हरिद्वार में पंच तीर्थ के नाम से मशहूर हैं ये पांज जगहें, दर्शन करने से मिलेगी मन को शांति

संक्षेप: Haridwar famous destination to visit: अगली ट्रिप का प्लान फैमिली और मम्मी-पापा के साथ हरिद्वार की बना रहे हैं तो इन पांज जगहों के दर्शन जरूर करें। इन जगहों को हरिद्वार के पंच तीर्थ के नाम से जाना जाता है। जहां पर दर्शन का अपना महत्व है।

हरिद्वार का नाम सुनते ही लोगों को हर की पौड़ी और गंगा आरती याद आती है। लेकिन ये जगह आध्यात्म के नजरिए से काफी ज्यादा महत्व वाली है। अगर आप नेक्स्ट ट्रिप हरिद्वार की बनाने वाले हैं तो पंच तीर्थ के नाम से मशहूर इन जगहों पर जरूर जाएं। यहां के दर्शन से ना केवल मन को शांति मिलती है बल्कि यहां के दर्शन से पुण्य मिलने की भी मान्यता है। यहां पर कई मंदिर हैं, जिनके दर्शन करने दूर-दूर से लोग आते हैं। इन पंच तीर्थ के दर्शन के बिना हरिद्वार की यात्रा को अधूरा ना छोड़ें। इन मंदिरों में दर्शन जरूर करें।

हर की पौड़ी हरिद्वार के पंच तीर्थ में पहला स्थान हर की पौड़ी का है। जहां पर गंगा दर्शन के साथ ही लोग गंगा आरती देखते हैं और साथ ही यहां पर गंगा स्नान करते हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान का खास महत्व है। हर की पौड़ी को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि विष्णु भगवान ने यहां पर अपने चरण छोड़े थे।

मनसा देवी मंदिर मनसा देवी मंदिर पंच तीर्थ में दूसरा स्थान रखता है। बिल्व पर्वत पर बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए वैसे तो ट्रैकिंग की जाती है। लेकिन अब यहां पर रोपवे भी बन चुका है। जिसकी मदद से बूढ़े और चलने में असमर्थ लोग आसानी से जा सकते हैं। ये मंदिर मनसा देवी को समर्पित है। मान्यतानुसार ये शिव की उत्पत्ति हैं और यहां पर लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं।

चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के पांच तीर्थों में अगला स्थान चंडी देवी मंदिर का है। जो नील पर्वत पर बना है। इस मंदिर में मां चंडी स्थापित है। हर मौसम में ये मंदिर सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक ही खुला रहता है। इस मंदिर में आने के लिए बेस्ट टाइम नवरात्रि और कुभ मेला होता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भी ट्रैकिंग की जा सकती है। या फिर, रोपवे की मदद से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है।

दक्षेश्वर महादेव टैंपल,कनखल हरिद्वार से 4 किमी की दूरी पर छोटी सी जगह है कनखल, जो हरिद्वार के पांच तीर्थों में गिनी जाती है। यहां पर बना है दक्षेश्वर महादेव टैंपल, जो कि भगवान शिव और दक्ष की पुत्री माता सती को समर्पित है। यहां पर हजारों साल पुराना बरगद का पेड़ है और मंदिर की दीवारों पर राजा दक्ष और मंदिर की कहानियां दर्शाती हैं। मंदिर के पास ही सती कुंड बना हुआ है। मान्यता है कि ये वहीं कुंड है जहां पर माता सती ने खुद को हवन की अग्नि में समर्पित किया था। तो इस सती कुंड के दर्शन भी टूरिस्ट जरूर करते हैं।