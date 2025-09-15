सफर का मजा दोगुना कर देंगे ये बॉलीवुड गाने, अपनी ट्रैवल प्लेलिस्ट में जरूर करें शामिल

एक बढ़िया प्लेलिस्ट के साथ आपका सफर तो इंटरेस्टिंग बन ही जाता है, साथ ही थकान भी मिट जाती है और मूड फ्रेश हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही मेलोडी सॉन्ग के बारे में जो आपका सफर को याद कर बना देंगे।

सफर का मजा तब दोगुना हो जाता है, जब साथ में अच्छे गाने बज रहे हों। लंबा रास्ता हो या छोटी ट्रिप, गाड़ियों की खिड़की से बाहर का नजारा और कानों में बजते बॉलीवुड गाने, दोनों मिलकर यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। एक बढ़िया प्लेलिस्ट के साथ आपका सफर तो इंटरेस्टिंग बन ही जाता है, साथ ही थकान भी मिट जाती है और मूड फ्रेश हो जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग ट्रैवल से पहले ही अपने पसंदीदा हिंदी गानों की लिस्ट तैयार कर लेते है, जिससे ट्रैवल के दौरान अगर नेटवर्क इशू भी हो तब भी वह अपने पसंदीदा गाने को एंजॉय कर सकें। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही मेलोडी सॉन्ग के बारे में जो आपका सफर को याद कर बना सकते हैं।

आवाज दो हमको उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में दुश्मन फिल्म का ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। ट्रैवल के दौरान अधिकतर लोग इस गाने को सुनना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप भी अपने सफर को यादगार बनाना चाहते हैं, तो अपनी प्लेलिस्ट में इस गाने को जरूर शामिल करें।

यूं ही चला चल शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश का गाना 'यूं ही चला चल' भी ट्रैवल के दौरान सुनने के लिए बेस्ट सॉन्ग है। उदित नारायण, कैलाश खेर और हरिहरण की आवाज में गया हुआ यह गाना कानों में रस घोलता है। आप अपने ट्रैवल को एंजॉय करने के लिए इस गाने को अपने प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करें।

जिंदगी एक सफर सुहाना 'ओल्ड इज गोल्ड', इस एवरग्रीन सॉन्ग पर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। ट्रैवल के दौरान अगर आपने यह गाना नहीं सुना तो फिर क्या सुना। किशोर कुमार की आवाज से सजा ये गाना, लगभग हर जेनरेशन का फेवरेट है। अपने सफर को भरपूर एंजॉय करने के लिए आप इसे भी अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

सूरज डूबा है अगर आप अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करने निकले हैं, तो आपकी प्लेलिस्ट में अरिजीत सिंह द्वारा गया हुआ गाना 'सूरज डूबा है यारों' जरूर शामिल करना चाहिए। रॉय फिल्म का यह गाना मन को तरोताज कर देता है।