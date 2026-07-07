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दिल्ली के पास 2 से 6 घंटे की दूरी पर हैं ये फेमस तीर्थ धाम, दो दिन का ट्रिप करें प्लान

By Avantika Jain
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दिल्ली में रहते हैं तो शहर के आसपास मौजूद तीर्थ धाम के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। यहां हम दिल्ली के पास मौजूद उन मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जहां आप 2 से 6 घंटे में आसानी से पहुंच जाएंगे।

दिल्ली के पास 2 से 6 घंटे की दूरी पर हैं ये फेमस तीर्थ धाम, दो दिन का ट्रिप करें प्लान

यज्यादातर लोग परिवार के साथ घूमने के लिए तीर्थ धामों पर जाने का प्लान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए तीर्थ दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इससे मानसिक शांति, सामुदायिक जुड़ाव और सांस्कृतिक अनुभव मिलता है। वैसे तो भारत शहर में ढेरों तीर्थ स्थल हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उन स्थलों पर जाना पसंद करते हैं जो उनके शहर से पास हों। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यहां हम दिल्ली के पास के तीर्थ स्थलों के बारे में बता रहे हैं। जानिए-

1) वृंदावन

वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में स्थित एक अति प्राचीन और प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक नगर है। ये दिल्ली से लगभग 180 किमी दूर है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और रासलीलाओं का मुख्य केंद्र माना जाता है। यहां आप प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन जरूर देखकर आएं। वृंदावन एक दिन की यात्रा के लिए सबसे फेमस धार्मिक स्थल है।

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2) हरिद्वार

'ईश्वर का प्रवेश द्वार' कहलाने वाला यह शहर हिंदू धर्म के सात सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। ये जगह दिल्ली से लगभग 220 किमी है। यहां हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर देखने के लिए प्रमुख मंदिरों में से एक हैं। इस जगह पर शाम की गंगा आरती सबसे ज्यादा फेमस है। ये वह जगह है जहां गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है।

3) ऋषिकेश

दिल्ली से लगभग 240 किमी दूर ऋषिकेश वैसे तो एडवेंचर प्रेमियों के लिए बेस्ट है। यहां पर त्रिवेणी घाट, नीलकंठ महादेव मंदिर देखने जाएं। आध्यात्मिक वातावरण और गंगा आरती के लिए फेमस ऋषिकेश जरूर जाएं। यहां भगवान राम और उनके भाइयों द्वारा तपस्या करने की पौराणिक मान्यताएं हैं। यहां के प्रतिष्ठित लक्ष्मण झूला, राम झूला मुख्य तौर से देखने लायक हैं।

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4) पुष्कर

राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर अपने विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर और पवित्र पुष्कर झील के लिए प्रसिद्ध है। इसे हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। दिल्ली से लगभग 400 किमी की दूरी पर मौजूद पुष्कर को गुलाब का बगीचा कहा जाता है। यहां के गुलाबों की खुशबू पूरी दुनिया में मशहूर है।

5) सालासर बालाजी मंदिर

लगभग 330 किमी दूर सालासर बालाजी हनुमान जी का अत्यंत प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। ये जगह अपनी चमत्कारी मान्यताओं के लिए पहचानी जाती है। इस धाम में हनुमान जी एकमात्र ऐसे स्वरूप में विराजमान हैं, जहां उनकी दाढ़ी और मूंछें हैं। यहां पूरे साल श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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