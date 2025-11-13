Hindustan Hindi News
यात्राExplore These 5 Must Visit Religious Spots This Winter
सर्दियों के मौसम में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये 5 धार्मिक जगहें बेस्ट रहेंगी

सर्दियों के मौसम में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये 5 धार्मिक जगहें बेस्ट रहेंगी

संक्षेप: भारत के कई तीर्थ स्थल ना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि अपने इतिहास और खूबसूरती के लिए भी प्रसिद्ध हैं। सर्दियों के मौसम में इन जगहों का मौसम बहुत सुहावना होता है। ऐसे में आप इन तीर्थस्थलों पर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं।

Thu, 13 Nov 2025 07:29 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
भारत में सर्दियों का मौसम घूमने के लिए सबसे बेहतरीन मौसम माना जाता है। ठंडी हवाएं, साफ आसमान और सुकूनभरा माहौल टूरिस्ट के लिए सबसे कंफर्टेबल होता है। इस मौसम में टूरिस्ट धार्मिक और नेचुरल दोनों चीजों का आनंद बखूबी ले सकते हैं। भारत के कई तीर्थ स्थल ना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि अपने इतिहास और खूबसूरती के लिए भी प्रसिद्ध हैं। सर्दियों के मौसम में इन जगहों का मौसम बहुत सुहावना होता है। ऐसे में आप सर्दियों के मौसम में इन तीर्थस्थलों पर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे पांच पवित्र स्थलों के बारे में जहां आप सर्दियों में शांति, आस्था और सुंदरता तीनों का अनुभव कर सकते हैं।

आस्था की नगरी वाराणसी

उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक है। यह शहर अपनी गंगा नदी के घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। सर्दियों में यहां का मौसम बेहद सुहावना होता है और श्रद्धालु सुबह-सुबह गंगा आरती देखने घाटों पर पहुंचते हैं। मंदिरों की घंटियों की गूंज और गंगा की लहरों की मधुर आवाज हर यात्री के मन को शांति देती है। वाराणसी में घूमते हुए आप इसकी प्राचीन गलियों और संस्कृति की झलक भी देख सकते हैं। सर्दियों का मौसम यहां घूमने के लिए बेस्ट है।

माउंट आबू, राजस्थान

राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू सर्दियों के मौसम में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। यहां का मौसम सुहावना होता है और चारों ओर हरियाली मन मोह लेती है। नक्की झील में बोटिंग करना या झील के किनारे-किनारे टहलना बेहद सुकूनभरा अनुभव होता है। इसके अलावा दिलवाड़ा जैन मंदिर की खूबसूरत नक्काशी और शांत वातावरण यात्रियों को आध्यात्मिक सुकून देता है। माउंट आबू सर्दियों में घूमने के लिए एक शांत और मन को मोह लेने वाली जगह है।

मनाली की बर्फीली वादियां

हिमाचल प्रदेश का पॉपुलर स्पॉट मनाली सर्दियों में बर्फ से ढका एक स्वर्ग बन जाता है। यह जगह एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां आने वाले लोग स्कीइंग, ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे रोमांचक खेलों का आनंद लेते हैं। इसके साथ ही हिडिम्बा देवी मंदिर और वशिष्ठ मंदिर जैसे धार्मिक स्थल यहां की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। सर्दियों की ठंडी हवाओं के बीच मनाली का अनुभव हर किसी के दिल में बस जाता है।

प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या

उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। सर्दियों में यहां का मौसम यात्रियों के लिए अनुकूल रहता है, जिससे दर्शन का अनुभव और भी सुखद हो जाता है। अयोध्या में बना श्रीराम जन्मभूमि मंदिर हर भक्त की आस्था का केंद्र है। इसके अलावा यहां बने हनुमान गढ़ी मंदिर और नागेश्वरनाथ मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचते हैं।

हम्पी का विरुपाक्ष मंदिर

कर्नाटक में स्थित हम्पी का विरुपाक्ष मंदिर 7वीं शताब्दी की अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने सुंदर शिल्पकला और भगवान विरुपाक्ष को समर्पित मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में यहां का मौसम मंदिर और आसपास के ऐतिहासिक खंडहरों को देखने के लिए बिल्कुल सही रहता है। पत्थरों से बने विशाल ढांचे और नक्काशीदार दीवारें विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध संस्कृति की कहानी कहती हैं।

