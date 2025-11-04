Dev Deepawali 2025 : काशी में जगमगाएंगे घाट, जानें देव दीपावली को लेकर कैसी है वाराणसी में तैयारी?

संक्षेप: Dev Deepawali 2025 : देव दीपावली 2025 काशी की आत्मा और आस्था का उत्सव है। अगर आप भी इस साल देव दीपावली के मौके पर गंगा घाटों की जगमगाती खूबसूरती और आरती का आनंद लेने के लिए वाराणसी जाना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले वहां की तैयारियों से जुड़ी सभी जानकारी साथ रखना ना भूलें।

देव दीपावली 2025 कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाने वाला दीपों का त्योहार है। बता दें, यह त्योहार खासतौर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी मे मनाया जाता है। देव दीपावली का पर्व विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो दिवाली के 15 दिन बाद बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। देव दीपावली काशी की आत्मा और आस्था का उत्सव है। अगर आप भी इस साल देव दीपावली के मौके पर गंगा घाटों की जगमगाती खूबसूरती और आरती का आनंद लेने के लिए वाराणसी जाना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले वहां की तैयारियों से जुड़ी सभी जानकारी साथ रखना ना भूलें।

अस्सी घाट पर विशेष गंगा आरती देव दीपावली के दिन काशी में सभी घाट दीपक की रोशनी से जगमगा रहे होंगे। जिसके लिए 5.15 बजे से 5.45 तक का समय रखा गया है। इतना ही नहीं नमो, दशाश्वमेध, शीतला और अस्सी घाट पर विशेष गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। जिसका समय शाम 6 बजे से 7 बजे सुनिश्चित किया गया है। बता दें, चेत सिंह घाट पर दर्शकों के लिए 3डी प्रोजेक्शन एवं लेजर शो प्रस्तुत किए जाएंगे। जिसका प्रथम शो शाम 6.15 से 6.40 होगा, द्वितीय शो शाम 7.15 से 7.40 होगा और तीसरा शो शाम 8.15 से 8.40 के बीच रखा गया है। यह शो काशी की पौराणिकता, अध्यात्म और संस्कृति को प्रकाश, ध्वनि और थ्री डी प्रभावों के माध्यम से जीवंत रूप में प्रदर्शित करेगा। इसके बाद ललिता घाट के सामने शाम आठ से 8.15 बजे तक होने वाली ग्रीन आतिशबाजी पर्यटकों के लिए इस वर्ष का प्रमुख आकर्षण रहने वाली है।