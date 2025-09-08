हर पर्यटक होना चाहिए मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म में फर्क, एक समझने की ना करें गलती every tourist should know the difference between medical tourism and wellness tourism, Travel news in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राevery tourist should know the difference between medical tourism and wellness tourism

हर पर्यटक होना चाहिए मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म में फर्क, एक समझने की ना करें गलती

ज्यादातर लोग मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म, दोनों शब्दों का एक ही मतलब समझ लेते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों शब्द भले ही स्वास्थ्य और यात्रा से संबंधित हैं, लेकिन उनके उद्देश्य, सेवाएं और दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 04:33 PM
share Share
Follow Us on
हर पर्यटक होना चाहिए मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म में फर्क, एक समझने की ना करें गलती

शहरों की भागदौड़ और तनाव से दूर, अकसर लोग मानसिक सुकून को तलाशने और खुद को रिफ्रेश करने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर गुजारने जाते हैं। लोगों की इस जरूरत को देखते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री में मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म जैसे शब्द अकसर सुनाई देते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इन दोनों शब्दों का एक ही मतलब समझ लेते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म भले ही दोनों शब्द, स्वास्थ्य और यात्रा से संबंधित हैं, लेकिन उनके उद्देश्य, सेवाएं और दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर हैं।

मेडिकल टूरिज्म

मेडिकल टूरिज्म का उद्देश्य किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज कराना, जैसे हृदय सर्जरी, कैंसर उपचार, या कॉस्मेटिक सर्जरी, जो उच्च गुणवत्ता और कम लागत में उपलब्ध हो। मेडिकल टूरिज्म की प्लानिंग एक मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार होती है, जिसमें अस्पतालों, क्लीनिकों, और विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए हृदय सर्जरी, कूल्हे या घुटने का प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं जैसे प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, डेंटल ट्रीटमेंट, जैसे डेंटल इम्प्लांट या ब्रेसेस आदि। मेडिकल टूरिज्म का मकसद बीमारी को ठीक करना होता है।

मेडिकल टूरिज्म की लागत

मेडिकल टूरिज्म का ऑप्शन अक्सर उन लोगों द्वारा चुना जाता है जो अपने देश में महंगी चिकित्सा सेवाओं की तुलना में कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाला इलाज चाहते हैं। उदाहरण के लिए, भारत, थाईलैंड, और मेक्सिको जैसे देश मेडिकल टूरिज्म के लिए लोकप्रिय हैं।

वेलनेस टूरिज्म

वेलनेस टूरिज्म का लक्ष्य बीमारी का इलाज कराना नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत का ख्याल रखना है। इसमें योग, ध्यान, स्पा, आयुर्वेदिक उपचार, और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। वेलनेस टूरिज्म स्ट्रेस-फ्री होने से लेकर अपने शरीर और मन को रिजुविनेट करने के लिए की जाने वाली यात्रा है। वेलनेस टूरिज्म का उद्देश्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, तनाव कम करना, और जीवनशैली में सुधार करना है। यह रोगों की रोकथाम और मानसिक शांति पर केंद्रित होता है। योग, ध्यान, आयुर्वेदिक उपचार, मालिश, डिटॉक्स प्रोग्राम, स्पा, हॉट स्प्रिंग्स, और माइंडफुलनेस सेशन वेलनेस टूरिज्म हिस्सा हैं।

वेलनेस टूरिज्म की लागत

वेलनेस टूरिज्म आमतौर पर वैकल्पिक होता है और उन लोगों द्वारा चुना जाता है जो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समय और धन निवेश करना चाहते हैं। यह भारत (केरल के आयुर्वेद केंद्र), बाली, या कोस्टा रिका जैसे स्थानों पर लोकप्रिय है।

आसान शब्दों में आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि मेडिकल टूरिज्म किसी स्वास्थ्य समस्या के इलाज के लिए होता है। वहीं वेलनेस टूरिज्म का मकसद माइंड को रिलैक्स करना है।

Travel Tips Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।