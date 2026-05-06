बच्चों के साथ वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो आज ही मंगवाएं Kids Bag Packs

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प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, अगर आप भी अपने बच्चों के साथ वेकेशन (summer vacation) प्लान कर रहे हैं, तो इस बार उनके लिए अलग से बैकपैक मंगवाएं। ट्रैवलिंग के दौरान बच्चों के अलग बैकपैक होने चाहिए, बच्चे अपने बैग्स को खुद कैरी करना चाहते हैं, वो उसका ध्यान रखते हैं इस प्रकार उनमें सेंस आफ रिस्पांसिबिलिटी बढ़ती है। बच्चों को अलग बैकपैक देने से आपके बैगेज का भार कम नहीं होता, पर ये आपके बच्चों के ग्रोथ के लिए जरूरी है। Amazon पर बच्चों के लिए ट्राली से लेकर Bag pack तक आपको सब मिलेगा, वो भी किफायती दाम पर।

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PALAY का ये BAGPACK ट्रैवल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसे नॉर्मल शोल्डर बैग की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो ट्राली की तरह भी कैरी कर सकते हैं। इसमें चक्के लगे हैं और हैंडल भी मिल जाएगा। इस कस्टमाइज्ड बैग को बच्चे अपने अनुसार जैसे चाहे वैसे कैरी कर सकते हैं। इनमें पर्याप्त स्पेस है, बच्चों की छोटी-मोटी सभी चीज इनमें आराम से एडजस्ट हो जाएगी।

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HANDCUFFS का किड्स ट्रॉली सूटकेस बच्चों को बेहद पसंद आएगा। अगर आप इस समय वेकेशन ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए ये ट्रॉली बैग जरूर खरीदें। इस पर कार्टून कैरेक्टर बने हैं, जो उन्हें बैग्स की ओर अट्रैक्ट करेंगे और वो अपने लगेज की जिम्मेदारी खुद संभालना चाहेंगे। इस तरह बच्चों में सेंस आफ रिस्पांसिबिलिटी बढ़ती है। ये प्रोडक्ट 43% के ऑफ पर लगभग आधे दाम में उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।

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WISHKEY किड्स बैग 2 से 5 साल के बच्चों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। ज्यादा छोटे बच्चों को ट्रॉली बैग्स नहीं दे सकते। पर इस तरह के बैकपैक छोटे बच्चों को भी अट्रैक्ट करते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान बच्चों के स्नैक्स, किताबें और कुछ खिलौने इस तरह के बैकपैक में रखें। छोटे बच्चों को जिम्मेदार बनना है, तो इस बैकपैक की मदद लें।

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43 CM का यह ट्रॉली सूटकेस चक्कों के साथ आएगा। इस तरह बच्चों के लिए इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। इसमें पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा, जिसमें बच्चों के ट्रैवलिंग एसेंशियल आराम से आ जाएंगे। छोटे बच्चों को इस तरह का ट्राली सेट दें और उन्हें खुद से अपनी चीजों को पैक करना सिखाएं। इस तरफ बचपन से ही बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप होती हैं और बड़े होकर उन्हें अपना काम करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती।

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STORITE का ये ट्रॉली बैग देखने में काफी अट्रैक्टिव है। बच्चे इसे देखकर खुश हो जाएंगे। ट्रैवलिंग के दौरान ये बच्चों में और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा देगा। समर वेकेशन शुरू होने वाला है, बच्चों के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये ट्रॉली सेट जरूर ऑर्डर करें। ये पर्याप्त स्पेशियस है, इसमें ट्रैवलिंग एसेंशियल आराम से आ जाएंगे। अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है, तो वो इसे हैंडल कर लेगा।

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Impulse का ये ट्रेंडी बैकपैक बच्चों को काफी पसंद आएगा। इस पर कार्टून कैरेक्टर में एस्ट्रोनॉट्स बने हैं, जो बच्चों को अट्रैक्टिव लगेंगे और वो अपना बैग खुद कैरी करना चाहेंगे! खासकर ट्रैवलिंग के दौरान इस तरह के अट्रैक्टिव बैग्स बच्चों को जरूर दें, ताकि उन्हें जिम्मेदारी समझने में मदद मिल सके। इस समय ये बैग 54% के ऑफ पर मिल जाएगा।

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शोल्डर बैग और ट्राली सेट एक साथ चाहिए, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इसे बच्चे अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंपिंग, ट्रैवलिंग यहां तक की स्कूल और ट्यूशन के लिए भी ये अच्छा ऑप्शन है। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है, वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो इस तरह का बैकपैक बच्चों को जरूर दें।

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क्या आप भी बच्चों के लिए बैकपैक की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन कैसा रहेगा! स्कूल, टयूशन, ट्रावेल हर जगह बच्चे इसे कैरी कर सकते हैं। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। वहीं आप चाहे तो इसे गिफ्टिंग के तौर पर भी खरीद सकती हैं। इस प्रोडक्ट पर 63% का ऑफ मिल रहा है, आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।