Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राFeeling Nauseous While Travelling? Try This Acupressure Hack for Instant Relief
उल्टी की वजह से नहीं कर पाते लंबा सफर, तो सीख लें ये 1 हैक, बिना दवा के मिलेगी राहत

उल्टी की वजह से नहीं कर पाते लंबा सफर, तो सीख लें ये 1 हैक, बिना दवा के मिलेगी राहत

संक्षेप:

Travel Hack: सफर के बीच उल्टी आना शुरू हो जाए तो ये क्विक हैक ट्राई कर सकते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर मालविका पंत बताती हैं कि ऐसी स्थिति में आप एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कर सकते हैं, इससे तुरंत राहत मिलती है।

Jan 07, 2026 05:27 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप गाड़ी या बस में ट्रेवलिंग के लिए निकले हैं और थोड़ी देर में ही जी मिचलाना शुरू हो गया? इसे 'मोशन सिकनेस' कहा जाता है। आमतौर पर पहाड़ी रास्ते में ट्रैवल करते हुए या फिर बस या कार में बैठने पर कई लोगों का जी मिचलाने लगता है, उल्टी आना शुरू हो जाती है और चक्कर भी आने लगता है। ऐसे में सफर का पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। परेशानी तब और भी बढ़ जाती है जब सफर लंबा हो और आपके पास कोई दवाई भी ना हो। ऐसे स्थिति में क्या किया जाए ये समझ नहीं आता। आज हम आपके साथ इसी से जुड़ा एक सिंपल सा हैक शेयर कर रहे हैं, जिससे आप बिना उल्टी के ट्रैवल कर पाएंगे। इसके लिए आपके दवाई या किसी दूसरी चीज की भी जरूरत नहीं होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से मिलेगी तुरंत राहत

सफर के बीच उल्टी आना शुरू हो जाए और आसपास कोई दवाई भी ना हो, तो ये क्विक हैक ट्राई कर सकते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर मालविका पंत एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताती हैं कि ऐसी स्थिति में आप एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कर सकते हैं, इससे तुरंत राहत मिलती है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट कलाई के अंदरूनी हिस्से में मौजूद होता है। इसे खोजने के लिए अपनी हथेली ऊपर की तरफ रखें, फिर कलाई की क्रीज से लगभग दो अंगुल नीचे और बीच में जो सॉफ्ट हिस्सा होता है, उसे ही P6 पॉइंट कहते हैं।

Motion Sickness Hack

आपको इस पॉइंट पर हल्का सा दबाव बनाते हुए मसाज करना है। ऐसा लगभग 2 से 3 मिनट के लिए करें। इस दौरान गहरी सांस लेते रहें। ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जिसे दबाने से तुरंत उल्टी और मतली से राहत मिलती है। नेक्स्ट टाइम ट्रेवलिंग पर जाएं और उल्टी जैसा महसूस हो तो उस ट्रिक जरूर ट्राई करें।

ये छोटे-छोटे नुस्खे भी ट्राई कर सकते हैं

जी खराब होता है तो सफर पर निकलने से पहले साथ में एक नींबू ले कर जरूर जाएं। इसे आप आधा काटकर सूंघ सकते हैं या चाट भी सकते हैं। इसके अलावा अदरक के एक छोटे टुकड़े को छीलकर मुंह में रखने से भी फायदा मिलता है। अगर आपके पास पेपरमिंट ऑयल है तो इसकी दो-तीन बूंदे रुमाल पर डालकर सूंघ लें। इसकी तेज खुशबू मतली के लक्षणों में काफी राहत देने का काम करती है।

ये भी पढ़ें:50 रुपए से कम में घूम आ सकते हैं दिल्ली की ये जगहें, ट्रैवल के शौकीन देखें लिस्ट
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Travel Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।