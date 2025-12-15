दिल्ली में क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, तो फैमिली संग घूम आएं ये 5 जगहें, होगा फुल एंजॉय!

संक्षेप: Christmas Celebration in Delhi: अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार दिल्ली में क्रिसमस कैसे मनाएं और कहां जाएं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जाकर आप फेस्टिवल को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं।

क्रिसमस आने ही वाला है और दिल्ली धीरे-धीरे इस जश्न के रंग में रंगने लगी है। सड़कों और मॉल्स में लाइटें लगने लगी हैं, बाजार सजने लगे हैं और हर तरफ एक अलग सी खुशी महसूस होने लगी है। ठंड के मौसम में क्रिसमस का मजा और भी खास हो जाता है, क्योंकि इस समय शहर में घूमना, बाहर खाना और नई जगहें देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार दिल्ली में क्रिसमस कैसे मनाएं और कहां जाएं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जाकर आप फेस्टिवल को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं और उसे खास बना सकते हैं।

दिल्ली हाट क्रिसमस बाजार, आईएनए क्रिसमस के मौके पर दिल्ली हाट जाना एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। यहां आपको क्राफ्ट, कल्चर और खाने का बहुत अच्छा मेल देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, रंग-बिरंगी सजावट और स्टॉल्स आपका ध्यान खींच लेंगे। यहां से आप हैंडमेड क्रिसमस डेकोरेशन, छोटे गिफ्ट्स और टेस्टी स्नैक्स खरीद सकते हैं। अलग-अलग राज्यों के फूड स्टॉल आपको नई-नई डिश चखने का मौका देते हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम इस जगह को और खास बना देते हैं। यहां समय बिताते हुए आपको भीड़ में भी एक अलग खुशी महसूस होगी।

सेलेक्ट सिटीवॉक क्रिसमस कार्निवल, साकेत अगर आप थोड़ा मॉडर्न और फन वाला क्रिसमस मनाना चाहते हैं, तो सेलेक्ट सिटीवॉक जरूर जाएं। यहां क्रिसमस के दौरान लाइव परफॉर्मेंस और खास पॉप-अप स्टॉल्स लगाए जाते हैं। बच्चों के लिए यह जगह और भी खास हो जाती है, क्योंकि उन्हें सांता से मिलने का मौका मिल सकता है। मॉल में बने थीम्ड फोटो बूथ पर आप खूबसूरत तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, जो सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट होती हैं। यहां का माहौल आपके क्रिसमस के फेस्टिवल को एनर्जी और खुशी से भर देगा।

जर्मन क्रिसमस मार्केट, चाणक्यपुरी चाणक्यपुरी में लगने वाला जर्मन क्रिसमस मार्केट आपको दिल्ली में रहते हुए यूरोप जैसा अनुभव देता है। यहां असली जर्मन फूड, सुंदर सजावट और खास आर्टिसनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फैमिली के साथ यहां आकर आप क्रिसमस कैरोल्स सुन सकते हैं और सीजनल डिशेज का मजा ले सकते हैं। शॉपिंग के शौकीनों के लिए यहां इंपोर्टेड सामान और हैंडक्राफ्टेड गिफ्ट्स मिल जाते हैं। बच्चों और बड़ों के लिए होने वाली वर्कशॉप्स इस जगह को और भी मजेदार बना देती हैं।

कनॉट प्लेस में क्रिसमस की रौनक क्रिसमस के समय कनॉट प्लेस की सैर जरूर करें। यहां की सफेद ब्रिटिश स्टाइल इमारतें जब रंगीन लाइट्स से सजती हैं, तो पूरा इलाका किसी यूरोपीय स्ट्रीट जैसा लगने लगता है। बड़े-बड़े क्रिसमस ट्री और चारों तरफ गूंजती कैरोल सिंगिंग माहौल को बहुत खास बना देती है। यहां घूमते हुए आपको हर कदम पर फोटो लेने का मन करेगा। दोस्तों के साथ वॉक करना हो या बस माहौल का आनंद लेना हो, कनॉट प्लेस क्रिसमस पर आपको निराश नहीं होने देगा।