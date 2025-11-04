Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राDev Deepawali 2025 Top 5 Holy Cities with the most beautiful Ganga Aarti
देव दीपावली पर कहां जाएं? भारत के 5 शहर जहां होती है सबसे सुंदर गंगा आरती

देव दीपावली पर कहां जाएं? भारत के 5 शहर जहां होती है सबसे सुंदर गंगा आरती

संक्षेप: देव दीपावली जिसे देवताओं की दीपावली कहा जाता है, भारत के कई पवित्र शहरों में बेहद धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन इन 5 शहरों में अद्भुत नजारा देखने को मिलता है।

Tue, 4 Nov 2025 12:11 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देव दीपावली जिसे 'देवताओं की दीपावली' कहा जाता है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह पर्व दीपों, श्रद्धा और भव्य गंगा आरती के अद्भुत संगम का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता स्वयं गंगा के घाटों पर उतरकर दीप प्रज्वलित करते हैं और धरती को स्वर्ग जैसा रूप देते हैं। पूरे भारत में इस दिन भक्ति, दीपों और आरती की अद्भुत छटा देखने को मिलती है, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहां इसकी भव्यता का कोई मुकाबला नहीं। बनारस (वाराणसी) से लेकर अयोध्या तक के पवित्र घाट और मंदिर लाखों दीपों से जगमगाते हैं। अगर आप आध्यात्मिकता, संस्कृति और भक्ति का साक्षात अनुभव करना चाहते हैं तो देव दीपावली का पर्व आपके लिए खास है। आइए जानते हैं भारत के 5 ऐसे पवित्र शहरों के बारे में-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. वाराणसी (Uttar Pradesh)- देव दीपावली का सबसे भव्य उत्सव

देव दीपावली का सबसे भव्य उत्सव वाराणसी के घाटों पर मनाया जाता है। दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट और पंचगंगा घाट पर लाखों दीपों से जगमगाते दृश्य देखने लायक होते हैं। शाम को की जाने वाली गंगा आरती में मंत्रोच्चार, शंखनाद और दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो उठता है।

2. हरिद्वार (Uttarakhand)- गंगा आरती का दिव्य स्वरूप

हर की पौड़ी घाट पर गंगा आरती का दृश्य इस दिन स्वर्ग जैसा लगता है। दीपों का प्रतिबिंब जब गंगा की लहरों में झिलमिलाता है तो यह दृश्य हर भक्त के मन को भक्ति से भर देता है।

3. अयोध्या (Uttar Pradesh)– रामनगरी में दीपों का महासागर

अयोध्या में सरयू नदी के तट पर लाखों दीपों से पूरी नगरी जगमगाती है। राम जन्मभूमि परिसर और घाटों पर आरती के साथ भव्य कार्यक्रम होते हैं। हाल के वर्षों में अयोध्या की देव दीपावली देश की सबसे आकर्षक धार्मिक घटनाओं में से एक बन चुकी है।

ये भी पढ़ें:नवंबर में लेना है स्नोफॉल का मजा तो घूम आएं ये 3 जगह, हर पल बनेगा यादगार

4. नासिक (Maharashtra) – गोदावरी किनारे दिव्यता का संगम

नासिक में गोदावरी नदी के तट पर देव दीपावली का अनोखा आयोजन होता है। यहां दीपदान, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से यह पर्व मनाया जाता है। पंचवटी क्षेत्र में दीपों की रोशनी और मंत्रों की गूंज अलौकिक वातावरण बनाती है।

5. उज्जैन (Madhya Pradesh)- महाकाल की नगरी में दीपों की जगमगाहट

पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैन में देव दीपावली का आयोजन महाकाल मंदिर परिसर में खास धूमधाम से किया जाता है। यहां दीपों की रोशनी में मंदिर और घाटों का दृश्य अद्भुत लगता है।

देव दीपावली भारत की आध्यात्मिक आत्मा का प्रतीक है। वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और अयोध्या जैसे पवित्र स्थलों पर इस पर्व की भव्यता देखकर ऐसा लगता है मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। अगर आप दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं तो इस पर्व पर इन पवित्र स्थलों की यात्रा जरूर करें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Dev Deepawali Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।