मशहूर हैं दिल्ली की इन 5 जगहों के गोलगप्पे, चटपटा स्वाद उम्र भर नहीं भूल पाएंगे!
संक्षेप: दिल्ली में गोलगप्पों का स्वाद सिर्फ मसालेदार पानी और कुरकुरी पूरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर दुकान का अपना-अलग अंदाज और फ्लेवर होता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन जगहों पर गोलगप्पे जरूर चखें-
दिल्ली का नाम सुनते ही खाने-पीने के शौकीनों की जुबान पर चाट और गोल-गप्पों का स्वाद सबसे पहले आता है। यहां की गलियों और मार्केट्स में आपको हर कुछ कदम पर गोल-गप्पे वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ जगहें अपने अनोखे स्वाद और लंबे समय से चले आ रहे भरोसे के कारण खास पहचान बना चुकी हैं। दिल्ली में गोल-गप्पों का स्वाद सिर्फ मसालेदार पानी और कुरकुरी पूरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर दुकान का अपना-अलग अंदाज और फ्लेवर होता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन जगहों पर गोल-गप्पे जरूर चखें, जो अपने स्वाद के लिए शहर भर में मशहूर हैं।
बांग्ला स्वीट हाउस, गोल मार्केट
दिल्ली के डीआईजी स्टाफ क्वार्टर, कनॉट प्लेस के गोल मार्केट में स्थित बांग्ला स्वीट हाउस खाने-पीने के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहां मिठाइयों और स्नैक्स की लंबी लिस्ट है, लेकिन यहां के गोल-गप्पों का स्वाद सबसे अलग है। दुकान के बाहर ही एक गोल गप्पे का काउंटर लगा होता है, जहां आपको ताजे और कुरकुरे पूरी के साथ मसालेदार पानी का मजा मिलता है। यहां आ कर आपको यकीनन लगेगा कि गोल गप्पों से बेहतर स्ट्रीट फूड शायद ही कोई हो।
फ्लेमिंगो – द हाउस ऑफ चाट
अगर आप अपने गोल गप्पों में कुछ अलग फ्लेवर ट्राय करना चाहते हैं, तो फ्लेमिंगो– 'द हाउस ऑफ चाट' आपके लिए परफेक्ट जगह है। ये जगह जनकपुरी के जेल रोड के पास स्थित है। यहां गोलगप्पे के साथ हींग, पुदीना और मीठे पानी का ऐसा मेल मिलता है, जिससे गोलगप्पे का स्वाद एकदम लाजवाब हो जाता है। यही खास वजह है की गोलगप्पे के शौकीनों के बीच यह जगह बेहद पॉपुलर है।
पदम चाट कॉर्नर, किनारी बाजार, चांदनी चौक
पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में छिपा पदम चाट कॉर्नर गोल-गप्पों का खजाना है। यहां आपको ऐसे कुरकुरे और मसालेदार गोल-गप्पे मिलते हैं, जिन्हें खा कर आपका दिल खुश हो जाएगा। चांदनी चौक वैसे भी खाने-पीने के लिए जन्नत माना जाता है और इस जगह के गोल गप्पे उसे और भी खास बना देते हैं।
भीमसेन बंगाली स्वीट, मंडी हाउस
बंगाली मार्केट का भीमसेन स्वीट्स सिर्फ मिठाइयों के लिए नहीं, बल्कि अपनी चाट और गोल गप्पों के लिए भी जाना जाता है। यहां की पूरी ताजा और खस्ता होती है, और इसमें भरा जाने वाला मसाला वाकई लाजवाब होता है। दिल्ली में गोल गप्पों के शौकीनों के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं है।
प्रिंस चाट, एम ब्लॉक मार्केट, जीके-1
साउथ दिल्ली में अगर कोई गोल गप्पों की सबसे पसंदीदा जगह है, तो वह है प्रिंस चाट। यहां का माहौल साफ-सुथरा है और गोल-गप्पों का स्वाद हमेशा एक जैसा और लाजवाब रहता है। यही वजह है कि यहां के रेगुलर कस्टमर कभी निराश होकर नहीं लौटते।
