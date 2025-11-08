गुजरात की शान रण ऑफ कच्छ: प्रकृति, संस्कृति और रंगों का अनोखा संगम
संक्षेप: गुजरात का रण ऑफ कच्छ अपनी सफेद धरती, रंगीन संस्कृति और चांदनी रातों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यह जगह प्रकृति, कला और परंपरा का ऐसा संगम है जो हर यात्री को मोह लेता है।
गुजरात के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित रण ऑफ कच्छ (Rann of Kutch) भारत का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है जो हर साल अपनी अनोखी सुंदरता और सांस्कृतिक रंगों से सैलानियों को आकर्षित करता है। सफेद धरती पर फैला अनंत क्षितिज, चमकते सूरज की रोशनी में चांदी-सा दमकता नमक और शाम के समय फैलती गुलाबी आभा- यह नजारा किसी सपने से कम नहीं लगता। सर्दियों में यहां आयोजित रण उत्सव (Rann Utsav) इस जगह की पहचान बन चुका है जहां लोक संगीत, नृत्य, पारंपरिक हस्तकला और गुजराती व्यंजन मिलकर एक रंगीन संसार रचते हैं। रात में चांदनी के नीचे चमकता यह सफेद रेगिस्तान किसी जादू से कम नहीं- यहीं बसती है भारत की एक सबसे मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता।
रण ऑफ कच्छ की खूबसूरती के मुख्य आकर्षण:
- सफेद रेगिस्तान की चांदनी रातें: पूर्णिमा की रातों में नमक की परतें चांदनी में ऐसे चमकती हैं जैसे बर्फ पर चांद उतर आया हो।
- रण उत्सव का जादू: नवंबर से फरवरी तक चलने वाला यह उत्सव लोकसंस्कृति, कला और संगीत का शानदार संगम है।
- कच्छ की हस्तकला: यहां की मशहूर कच्छी एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
- बन्यन वाइल्डलाइफ सेंचुरी: यह भारत का सबसे बड़ा वाइल्डलाइफ सेंचुरी क्षेत्र है जहां रेगिस्तानी लोमड़ी, चीतल और फ्लेमिंगो जैसी दुर्लभ प्रजातियां देखी जा सकती हैं।
- धोलाविरा के ऐतिहासिक अवशेष: सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन शहर धोलाविरा का अवलोकन इतिहास प्रेमियों के लिए एक अद्भुत अनुभव है।
- स्थानीय संस्कृति और भोजन: गुजराती थाली, हैंडलूम साड़ियों और लोकगीतों का स्वाद रण ऑफ कच्छ को और भी जीवंत बना देता है।
खूबसूरती- रण ऑफ कच्छ सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। सफेद धरती, रंगीन उत्सव, लोककथा और चांदनी रातों की यह भूमि हर यात्री के दिल में हमेशा बस जाती है। यह जगह भारत की आत्मा और सौंदर्य दोनों को बखूबी दर्शाती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।