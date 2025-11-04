Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राdev deepawali 2025 kashi ghats glows with thousand of diyas varanasi ganga ghats dev deepawali preparations check detail
Dev Deepawali 2025 : काशी में जगमगाएंगे घाट, जानें देव दीपावली को लेकर कैसी है वाराणसी में तैयारी?

Dev Deepawali 2025 : काशी में जगमगाएंगे घाट, जानें देव दीपावली को लेकर कैसी है वाराणसी में तैयारी?

संक्षेप: Dev Deepawali 2025 : देव दीपावली 2025 काशी की आत्मा और आस्था का उत्सव है। अगर आप भी इस साल देव दीपावली के मौके पर गंगा घाटों की जगमगाती खूबसूरती और आरती का आनंद लेने के लिए वाराणसी जाना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले वहां की तैयारियों से जुड़ी सभी जानकारी साथ रखना ना भूलें।

Wed, 5 Nov 2025 12:06 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देव दीपावली 2025 कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाने वाला दीपों का त्योहार है। बता दें, यह त्योहार खासतौर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी मे मनाया जाता है। देव दीपावली का पर्व विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो दिवाली के 15 दिन बाद बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। देव दीपावली काशी की आत्मा और आस्था का उत्सव है। अगर आप भी इस साल देव दीपावली के मौके पर गंगा घाटों की जगमगाती खूबसूरती और आरती का आनंद लेने के लिए वाराणसी जाना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले वहां की तैयारियों से जुड़ी सभी जानकारी साथ रखना ना भूलें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अस्सी घाट पर विशेष गंगा आरती

देव दीपावली के दिन काशी में सभी घाट दीपक की रोशनी से जगमगा रहे होंगे। जिसके लिए 5.15 बजे से 5.45 तक का समय रखा गया है। इतना ही नहीं नमो, दशाश्वमेध, शीतला और अस्सी घाट पर विशेष गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। जिसका समय शाम 6 बजे से 7 बजे सुनिश्चित किया गया है। बता दें, चेत सिंह घाट पर दर्शकों के लिए 3डी प्रोजेक्शन एवं लेजर शो प्रस्तुत किए जाएंगे। जिसका प्रथम शो शाम 6.15 से 6.40 होगा, द्वितीय शो शाम 7.15 से 7.40 होगा और तीसरा शो शाम 8.15 से 8.40 के बीच रखा गया है। यह शो काशी की पौराणिकता, अध्यात्म और संस्कृति को प्रकाश, ध्वनि और थ्री डी प्रभावों के माध्यम से जीवंत रूप में प्रदर्शित करेगा। इसके बाद ललिता घाट के सामने शाम आठ से 8.15 बजे तक होने वाली ग्रीन आतिशबाजी पर्यटकों के लिए इस वर्ष का प्रमुख आकर्षण रहने वाली है।

नारी सशक्तिकरण की थीम

गंगा तट पर हरियाली, स्वच्छता और 'हरित काशी' का संदेश देते रंगों की बरसात इस कार्यक्रम को खास बनाने वाली है। इसके अलावा दशाश्वमेध और राजघाट पर आपरेशन 'सिंदूर' की विशेष झलक दिखाई जाएगी। बता दें, नारी सशक्तिकरण की थीम पर घाटों की सजावट की गई है।

varanasi ganga ghats dev deepawali preparations
Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Dev Deepawali

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।