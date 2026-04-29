गोवा या साउथ छोड़ सस्ते में करें इन Beach की सैर, फैमिली संग बना लें प्लान
Affordable Beach Trip In India: सस्ते में फैमिली के साथ समुंदर के बीच देखने का प्लान बना रहे तो गुजरात जाएं। यहां के 7 खूबसूरत बीच आपके लिए परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन होंगे। जिसे देखने के बाद गोवा को भी भूल जाएंगे।
समुंदर किनारे घूमना हो तो हमेशा गोवा या फिर साउथ का कोई शहर याद आता है। लेकिन इंडिया में आपको साउथ के साथ वेस्ट में भी Beaches मिल जाएंगे। जहां पर आप ना केवल पैरेंट्स और फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं बल्कि आपका बजट भी ज्यादा नहीं बनेगा। पश्चिमी राज्य गुजरात में एक, दो नहीं पूरे 7 ऐसे बीच हैं जहां पर लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहिए। शांति, सुकून और सफाई के साथ यहां पर एडवेंचर एक्टीविटी भी मिल जाएगी। दरअसल, गुजरात में इंडिया की सबसे लंबी कोस्टलाइन है। यानि कि इस एरिया में ही सबसे ज्यादा समुंदर का किनारा है। लेकिन ट्रैवल के नाम पर ज्यादातर गोवा, मुंबई या फिर साउथ में बीच देखने जाते हैं। जबकि गुजरात में आपको ज्यादा साफ-सुथरे और सिनिक व्यू वाले बीचेज मिल जाएंगे। तो अगर आप घुमक्कड़ी पसंद करते हैं तो इन 7 बीच की सैर का प्लान जरूर बना सकते हैं।
मांडवी बीच
गुजरात के बीच का नाम लेने पर सबसे पहले मांडवी बीच के बारे में ही जानने को मिलता है। ये सनसेट देखने से लेकर घुड़सवारी का मजा लेने लोग यहां आते हैं। समुंदर के किनारे का व्यू काफी सिनिक है जो आपको लाइफटाइम याद रह जाएगा। अहमदाबाद से 350 किमी दूर अहमदपुर में ये बीच है। जहां पर आप ट्रेन, बस या फिर खुद की गाड़ी से भी आराम से जा सकते हैं।
सोमनाथ बीच
12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल सोमनाथ के दर्शन के लिए तो दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और है जो हर किसी को याद रह जाती है वो है सोमनाथ बीच। अगर आप सोमनाथ दर्शन के लिए जा रहे तो इस बीच का नजारा लेकर ही लौटें।
द्वारका बीच
गुजरात का द्वारिकाधीश मंदिर काफी फेमस है और दूर-दूर से भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन के साथ ही बीच का नजारा भी ले सकते हैं। तो द्वारका जा रहे तो beach को देखने का मौका बिल्कुल ना छोड़ें।
तीथल बीच
गुजरात के वलसाड शहर में ये खूबसूरत बीच है। इस जगह पर लोकल टूरिस्ट काफी ज्यादा पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप वीकडेज में इस जगह पर जाते हैं काफी सुकून की फीलिंग होती है। साफ-सुथरा समुंदर का किनारा रिलैक्सिंग महसूस होता है।
दुमस बीच
दुमस बीच को काफी लोग भूतिया या डरावना बीच भी मानते हैं कारण है यहां की काली रेत, जो रात को काफी डरावनी सी लगती है। हालांकि ये इंडिया के कुछ खूबसूरत बीच में से एक है। दुमस बीच सूरत में है और अगर आप समुंदर के किनारे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहां विजिट का प्लान बना सकते हैं।
जामनगर बीच
जानकर हैरानी होगी लेकिन गुजरात के जामनगर से कच्छ के बीच में करीब 40 छोटे-छोटे बीच है। तो अगर आप गोवा ना जाकर कच्छ जाने का प्लान बनाते हैं तो आपको एक साथ कई चीजों को देखने का मौका मिल सकता है।
दांडी बीच
गुजरात में सूरत से 50 किमी दूर ये बीच बना है। जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि यहीं वो जगह है जहां पर महात्मा गांधी ने पैदल दांडी मार्च को समाप्त किया था। तो यहां पर समुंदर के सुंदर नजारों के साथ ही हिस्ट्री के लिए फेमस है और पास ही नेशनल म्यूजियम भी बना है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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