कम समय में घूम सकेंगे दिल्ली की सारी जगहें, ये ट्रेवल प्लान फॉलो करें

Delhi Teavel Tips: पहली बार दिल्ली आए हैं तो कम समय में सारी जगहों को एक्सप्लोर करने का ये आइडिया जान लें। जिसकी मदद से आप लगभग सारी ऐतिहासिक इमारतों को दो दिन में देख पाएंगे और दिल्ली सैर का मजा ले सकेंगे।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 04:23 PM
घूमने के शौकीन है तो दिल्ली आपके लिए बेस्ट प्लेस हो सकता है। यहां पर शॉपिंग से लेकर ऐतिहासिक इमारतें भी देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं अगर दिल्ली के बाहरी इलाकों में जाएंगे तो थोड़ा नेचर के नजारे भी मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार दिल्ली आए हैं केवल लाल किला या कुतुब मीनार घूमकर मत थक जाएं। बल्कि जान लें किस सीक्वेंस में जगहों को एक्सप्लोर करें। जिससे थकान कम लगे और आप पूरे शहर को देख सकें।

हुमायूं का मकबरा

अगर आप दिल्ली की हर ऐतिहासिक इमारत को देखना चाहते हैं तो हुमायूं का मकबरा जरूर देखें। इस जगह को घूमने के साथ शुरुआत करें। एक दिन में आप कई सारी जगहों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। निजामुद्दीन में बने इस मकबरे को देखने के साथ दूसरी जगह एक्सप्लोर करें

कनॉट प्लेस

हुमायूं के मकबरे को घूमने के बाद फटाफट कनॉट प्लेस पहुंच जाएं। दिल्ली की इस फेमस मार्केट और आसपास को एक्सप्लोर कर लें।

सफदरजंग का मकबरा

मुगलकाल की ऐतिहासिक इमारतों को देखना चाहते हैं तो लोधी रोड पर बने इस मकबरे को जरूर देख लें।

पुराना किला

आगे बढ़ने के साथ ही दिल्ली में बने इस पुराने किले को जरूर देख लें। साथ ही इसमे बने म्यूजियम की भी सैर कर लें। पुराने किले के पास ही बोट राइड भी होती है और इसका लुत्फ भी उठाया जा सकता है।

लाल किला

आगे बढ़ने के साथ दिल्ली के फेमस लाल किला की सैर करें। 17वीं सदी के इस मुगल काल के किले में देखने के लिए काफी कुछ है। क्योंकि, ये किला काफी बड़ा है तो इसे घूमने में टाइम लग सकता है। यहां पर शाम को साउंड एंड लाइट शो भी होता है।

जामा मस्जिद

लाल किला के सामने बने जामा मस्जिद को भी जरूर देख लें।

इंडिया गेट, वार मेमोरियल

शाम के समय दिल्ली घूमना है तो इंडिया गेट और पास ही बने वॉर मेमोरियल को भी देख लें।

कुतुबमीनार

अब दिल्ली आए हैं तो कुतुबमीनार को देखें बगैर ना रह जाएं। क्योंकि ये साउथ दिल्ली के मैहरौली में बना है। तो यहां पर सबसे आखिरी में जाना अच्छा होगा। जिससे कि आप पूरी दिल्ली की इन सारी जगहों को कम समय में एक्सप्लोर कर सकें।

