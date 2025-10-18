Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राDiwali 2025 travel tips 5 useful ways to beat diwali travel rush and enjoy smooth fun stress free journey
दिवाली की भीड़-भाड़ से बचते हुए ट्रैवलिंग का लेना है मजा, काम आएंगे ये टिप्स

दिवाली की भीड़-भाड़ से बचते हुए ट्रैवलिंग का लेना है मजा, काम आएंगे ये टिप्स

संक्षेप: दिवाली के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को टिकटों की कमी, ट्रैफिक जाम, और अन्य असुविधा यात्रियों को झेलनी पड़ सकती है। अगर आप भी दिवाली के दौरान यात्रा करने का मूड बना रहे हैं तो ये कुछ स्मार्ट और उपयोगी तरीके अपना सकते हैं, जो आपकी दीपावली यात्रा को आसान और तनावमुक्त बना देंगे।

Sat, 18 Oct 2025 12:29 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिवाली 2025 के दौरान यात्रा करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय ट्रेन हो या हवाई यात्रा, ज्यादातर लोग पहले से अपने लिए टिकट की बुकिंग करवा चुके होते हैं। इसके अलावा इस समय बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक में यात्रा करने वाले लोगों की भारी भीड़ लगी होती है। नतीजतन, टिकटों की कमी, ट्रैफिक जाम, और अन्य असुविधा यात्रियों को झेलनी पड़ सकती है। अगर आप भी दिवाली के दौरान यात्रा करने का मूड बना रहे हैं तो ये कुछ स्मार्ट और उपयोगी तरीके अपना सकते हैं, जो आपकी दीपावली यात्रा को आसान और तनावमुक्त बना देंगे।

दिवाली के दौरान यात्रा को टेंशन फ्री बना देंगे ये टिप्स

वैकल्पिक परिवहन विकल्प तलाशें

अगर ट्रेन या फ्लाइट में टिकट न मिलें, तो यात्रा करने के लिए निजी बस, शेयरिंग कैब, या कारपूलिंग का उपयोग करें। छोटी दूरी के लिए स्थानीय बस या बाइक रेंटल का विकल्प भी चुन सकते हैं। वैकल्पिक परिवहन समय और ऊर्जा की बचत करता है। कारपूलिंग ईंधन की खपत और पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है। छोटे शहरों में प्राइवेट टूर ऑपरेटर भी दीपावली के लिए विशेष बसें चलाते हैं।

सामान को न्यूनतम रखें

यात्रा करते समय केवल जरूरी सामान ही पैक करें। दिवाली के दौरान यात्रा करते हुए अगर जरूरी ना हो तो अपने साथ सिर्फ एक बैक पैक करें। बैक में कपड़े, मिठाई, और उपहारों को हल्के और कॉम्पैक्ट तरीके से पैक करें। हल्का सामान ले जाने से शारीरिक तनाव और थकान कम होती है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगह पर सामान संभालने में भी आसानी रहती है।

डिजिटल टूल्स का उपयोग करें

रियल-टाइम ट्रैफिक और ट्रेन स्टेटस चेक करने के लिए ऐप्स जैसे Google Maps, IRCTC Rail Connect, या Where is My Train का उपयोग करें। टिकट कन्फर्मेशन के लिए WaitlistIQ जैसे टूल्स मददगार हो सकते हैं। डिजिटल टूल्स समय प्रबंधन में मदद करते हैं और अनिश्चितता को कम करते हैं, जिससे मानसिक तनाव घटता है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखें

यात्रा करते समय खुद को सुरक्षित और स्वास्थ्य रखने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, और पानी की बोतल साथ रखें। भीड़ में चोरी से बचने के लिए मनी बेल्ट या छिपे हुए पाउच का उपयोग करें। हल्का खाना खाएं, जैसे फल, नट्स, या बिस्किट। भीड़ में वायरस और बैक्टीरिया का खतरा ज्यादा होता है। सैनिटाइजर और मास्क इन्फेक्शन से बचाते हैं। हल्का खाना पाचन को ठीक रखता है और थकान कम करता है।

भीड़भाड़ वाले स्टेशनों के लिए तैयार रहें

स्टेशन या एयरपोर्ट पर कम से कम 1-2 घंटे पहले पहुंचें। प्लेटफॉर्म नंबर और ट्रेन/फ्लाइट स्टेटस पहले से चेक करें। सामान पर नाम और पता लिखा टैग लगाएं। जल्दी पहुंचने से तनाव कम होता है और आपको भीड़ में व्यवस्थित रहने का समय मिलता है। टैग लगाने से सामान खोने का जोखिम कम होता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
Travel Tips Travel Places Diwali

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।