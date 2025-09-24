मंदिर जहां हर रात स्वयं प्रकट होती हैं मां काली, भक्तों का दुख देख बदलती हैं चेहरा

कोलकाता का 'जॉय मां शामसुंदरी मंदिर' अपनी अनोखी मान्यताओं और रहस्यों के कारण सबसे अलग माना जाता है। कहते हैं इस मंदिर में मां काली सिर्फ मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि जीवित अवस्था में विराजमान हैं।

भारत में मां काली के कई शक्तिपीठ और मंदिर हैं, लेकिन कोलकाता का 'जॉय मां शामसुंदरी मंदिर' अपनी अनोखी मान्यताओं और रहस्यों के कारण सबसे अलग माना जाता है। कहते हैं इस मंदिर में मां काली सिर्फ पत्थर की मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि जीवित अवस्था में विराजमान हैं। यहां आने वाले भक्त कई बार ऐसे चमत्कारों का अनुभव करते हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यही कारण है कि इस मंदिर की आस्था और लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमई और दिलचस्प बातों के बारे में।

रात को मंदिर में आती हैं मां काली यहां के स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारियों का मानना है कि मां काली हर रात मंदिर के प्रांगण में भ्रमण करती हैं। कई बार लोगों ने मंदिर के अंदर से पायल की आवाजें सुनी हैं। ये आवाजें सुनकर ऐसा महसूस होता है, जैसे कोई चल रहा हो। इतना ही नहीं, जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो मां काली के चरणों में धूल और फूल चिपके हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानों मां सचमुच रातभर मंदिर में घूम रही हों।

भक्तों के आंसुओं से पिघलती है मां इस मंदिर से जुड़ा एक और चमत्कार भक्तों को बेहद भावुक कर देता है। यहां मान्यता है कि जब कोई भक्त मां की मूर्ति के सामने आंसू बहाता है, तो मां काली का चेहरा दयालु और भावुक दिखाई देने लगता है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो मां खुद अपने भक्तों का दुख देखकर रो रही हों। यह अनुभव यहां आने वाले भक्तों की आस्था को और भी गहरा कर देता है।

कच्चे चावल और केले का अनोखा प्रसाद मां शामसुंदरी मंदिर में प्रसाद के रूप में कच्चे चावल और केले चढ़ाए जाते हैं। इस परंपरा के पीछे एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि एक बार मंदिर के पुरोहित से एक छोटी कन्या ने कच्चे चावल और केले मांगे, लेकिन पुरोहित ने देने से मना कर दिया। जब पुरोहित पूजा करने मंदिर पहुंचे तो मां काली की मूर्ति गायब थी। तभी वही कन्या सामने आकर चावल और केले की मांग करने लगी। तब से यह माना जाता है कि वह कन्या स्वयं मां काली थीं। तभी से इस मंदिर में मां काली को प्रसाद के रूप में चावल और केला चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और ऐसा माना जाता है कि इस प्रसाद से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

