ना केवल गर्ल सोलो ट्रैवलर के लिए आइडियल हैं बल्कि यहां का शांत, फ्रेंडली कल्चर हर ट्रैवल को भा जाता है। इन जगहों पर लड़कियां आराम से देर रात तक सड़कों पर नजर आ जाती हैं। तो आप भी जान लें गर्ल्स सोलो ट्रैवलर के लिए आइडियल डेस्टिनेशन।
शिलांग
एक शहर जो गर्ल्स सोलो ट्रैवलर के बीच काफी पॉपुलर हो रहा वो है शिलांग। नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को दिखाने के साथ यहां की वुमन ओरिएंटेड सोसाइटी गर्ल्स को यहां ट्रैवल करने के लिए अट्रैक्ट कर रही। यहां पर स्कूटी राइडर से लेकर गाइड तक सब लेडीज मिल जाएंगी। बल्कि यहां के ज्यादातर बिजनेस में आप वुमन को ही सड़कों पर देखेंगी। ऐसे में अकेले किसी ट्रिप का प्लान कर रहीं तो शिलांग जैसी जगह पर जाना बेस्ट हो सकता है। खूबसूरत पहाड़ों के नजारों के साथ यहां का म्यूजिक कल्चर और महिलाओं के लिए मौजमस्ती, देर रात रोड राइड सबकुछ काफी सेफ दिखता है।
कसोल
पहाड़ों की सैर पसंद करने वालों के लिए कसोल बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहां पर देश-विदेश से ज्यादातर यंग रिलैक्स करने और ट्रैकिंग के लिए आते हैं। सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी ये शानदार जगह है। सोलो ट्रैवल की शौकीन हैं तो कसोल में कुछ सावधानियों के साथ घूमा जा सकता है।
पुड्डुचेरी
समुंदर का किनारा, कैफे और यूरोप वाली वाइब्स के लिए काफी सारे ट्रैवलर पुड्डुचेरी जाते हैं। सोलो ट्रैवलर के लिए भी ये आइडियल डेस्टिनेशन है। शांत माहौल, रंग-बिरंगी सड़कों पर लड़कियां आराम से स्कूटी पर फर्राटा भरती दिख जाएंगी। अकेले ट्रैवल के साथ यहां की सड़कों पर इवनिंग वॉक बेस्ट फीलिंग देता है।
ऋषिकेश
गंगा का किनारा और एडवेंचर दोनों एक साथ ऋषिकेश में मिल जाता है। ये छोटी सी जगह आध्यात्म और ट्रैवलिंग का शानदार मिश्रण हैं। अगेले ट्रैवल करने वाली लड़कियां ऋषिकेश को एक्सप्लोर कर सकती हैं। ट्रैकिंग से लेकर राफ्टिंग के लिए यहां पर काफी सारी सोलो ट्रैवलर लड़कियां मिल जाएंगी।
मैकलोड गंज
पहाड़ों की संस्कृति और खूबसूरती दोनों मैकलोड गंज में दिखती है। तिब्बती मार्केट, छोटे-छोटे कैफे और शांत पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल के शौकीन घूमते दिख जाते हैं। अकेले घूमने का शौक है तो मैकलोड गंज भी एक शानदार प्लेस हो सकता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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