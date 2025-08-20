मंदिर जहां डॉक्टर के रूप में इलाज करते हैं पवनपुत्र हनुमान, गंभीर बीमारियां ले कर आते हैं भक्त! Doctor Hanuman ji Temple where lord hanuman is worshipped as doctor interesting facts, Travel news in Hindi - Hindustan
मंदिर जहां डॉक्टर के रूप में इलाज करते हैं पवनपुत्र हनुमान, गंभीर बीमारियां ले कर आते हैं भक्त!

मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दंदरौआ धाम में स्थित 'डॉक्टर हनुमान जी मंदिर' भी एक ऐसा अद्भुत मंदिर है, जिसका रहस्य सुन लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां हनुमान जी को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 02:24 PM
भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनकी परंपरा और मान्यता सदियों पुरानी है। यहां हर मंदिर की अपनी एक अलग पहचान और महत्व है। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनकी कहानियां और मान्यताएं सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दंदरौआ धाम में स्थित 'डॉक्टर हनुमान जी मंदिर' भी एक ऐसा ही अद्भुत मंदिर है, जिसका रहस्य सुन लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहां हनुमान जी को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहां आने से कभी ना ठीक होने वाली बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। दिलचस्प बात है कि यहां हनुमान जी की मूर्ति नृत्य करती हुई मुद्रा में है, जो श्रद्धालुओं को और भी ज्यादा आकर्षित करती है। चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ और इंट्रेस्टिंग बातें।

डॉक्टर हनुमान जी की अनोखी पहचान

दंदरौआ धाम का डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहां भगवान हनुमान जी को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है। इसके पीछे की एक कहानी बहुत ही पॉपुलर है। कहा जाता है कि यहां शिवकुमार दास नाम के एक साधु रहते थे जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। ये साधु, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और रोज मंदिर में उनकी पूजा करते थे। एक दिन उन्हें भगवान हनुमान जी ने डॉक्टर के रूप में दर्शन दिया। उस समय हनुमान जी ने गले में आला यानी स्टेथोस्कोप धारण किया हुआ था। हनुमान जी के इस दिव्य दर्शन के बाद वो साधु पूरी तरह स्वस्थ हो गए। तभी से भक्त हनुमान जी को डॉक्टर कहकर पुकारने लगे और मंदिर का नाम 'डॉक्टर हनुमान जी मंदिर' पड़ गया।

मंदिर में नृत्य करती मूर्ति का रहस्य

डॉक्टर हनुमान जी के मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही अनोखी है। इस मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि लगभग 300 साल पहले ये मूर्ति नीम के पेड़ के नीचे छिपी हुई थी। जब पेड़ को काटा गया तो गोपी वेशधारी हनुमान जी की ये मूर्ति सामने आई। मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि यह नृत्य की मुद्रा में है। भक्तों का मानना है कि यह मूर्ति वास्तव में नृत्य करती है। कुछ लोग इसे दिव्य चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे केवल भ्रम बताते हैं। हालांकि आज तक इस रहस्य का कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था इसे सच्चा मानती है।

इस मंदिर पर है श्रद्धालुओं की अटूट आस्था

डॉक्टर हनुमान जी मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी बीमारियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। यहां की भभूत को रोगों के इलाज में कारगर माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई रोगी मंदिर की पांच परिक्रमा करता है तो उसे गंभीर बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है। यही कारण है कि यहां ना केवल आसपास के गांवों से बल्कि दूर-दराज के इलाकों और देश के अलग हिस्सों से भी श्रद्धालु आते हैं।

डॉक्टर हनुमान जी मंदिर की महिमा

डॉक्टर हनुमान जी मंदिर की महिमा पूरे देश में फैली हुई है। इस मंदिर ने कई लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाया है। यहां आकर लोग नई ऊर्जा और विश्वास के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। इस मंदिर में आने वाले भक्तों का मानना है कि जब दुनिया में कहीं भी इलाज संभव नहीं होता, तो डॉक्टर हनुमान जी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। भक्तों की ये आस्था ही इस मंदिर को और भी खास बनाती है।

(Note: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. लाइव हिंदुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।)

(Image Credit: Instagram)

