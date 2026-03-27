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क्या आपको पता है 1 स्टार और 5 स्टार होटल के बीच का अंतर? बुकिंग से पहले समझें फर्क!

Mar 27, 2026 08:39 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Difference between One star and Five star: होटल बुक करते समय आपने अक्सर वन स्टार, थ्री स्टार या फाइव स्टार जैसे नाम जरूर देखे होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वन स्टार और फाइव स्टार होटल में आखिर बेसिक अंतर क्या होता है? चलिए आज इसी बारे में जानते हैं-

क्या आपको पता है 1 स्टार और 5 स्टार होटल के बीच का अंतर? बुकिंग से पहले समझें फर्क!

जाहिर है हम जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो होटल में रुकते हैं। कभी बजट देखकर सस्ता होटल चुनते हैं तो कभी आराम और लग्जरी के लिए महंगा होटल बुक कर लेते हैं। होटल बुक करते समय आपने अक्सर वन स्टार, थ्री स्टार या फाइव स्टार जैसे नाम जरूर देखे होंगे। ये सिर्फ नाम नहीं होते बल्कि होटल की सुविधा, सर्विस और क्वालिटी का एक पैमाना होते हैं। कोई होटल साधारण जरूरतों को पूरा करता है तो कोई होटल आपको शाही अनुभव देने के लिए बनाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वन स्टार और फाइव स्टार होटल में आखिर बेसिक अंतर क्या होता है? चलिए आज इसी बारे में जानते हैं-

होटल स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है

दरअसल होटल की स्टार रेटिंग उसकी सुविधाओं और सर्विस के लेवल को दिखाती है। जितने ज्यादा स्टार होते हैं, उतनी ज्यादा सुविधाएं और बेहतर सर्विस मानी जाती है। वन स्टार होटल बेसिक जरूरतों को पूरा करता है, जबकि फाइव स्टार होटल लग्जरी और हाई-क्लास सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यह रेटिंग आमतौर पर होटल के कमरे, साफ-सफाई, स्टाफ की सर्विस, सुरक्षा, लोकेशन और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज को देखकर दी जाती है।

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वन स्टार होटल कैसा होता है?

वन स्टार होटल में आपको जरूरी सुविधाएं जैसे एक साधारण कमरा, बेड, पंखा या AC (कभी-कभी) और बेसिक बाथरूम मिल जाता है। इन होटलों में ज्यादा सजावट या लग्जरी नहीं होती। सर्विस भी सीमित होती है और कई बार आपको खुद ही छोटी-छोटी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। ऐसे होटल उन लोगों के लिए सही होते हैं जो ज्यादा समय होटल में नहीं बल्कि बाहर घूमने में बिताते हैं।

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फाइव स्टार होटल का अनुभव कैसा होता है?

अगर आप फाइव स्टार होटल में रुकते हैं तो यहाँ आपको सिर्फ कमरा नहीं बल्कि एक पूरा लक्जरी एक्सपीरियंस मिलता है। कमरे बड़े, खूबसूरती से सजाए गए और आधुनिक सुविधाओं से भरे होते हैं। यहाँ आपको 24 घंटे रूम सर्विस, बढ़िया रेस्टोरेंट, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा और कई बार पर्सनल असिस्टेंस जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। स्टाफ का व्यवहार बहुत प्रोफेशनल होता है और वे आपकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। फाइव स्टार होटल का मकसद आपको आराम के साथ एक प्रीमियम फील देना होता है।

कीमत में कितना अंतर होता है?

वन स्टार और फाइव स्टार होटल के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी कीमत में भी दिखाई देता है। वन स्टार होटल आमतौर पर सस्ते होते हैं ताकि आम लोग आसानी से रुक सकें। वहीं फाइव स्टार होटल की कीमत ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ मिलने वाली सुविधाएं, मेंटेनेंस और सर्विस का लेवल बहुत हाई होता है। सीधी सी बात है जितनी ज्यादा सुविधा, उतनी ज्यादा कीमत।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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