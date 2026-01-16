Hindustan Hindi News
रातभर की जर्नी में पहुंच जाएंगे राजस्थान के ये शहर, यहां की एडवेंचर एक्टीविटी दिलाएगी दुबई वाला मजा

संक्षेप:

Delhi To Jaisalmer Trip Plan: सर्दियों में ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो राजस्थान का जैसलमेर शहर बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। जहां पर आपको शांति और सुकून के साथ ही एडवेंचर एक्टीविटी का भी पूरा मजा मिलेगा। 

Jan 16, 2026 09:35 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के सीजन मे किसी ऐसी जगह घूमने का प्लान कर रहे जहां गुनगुनी धूप के साथ एडवेंचर एक्टीविटी का भी मजा मिल सके, तो जैसलमेर बेस्ट जगह हो सकती हैं। जहां पर आपको दुबई वाली फीलिंग देने वाली डेजर्ट सफारी का भी मजा मिलेगा। साथ ही रेत के मैदान में मिलने वाले शानदार नजारे भी नजर आएंगे। रात को आप साफ-सुथरे आसमान के बीच टिमटिमाते तारों के अलावा दूरबीन की मदद से आसमान को भी निहारने का मौका पा सकते हैं। सबसे खास बात कि दिल्ली से जैसलमेर की ट्रिप प्लान करना आसान है। यहां पर घूमने-फिरने के साथ खाने के भी ऑप्शन मिलेंगे और आप दो रात तीन दिन में जैसलमेर के खूबसूरत नजारों को लेकर वापस भी लौट सकते हैं। तो अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जैसलमेर बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है।

ट्रेन से करें ट्रिप प्लान

अगर आप सेफ्टी के साथ ही बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रेन का ऑप्शन बेस्ट होगा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से कई ट्रेने हैं जो जैसलमेर के लिए चलती हैं। लगभग 15 घंटे के रास्ते को नापकर आप राजस्थान के इस शहर में पहुंच सकते हैं। शाम के 6 बजे के करीब चलने वाली ट्रेन जैसलमेर सुबह 9 बजे आराम से पहुंचा देती है। हालांकि ट्रेन से ट्रिप प्लान करना है तो टिकट की बुकिंग को पहले ही कर लें। जिससे कि लास्ट मिनट पर टिकट ना मिलने के चांस ना बन जाए। या फिर, आप तत्काल टिकट की सुविधा भी ले सकते हैं।

जैसलमेर में घूमने वाली जगहें

जैसलमेर अगर दो से तीन दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो यहां पर बने किलों और रेत को देखें बगैर ना लौटे और इन जगहों को जरूर देखकर आएं।

यूनेस्को में शामिल सोनार किला

जैसलमेर का सोनार किला दूर से ही दिखाई देता है। गोल्डन रंग के इस किले में अंदर पतली कलरफुल गलियां, हवेलियां, तोपें, मंदिर और म्यूजियम भी है। ये किला अंदर से किसी छोटे शहर जैसा है जिसमे अभी भी लोग रहते हैं।

सम सैनड्यून्स

रेगिस्तान का ओरिजनली देखना चाहते हैं तो यहां पर जरूर जाएं। लेकिन ये जगह जैसलमेरस से 40 किमी दूर है। जहां पर जाने के लिए आपको प्राइवेट, लोकल कैब या टैक्सी करना सही होगा। अगर आप अकेल हैं तो बाइक भी ले सकते हैं। इस रास्ते पर रेत का मैदान और छोटी झाड़ियां दिखाई देती हैं जो किसी सपने की तरह लगती हैं। सम सैनड्यून्स में आपको कई तरह की एक्टीविटीज करने को मिल जाएंगी

  • दुबई वाली फीलिंग देने वाली जीप सफारी
  • कैमल सफारी
  • लोकगीत और राजस्थानी डांस तो बिल्कुल ना मिस करें
  • उसके अलावा डिनर, ब्रेकफास्ट के साथ ही कैंपिंग की भी सुविधा मिलती है। जिसे आप लोकल ही जाकर बुक कर सकते हैं। सबसे खास बात कि यहां कैंप की ऑनलाइन बुकिंग करने से बचें। नहीं तो फ्रॉड के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं।

तनोट माता मंदिर

पाकिस्तान की सीमा से लगा ये मंदिर बेहद खास है। इस मंदिर को आर्मी ने डेवलप किया है और यहां तक जाने के लिए राजस्थान की रोडवेज बसें भी चलती हैं। इस मंदिर से आगे ही एक घंटे की दूरी पर लोंगेवाला वार म्यूजियम है।

पटवा की हवेली

दो से तीन दिन में घूमने के लिए जैसलमेर में पटवा की हवेली भी शामिल है। जहां पर विदेशी टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं।

Travel Places

