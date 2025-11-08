गुजरात की शान रण ऑफ कच्छ: प्रकृति, संस्कृति और रंगों का अनोखा संगम

गुजरात के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित रण ऑफ कच्छ (Rann of Kutch) भारत का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है जो हर साल अपनी अनोखी सुंदरता और सांस्कृतिक रंगों से सैलानियों को आकर्षित करता है। सफेद धरती पर फैला अनंत क्षितिज, चमकते सूरज की रोशनी में चांदी-सा दमकता नमक और शाम के समय फैलती गुलाबी आभा- यह नजारा किसी सपने से कम नहीं लगता। सर्दियों में यहां आयोजित रण उत्सव (Rann Utsav) इस जगह की पहचान बन चुका है जहां लोक संगीत, नृत्य, पारंपरिक हस्तकला और गुजराती व्यंजन मिलकर एक रंगीन संसार रचते हैं। रात में चांदनी के नीचे चमकता यह सफेद रेगिस्तान किसी जादू से कम नहीं- यहीं बसती है भारत की एक सबसे मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता।