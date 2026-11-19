दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर अपने लेटेस्ट विजिट का वीडियो शेयर किया है। जिसमे वो गिरनार पर्वत के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में मौजूद गिरनार पर्वत की खासियत और जानें कैसे पहुंचे?

सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का जल्द ही अहमदाबाद में कन्सर्ट होने वाला है और उससे पहले वो गुजरात के पवित्र गिरनार पर्वत पर दर्शन करने पहुंचे। सिंगर ने इंस्टाग्राम पर इस विजिट का वीडियो पोस्ट किया है। बता दें कि गिरनार पर्वत देश के कुछ पवित्र पर्वतों में गिना जाता है,जो जूनागढ़ गुजरात के पास है। ये जगह हिंदू और जैन दोनों धर्म के लोगों के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र है। इस पर्वत को काफी सारे लोग भारत का कैलाश भी बोलते हैं और इसकी खासियत के बारे में आप भी जरूर जानें।

क्यों प्रसिद्ध है गिरनार पर्वत गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। इस पर्वत को हिमालय से भी ज्यादा पुराना माना जाता है।

इस पर्वत को सात पवित्र स्थानों में गिना जाता है। जहां पर साधु-संत हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं।

भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली मानी जाता है गिरनार मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय हजारों सालों से इसी पर्वत पर सूक्ष्म रूप में रहते हैं और तपस्या कर रहे हैं। गिरनार पर्वत से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं भी हैं।

गिरनार का प्राचीन नाम ऊर्ज्जयंत था। महाभारत में इसे रेवत पर्वत बताया गया है जिस जगह पर बलराम जी का विवाह हुआ था। स्कंद पुराण में गिरनार को सिद्ध क्षेत्र कहा गया है, जहां नवनाथ सिद्धों ने तपस्या की। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को यहीं मोक्ष प्राप्त हुआ था। उनकी चरण पादुकाएं गिरनार की पांचवीं टोंक पर स्थित हैं। इसीलिए, यहां जैन तीर्थंकरों के भव्य मंदिर बने हुए हैं। गिरनार पर अंबा माता, गोरखनाथ, दत्तात्रेय, औघड़नाथ, और कालिका देवी के मंदिर स्थित हैं।

गिरनार पर बने हैं सैकड़ों मंदिर गिरनार पर्वत के ऊपर हिंदू और जैन धर्म के सैकड़ों मंदिर बने हैं। जहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। गिरनार पर्वत पर कुल जैन और हिन्दू मंदिर मिलाकर 866 मंदिर स्थित हैं।

गिरनार पर्वत की परिक्रमा का है महत्व गिरनार पर्वत की परिक्रमा का भी गहरा महत्व है। ये परिक्रमा 36 किलोमीटर की होती है जो पहाड़ों के रास्ते से होकर गुजरती है। ये परिक्रमा हर साल देव दिपावली के दिन से शुरू होती है और पूरे 5 दिन तक चलती है। यानि कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से शुरू होकर 5 दिन चलती है।

ऊपरी शिखर तक जाने के लिए 9 हजार सीढ़ियां गिरनार पर्वत के शिखर पर जाने के लिए पूरी 9999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। और यहां पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। गिरनार के सबसे ऊंचे शिखर पर दत्तात्रेय की चरण पादुका रखी हैं। इस पर्वत पर पूरी 5 चोटी है। हर चोटी पर एक मंदिर है। जैसे पहली चोटी पर नेमिनाथ जी का मंदिर है। उसके बाद दूसरी चोटी पर अम्बा माता का मंदिर है। इस चोटी को नेमिशिखर के नाम से जानते हैं। वहीं तीसरी चोटी को गोरखनाथ शिखर के नाम से जानते हैं। चौथी चोटी औगढ़ चोटी है और फिर पांचवी चोटी काली मंदिर की चोटी है।

कैसे पहुंचे गिरनार पर्वत गिरनार पर्वत तक पहुंचना आसान है। ट्रेन से पहुंचने के लिए सबसे नजदीक का स्टेशन जूनागढ़ स्टेशन है। जो बेस कैंप भवनाथ तलहटी से 5-7 किमी दूर है। जूनागढ़ पहुंचने के लिए राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई जैसे बड़े शहरों से सीधी ट्रेन मिलती है।

वहीं जूनागढ़ से सबसे नजदीक का एयरपोर्ट 100-135 किमी दूर है।

गिरनार पर्वत की चढ़ाई जूनागढ़ शहर से बेस कैंप भवनाथ तलहटी तक पहुंचना होता है। जहां से ऊपर चोटी तक जाने के लिए पैदल मार्ग में सीढ़ियां चढ़नी होती है और ये सीढ़ियां 9,999 से 10000 है। जिसे चढ़ने में 3-5 घंटे का समय लगता है। वहीं उतरने के लिए 2-4 घंटे का समय लगता है।