ब्रज की होली 2026: जानें कब है बरसाना-नंदगांव में लड्डू, लट्ठमार और फूलों वाली होली!

ब्रज की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। मथुरा और वृंदावन में होली करीब 40 दिनों तक अलग-अलग रूपों में मनाई जाती है, लेकिन अगर आप यहां की सबसे खास और प्रसिद्ध होली देखना चाहते हैं, तो यहां की लड्डूमार होली, लट्ठमार होली और फूलों वाली होली देखना ना भूलें। इन दिनों में बरसाना और नंदगांव की गलियां, मंदिर और चौक होली के रंग में पूरी तरह डूब जाते हैं। देश-विदेश से लोग यहां सिर्फ रंग खेलने नहीं, बल्कि ब्रज की परंपरा, भक्ति और उत्सव की भावना को महसूस करने आते हैं। चलिए जानते हैं साल 2026 में मथुरा- वृंदावन में ये होली कब खेली जाएगी।

बरसाना की लड्डू और लट्ठमार होली ब्रज होली की शुरुआत 25 फरवरी 2026 को बरसाना में लड्डू होली से होगी। इस दिन राधा रानी मंदिर में भक्तों पर लड्डू बरसाए जाते हैं और माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। इसके अगले दिन यानी 26 फरवरी 2026 को बरसाना की प्रसिद्ध लट्ठमार होली खेली जाएगी। इस होली में महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से लाठियों से पुरुषों पर वार करती हैं और पुरुष ढाल ले कर खुद को बचाते हैं। यह परंपरा देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं, इसलिए यात्रा की प्लानिंग पहले से करना बहुत जरूरी होता है।

नंदगांव की लट्ठमार होली 27 फरवरी 2026 को लट्ठमार होली नंदगांव में मनाई जाएगी। बरसाना के बाद नंदगांव की होली का अपना अलग ही आकर्षण होता है। यहां का माहौल भी उतना ही रंगीन और उत्साह से भरा होताआ है। मंदिरों और गलियों में गुलाल उड़ता है, ढोल-नगाड़ों की आवाज़ गूंजती है और हर तरफ होली की मस्ती दिखती है।