दिल्ली से केदारनाथ ट्रिप, ट्रैवल इंफ्लूएंसर से जान लें पूरा बजट और प्लान
Kedarnath Dham Trip Plan: केदारनाथ धाम जाने का प्लान है और भोले बाबा के दर्शन करने हैं। तो इस यात्रा पर जाने की कंप्लीट डिटेल और बजट के बारे में जानकारी जरूर कर लें। ट्रैवल इंफ्लूएंसर ने शेयर किया है केदारनाथ बजट की डिटेल।
केदारनाथ धाम की यात्रा लोगों का सपना होती है। 12 ज्योतिर्लिगों में से एक भगवान शिव के इस पवित्र धाम में जाने के सपने को साकार करने की प्लानिंग इस साल बना रहे तो सही टाइमिंग के साथ बजट के बारे में भी जानकारी कर लें। वैसे तो हर साल की तरह इस बार भी कपाट खुलने की तारीख तय हो चुकी है और 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे भक्तों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। ऐसे में टूरिस्ट केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप भी इस स्प्रिचुअल जर्नी पर जाने की सोच रहे लेकिन बजट कम है तो ट्रैवल इंफ्लूएंसर सूरज ने इंस्टाग्राम पेज पर पूरे केदारनाथ यात्रा का बजट प्लान शेयर किया है। जिसमे पर पर्सन खर्च बताया गया है और आप इसकी मदद से जाने-आने का प्लान बना सकते हैं।
केदारनाथ धाम का कंप्लीट बजट प्लान
केदारनाथ धाम जाने का ये प्लान दिल्ली से है। तो अगर आप दिल्ली से इस यात्रा को प्लान कर रहे तो ये बजट प्लान आपके काम आ सकता है। जिसमे गौरीकुंड में होटल या धर्मशाला का स्टे बजट भी शामिल है। वैसे आपकी सुविधाओं के हिसाब से ये खर्च ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन पर पर्सन कम से कम इतना खर्च होगा।
1- दिल्ली से हरिद्वार बस या ट्रेन से जाएं। किराया लगभग 350 से 500 रुपये होगा।
2- हरिद्वार से बस या शेयर्ड जीप से सोनप्रयाग जाएं। सोनप्रयाग तक जाने का किराया होगा लगभग 800 से 1000 रुपये।
3-सोनप्रयाग से गौरीकुंड का किराया होगा करीब 50 से 100 रुपये। गौरीकुंड में स्टे कर लें। जिससे आप अगले दिन ट्रैवल के लिए पूरी तरह से फ्रेश रहें और थकान दूर हो जाए।
4- गौरीकुंड में रुकने के लिए आपको कई बजट में होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। 2-3 नाइट का स्टे 1000 से 1500 रुपये तक पड़ेगा।
5- गौरीकुंड से 16 किमी लंबी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। जिसे लोग पैदल, घोड़े, पालकी या फिर हेलीकॉप्टर से पूरा करते हैं। तो अपनी यात्रा की शुरुआत के पहले बैग में जरूरी चीजों की पैकिंग कर लें और फिर ट्रैकिंग शुरू करें।
6- ट्रैक के दौरान जरूरी चीजों के लिए करीब खर्च होंगे 300 से 500 रुपये। लेकिन जरूरत के हिसाब से आप इस खर्च को कम या ज्यादा समझकर हिसाब करें।
7- वहीं सोनप्रयाग से दिल्ली लौटने का खर्च 1500 से 2000 के करीब होगा। तो अगर आप कम सुविधाओं के अकेले यात्रा का प्लान बना रहे तो पर पर्सन लगभग 6-8 हजार का खर्च आएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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