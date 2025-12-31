नए साल के पहले वीकेंड पर इन जगहों पर ना जाएं घूमने, भीड़ में होंगे परेशान और खर्चा भी होगा डबल
New Year 2026 First Weekend: नए साल की शुरुआत घूमने से करना चाहते हैं, अच्छी बात है लेकिन कुछ जगहों पर अभी जाने से बचें। इन जगहों पर आपको भयंकर भीड़, जाम और होटल डबल दाम में मिलेंगे। चलिए इन जगहों के बारे में जानते हैं।
नए साल को धूमधाम से सेलिब्रेट करना हर किसी को पसंद होता है और लोग इसके लिए काफी प्लानिंग भी करते हैं। अगर आप नए साल पर कही घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जरा ठहर जाइये। हम ये नहीं कह रहे कि आप घूमने ना जाएं लेकिन नए साल के पहले वीकेंड पर ट्रैवल प्लान बनाना आपका मूड खराब कर सकता है। ज्यादातर लोग नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों पर या फिर बर्फीली वादियों में निकल जाते हैं, ऐसे में उन जगहों पर भयंकर भीड़ हो जाती है और हर चीज का किराया भी दोगुना हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं कौन सी जगहों पर अभी घूमने जाना महंगा पड़ सकता है।
राजस्थान में कहां-
जयपुर- जयपुर सुंदर पर्यटन स्थल है लेकिन इस वक्त हर कोई गुलाबी नगरी घूमने जा रहा है। जयपुर जाएंगे तो आपको खूब भीड़ मिलेगी और पैसा भी ज्यादा लगेगा। इन दिनों जयपुर में होटल के दाम आसमान छू रहे हैं।
जैसलमेर- सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक जैसलमेर में जरा सा कमरा 1 दिन के लिए 10 हजार रुपये में मिल रहा है। जैसलमेर में भी घूमने वालों की ज्यादा भीड़ है और यहां पैर रखने की जगह नहीं है।
उदयपुर- राजस्थान के उदयपुर घूमने का सही समय यही है लेकिन न्यू ईयर पर ना जाएं। वरना यहां की ट्रिप मजा नहीं सजा बन जाएगी। मूड भी खराब होगा, जाम मिलेगा और पैसे भी दोगुने लग जाएंगे।
उत्तराखंड में कहां-
ऋषिकेश-हरिद्वार- ऋषिकेश और हरिद्वार जैसी जगहों से लोग नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन यहां पर आप घंटों तक पहुंच नहीं पाएंगे। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी कार से 4 घंटे की है लेकिन लोग जाम में फंसकर 10-11 घंटे में पहुंच रहे हैं। वहां भी सुकून नहीं मिल रहा बल्कि जाम और भीड़ का नजारा मिलेगा।
चमोली- उत्तराखंड के चमोली में शांति-सुकून की तलाश में जा रहे हैं, तो रुक जाइये। चमोली में अभी काफी भीड़ है और यहां लंबा जाम भी लगा है। होटल मिलना भी मुश्किल है।
अल्मोड़ा- पहाड़ों पर नया साल का जश्न मनाने का प्लान जाम ना निकल जाएं, इसलिए अल्मोड़ा भी ना जाएं। अल्मोड़ा जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम मिलेगा। लोग यहां 12 घंटे का सफर कर पहुंच रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में कहां-
मथुरा-वृंदावन- लोग नए साल की शुरुआत भगवान की भक्ति में लीन होकर करना चाहते हैं लेकिन अभी ईश्वर तक जाना भी कठिन है। मथुरा-वृंदावन में मंदिर के दर्शन के लिए 2 किमी लंबी लाइन लगी हुई है। वहां के पंडित ने 5 जनवरी तक लोगों से ना आने की अपील की है।
आगरा- ताजमहल का दीदार कर भी नए साल की शुरुआत न करें। ताजमहल देखने भी भारी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। वहां कदम रखने की जगह नहीं है और न ही फोटो क्लिक करवा सकेंगे। ताजमहल के दीदार के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ेगा।
प्रयागराज- 3 जनवरी से कुंभ का मेला शुरू हो रहा है, ऐसे में प्रयागराज में भी खूब भीड़ उमड़ रही है। इसलिए प्रयागराज भी घूमने का प्लान ना बनाएं। माघ मेला जाना है तो थोड़ा रुककर जा सकते हैं। माघ मेला के पहले दिन खूब भीड़ होगी।
ट्रैवल टिप्स- नए साल पर कही भी घूमने जाने का प्लान ना बनाएं। अगर आप जा रहे हैं, तो पहले से ही होटल की बुकिंग कर लें, वरना रूम नहीं मिलेंगे या फिर महंगे मिलेंगे। बच्चों के साथ सेफ्टी के साथ जाएं, भीड़ में खोने का डर रहेगा।
