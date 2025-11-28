Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राExplore the Heart of India Best Places to Visit in Madhya Pradesh
घूमने का प्लान बना रहे हैं? मध्य प्रदेश की ये जगहें बिल्कुल मिस ना करें

घूमने का प्लान बना रहे हैं? मध्य प्रदेश की ये जगहें बिल्कुल मिस ना करें

संक्षेप:

मध्य प्रदेश भारत का सांस्कृतिक और प्राकृतिक हृदय है जहां ऐतिहासिक धरोहरें, घने जंगल, खूबसूरत झीलें और प्राचीन मंदिर मिलकर इसे एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं। यह हर तरह के यात्रियों को अनोखा अनुभव देता है।

Fri, 28 Nov 2025 01:19 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, देश के सबसे विविधतापूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और रोमांच- सभी का अद्भुत संगम मिलता है। इस राज्य की विशाल धरोहरों में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विश्वप्रसिद्ध टाइगर रिजर्व, प्राचीन मंदिर, झीलें और खूबसूरत पहाड़ियां शामिल हैं जो इसे यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। मध्य प्रदेश जाएं तो इन जगहों पर जरूर घूमकर आएं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
  • खजुराहो: सबसे पहले बात करते हैं खजुराहो की, जो अपनी अनोखी शिल्पकला वाले मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां की सुंदर नक्काशी और वास्तुकला भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का अनमोल उदाहरण है।
  • भोपाल: इसके बाद भोपाल आता है, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। यहां बड़ा तालाब, भीमबेटका गुफाएं और भारत भवन जैसे स्थल इतिहास और आधुनिकता का संतुलन दिखाते हैं।
  • पचमढ़ी: प्रकृति प्रेमियों के लिए पचमढ़ी एक स्वर्ग जैसा हिल स्टेशन है। यह घने जंगलों, झरनों और शांत घाटियों के कारण मध्य भारत का सबसे सुंदर हिल स्टेशन माना जाता है।
  • इंदौर: स्वच्छता के लिए लगातार चर्चित इंदौर को मध्य भारत का खाद्य स्वर्ग कहा जाता है। यहां सराफा नाइट स्ट्रीट, राजवाड़ा, लालबाग पैलेस, 56 दुकान, आदि का आनंद ले सकते हैं।
  • टाइगर रिजर्व: रोमांच पसंद यात्रियों के लिए कान्हा और बांधवगढ़ के टाइगर रिजर्व प्रमुख आकर्षण हैं जहां सफारी का अनोखा अनुभव और बाघों को देखने का मौका मिलता है।
  • महाकालेश्वर-ओंकारेश्वर: धार्मिक यात्रा के इच्छुक लोगों के लिए उज्जैन एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां महाकालेश्वर मंदिर दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करता है। इसके साथ ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करके आ सकते हैं।
  • ओरछा: ओरछा अपनी शांत सुंदरता, नदी किनारे स्थित प्राचीन महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है।
  • सांची स्तूप: यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सांची स्तूप इतिहास और बौद्ध कला प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है।

ये भी पढ़ें:सुकून और एडवेंचर दोनों एक साथ चाहिए? चले जाएं वायनाड!

यादगार ट्रिप: मध्य प्रदेश का प्रत्येक स्थल अपनी अनूठी कहानी और अनुभव लेकर आता है। चाहे आप एडवेंचर, इतिहास, धार्मिक यात्रा या प्रकृति का आनंद चाहते हों- मध्य प्रदेश हर यात्री को यादगार यात्रा का भरोसा देता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Travel Places Madhya Pradesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।