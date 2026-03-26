धुरंधर रणवीर सिंह के चामुंडी हिल्स में जाकर माफी मांगने की हो रही चर्चा, पुराणों से है मंदिर का कनेक्शन
Chamundi Hills Temple: मैसूर के राजघराने की प्रमुख देवी और स्कंद पुराणों में इस शहर का जिक्र होने के साथ ही इस मंदिर का इतिहास भी पुराना और आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में महिषासुर मर्दिन की पूजा होती है।
रणवीर सिंह के कांतारा चैप्टर 1 के दिव्य किरदार को लेकर कथित तौर पर की गई टिप्पणी पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने उनके चामुंडी हिल जाने पर भी सहमति दिखाई। दरअसल, कर्नाटक के इस टेंपल का धार्मिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। मां चामुंडा देवी को समर्पित इस मंदिर की अनेक मान्यताएं हैं और इस मंदिर में स्थानीय लोगों के साथ ही दूर-दूर से लोग दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं।
कहां बना है चामुंडी हिल
मैसूर से 13 किमी दूर चामुंडी हिल पर लगभग 3489 फिट की ऊंचाई पर मंदिर बना है जो मां चामुंडेश्वरी देवी को समर्पित हैं। ये माता असुर महिषासुर का संहार कर यहां विराजी थीं। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। मां चामुंडेश्वरी मैसूर के राजघराने की प्रमुख देवी हैं। मैसूर शहर का इतिहास काफी पुराना है और हिंदू धर्म के स्कंद पुराण में इसका वर्णन है।
12वीं शताब्दी में बना था ये मंदिर
इतिहासकारों की मानें तो इस मंदिर को बनाने के लिए 1128 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन ने दान दिया था। वहीं मंदिर का वर्तमान ढांचा विजयनगर काल के समय में बना है। इस मंदिर में मां देवी की प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर बहुत बड़ी राक्षस महिषासुर की प्रतिमा भी बनी है।
मंदिर तक पहुंचने का रास्ता
मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1008 सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़नी होती है। जो ये चढ़ाई ना चढ़ पाए वो सड़क मार्ग के जरिए भी जा सकता है। क्योंकि सीढ़ियों की ट्रैकिंग काफी मुश्किल है लेकिन इस मंदिर तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग के अलावा सड़क बनी है। जिस पर आप कार या टैक्सी से भी जा सकते हैं। मंदिर तक जाने के लिए बने पहाड़ी रास्तों पर कई बार आपको शार्प टर्न लेना होगा और ड्राइविंग के दौरान पूरी निगाहें रास्तों पर रखनी होगी।
भारत की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा
यहीं नहीं, इस मंदिर में भगवान शिव के गण नंदी की 4.8 मीटर यानि करीब 16 फीट ऊंची और 25 फीट लंबी प्रतिमा है। जो कि भारत में सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा के तौर पर जानी जाती है। इस मूर्ति के गले में बनी हुई घंटियों की नक्काशी बेहद खूबसूरत है। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान करीब 700 सीढ़ियों के बाद ये मूर्ति स्थापित है।
पहाड़ी को लेकर है मान्यता
चामुंडी हिल्स को लेकर मान्यता है कि इसका आकार किसी राक्षस के पहाड़ी पर गिरने का नतीजा है। ये मंदिर कर्नाटक के कुछ बहुत ही पवित्र और धार्मिक मंदिरों में से है। जहां पर लोग दर्शन-पूजन के लिए जाते हैं। मैसूर सिटी में ट्रैवल करने वाले टूरिस्ट के लिए ये मंदिर प्राइम टूरिस्ट स्पॉट भी है क्योंकि यहां की पहाड़ी से मैसूर शहर के सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं।
कैसे पहुंचे
मैसूर शहर तक पहुंचना आसान है। ट्रेन के अलावा फ्लाइट की सुविधा भी मौजूद है। कैंपागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जहां से मैसूर जाने के लिए बस की सुविधा आसानी से मिल जाती है।
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