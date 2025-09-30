दशहरे के दिन इन 5 जगहों पर नहीं जलाया जाता है रावण, बड़ी दिलचस्प है वजह!

भारत में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ दशहरे पर रावण का दहन नहीं किया जाता। इसके पीछे अलग-अलग ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं। चलिए जानते हैं-

दशहरा का पर्व पूरे भारत में बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 2 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। तभी से ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हुए हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिन जगह-जगह रावण के पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन भारत में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ दशहरे पर रावण का दहन नहीं किया जाता। इसके पीछे अलग-अलग ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं। इन जगहों पर रावण ना केवल सम्मान दिया जाता है, बल्कि पूजा भी की जाती है। चलिए जानते हैं वह जगह कौन-कौन से हैं जहां पर दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं होता।

मध्यप्रदेश के मंदसौर में रावण को दामाद माना जाता है मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में दशहरा कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। दरअसल रावण की पत्नी मंदोदरी का यहां पर मायका है। ऐसे मे यहाँ के लोग रावण को अपनी बेटी मंदोदरी का पति यानी दामाद मानते हैं। इस कारण यहाँ दशहरे पर रावण का दहन नहीं किया जाता। इसके बजाय लोग उसे सम्मान देते हैं और पूजा करते हैं। मंदसौर में इस परंपरा को लोग पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं और इसे अपनी संस्कृति का अहम हिस्सा मानते हैं।

हिमाचल के बैजनाथ में रावण की तपोस्थली हिमाचल प्रदेश का बैजनाथ नगर भी रावण दहन ना होने वाले स्थानों में गिना जाता है। मान्यता है कि यहीं पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस जगह पर रावण दहन करना अशुभ माना जाता है और इससे मृत्यु का भय होता है। इसी कारण दशहरे के दिन यहाँ पर रावण की पूजा होती है और लोग उसे शिवभक्त के रूप में सम्मान देते हैं।

अमरावती में आदिवासी समुदाय की परंपरा महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गढ़चिरौली इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदाय दशहरे पर रावण का दहन नहीं करते। उनके लिए रावण और उसके पुत्र देवता माने जाते हैं। इस समुदाय के लोग रावण को शक्ति और अपने पूर्वज के रूप में देखते हैं। यही वजह है कि दशहरे के दिन यहाँ पर पुतले जलाने की बजाय पूजा और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। यह परंपरा वहाँ के आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था का प्रतीक है।

उत्तर प्रदेश के बिसरख में रावण की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पास स्थित बिसरख गाँव को रावण की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ मान्यता है कि रावण के पिता ऋषि विश्रवा ने शिवलिंग स्थापित किया था। गाँव के लोग खुद को रावण का वंशज मानते हैं और दशहरे पर रामलीला का आयोजन भी नहीं करते। इसके बजाय वे अपने पूर्वज रावण की पूजा करते हैं। इस वजह से बिसरख का दशहरा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है।