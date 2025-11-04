देव दीपावली पर कहां जाएं? भारत के 5 शहर जहां होती है सबसे सुंदर गंगा आरती

संक्षेप: देव दीपावली जिसे देवताओं की दीपावली कहा जाता है, भारत के कई पवित्र शहरों में बेहद धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन इन 5 शहरों में अद्भुत नजारा देखने को मिलता है।

देव दीपावली जिसे 'देवताओं की दीपावली' कहा जाता है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह पर्व दीपों, श्रद्धा और भव्य गंगा आरती के अद्भुत संगम का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता स्वयं गंगा के घाटों पर उतरकर दीप प्रज्वलित करते हैं और धरती को स्वर्ग जैसा रूप देते हैं। पूरे भारत में इस दिन भक्ति, दीपों और आरती की अद्भुत छटा देखने को मिलती है, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहां इसकी भव्यता का कोई मुकाबला नहीं। बनारस (वाराणसी) से लेकर अयोध्या तक के पवित्र घाट और मंदिर लाखों दीपों से जगमगाते हैं। अगर आप आध्यात्मिकता, संस्कृति और भक्ति का साक्षात अनुभव करना चाहते हैं तो देव दीपावली का पर्व आपके लिए खास है। आइए जानते हैं भारत के 5 ऐसे पवित्र शहरों के बारे में-

1. वाराणसी (Uttar Pradesh)- देव दीपावली का सबसे भव्य उत्सव

देव दीपावली का सबसे भव्य उत्सव वाराणसी के घाटों पर मनाया जाता है। दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट और पंचगंगा घाट पर लाखों दीपों से जगमगाते दृश्य देखने लायक होते हैं। शाम को की जाने वाली गंगा आरती में मंत्रोच्चार, शंखनाद और दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो उठता है।

2. हरिद्वार (Uttarakhand)- गंगा आरती का दिव्य स्वरूप

हर की पौड़ी घाट पर गंगा आरती का दृश्य इस दिन स्वर्ग जैसा लगता है। दीपों का प्रतिबिंब जब गंगा की लहरों में झिलमिलाता है तो यह दृश्य हर भक्त के मन को भक्ति से भर देता है।

3. अयोध्या (Uttar Pradesh)– रामनगरी में दीपों का महासागर

अयोध्या में सरयू नदी के तट पर लाखों दीपों से पूरी नगरी जगमगाती है। राम जन्मभूमि परिसर और घाटों पर आरती के साथ भव्य कार्यक्रम होते हैं। हाल के वर्षों में अयोध्या की देव दीपावली देश की सबसे आकर्षक धार्मिक घटनाओं में से एक बन चुकी है।

4. नासिक (Maharashtra) – गोदावरी किनारे दिव्यता का संगम

नासिक में गोदावरी नदी के तट पर देव दीपावली का अनोखा आयोजन होता है। यहां दीपदान, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से यह पर्व मनाया जाता है। पंचवटी क्षेत्र में दीपों की रोशनी और मंत्रों की गूंज अलौकिक वातावरण बनाती है।

5. उज्जैन (Madhya Pradesh)- महाकाल की नगरी में दीपों की जगमगाहट

पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैन में देव दीपावली का आयोजन महाकाल मंदिर परिसर में खास धूमधाम से किया जाता है। यहां दीपों की रोशनी में मंदिर और घाटों का दृश्य अद्भुत लगता है।