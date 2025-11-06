Hindustan Hindi News
हरिद्वार में पंच तीर्थ के नाम से मशहूर हैं ये पांज जगहें, दर्शन करने से मिलेगी मन को शांति

Thu, 6 Nov 2025 08:32 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
हरिद्वार का नाम सुनते ही लोगों को हर की पौड़ी और गंगा आरती याद आती है। लेकिन ये जगह आध्यात्म के नजरिए से काफी ज्यादा महत्व वाली है। अगर आप नेक्स्ट ट्रिप हरिद्वार की बनाने वाले हैं तो पंच तीर्थ के नाम से मशहूर इन जगहों पर जरूर जाएं। यहां के दर्शन से ना केवल मन को शांति मिलती है बल्कि यहां के दर्शन से पुण्य मिलने की भी मान्यता है। यहां पर कई मंदिर हैं, जिनके दर्शन करने दूर-दूर से लोग आते हैं। इन पंच तीर्थ के दर्शन के बिना हरिद्वार की यात्रा को अधूरा ना छोड़ें। इन मंदिरों में दर्शन जरूर करें।

हर की पौड़ी

हरिद्वार के पंच तीर्थ में पहला स्थान हर की पौड़ी का है। जहां पर गंगा दर्शन के साथ ही लोग गंगा आरती देखते हैं और साथ ही यहां पर गंगा स्नान करते हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान का खास महत्व है। हर की पौड़ी को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि विष्णु भगवान ने यहां पर अपने चरण छोड़े थे।

मनसा देवी मंदिर

मनसा देवी मंदिर पंच तीर्थ में दूसरा स्थान रखता है। बिल्व पर्वत पर बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए वैसे तो ट्रैकिंग की जाती है। लेकिन अब यहां पर रोपवे भी बन चुका है। जिसकी मदद से बूढ़े और चलने में असमर्थ लोग आसानी से जा सकते हैं। ये मंदिर मनसा देवी को समर्पित है। मान्यतानुसार ये शिव की उत्पत्ति हैं और यहां पर लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं।

चंडी देवी मंदिर

हरिद्वार के पांच तीर्थों में अगला स्थान चंडी देवी मंदिर का है। जो नील पर्वत पर बना है। इस मंदिर में मां चंडी स्थापित है। हर मौसम में ये मंदिर सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक ही खुला रहता है। इस मंदिर में आने के लिए बेस्ट टाइम नवरात्रि और कुभ मेला होता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भी ट्रैकिंग की जा सकती है। या फिर, रोपवे की मदद से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है।

दक्षेश्वर महादेव टैंपल,कनखल

हरिद्वार से 4 किमी की दूरी पर छोटी सी जगह है कनखल, जो हरिद्वार के पांच तीर्थों में गिनी जाती है। यहां पर बना है दक्षेश्वर महादेव टैंपल, जो कि भगवान शिव और दक्ष की पुत्री माता सती को समर्पित है। यहां पर हजारों साल पुराना बरगद का पेड़ है और मंदिर की दीवारों पर राजा दक्ष और मंदिर की कहानियां दर्शाती हैं। मंदिर के पास ही सती कुंड बना हुआ है। मान्यता है कि ये वहीं कुंड है जहां पर माता सती ने खुद को हवन की अग्नि में समर्पित किया था। तो इस सती कुंड के दर्शन भी टूरिस्ट जरूर करते हैं।

कुशावर्त

हरिद्वार का ये पवित्र गंगा घाट है। जहां से कई सारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। इस घाट का नाम कुशा पड़ने की मान्यता है कि यहां पर कुशा नाम की पवित्र घास गंगा के बहाव में उगती है और जब ऋषि दत्तात्रेय तपस्या कर रहे थे तो मां गंगा ने उनकी तपस्या में बाधा ना पहुंचे इसलिए कुशा को उखड़ने नहीं दिया। वहीं दूसरी मान्यता है कि इसी घाट पर भगवान राम ने पिता राजा दशरथ का पिंड दान किया था। साथ ही तीसरी मान्यता है कि इसी घाट पर पांडवों ने भी पिंडदान किया था। तो ये गंगा घाट हरिद्वार के पंच तीर्थों में गिना जाता है। तो अगर नेक्स्ट ट्रिप हरिद्वार की बना रहे हैं तो इन पंच तीर्थ के दर्शन जरूर करें।

