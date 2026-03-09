चेनकल के इस मंदिर में है सबसे ऊंचा और आकर्षक शिवलिंग, जानिए इसके दर्शन के लिए कैसे पहुंचे

भारत में ढेरों मंदिर है और हर मंदिर की अपनी मान्यता है। कई मंदिरों का इतिहास काफी पुराना है तो वहीं कुछ मंदिर नए बनते जा रहे हैं। भारत में शिवलिंग वाले मंदिरों की संख्या अनगिनत है। कुछ शिव मंदिर रहस्य या धार्मिक महत्व के कारण पूरी दुनिया में फेमस हैं तो वहीं कुछ अनोखी बनावट की वजह से पहचाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है महेश्वरम श्री शिव पार्वती मंदिर, जिसे दक्षिण कैलाशम के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर आधुनिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। जो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के चेनकल में स्थित है। वैसे तो श्री कालाहस्ती या वदक्कुन्नथन जैसे दूसरे मंदिरों को ऐतिहासिक रूप से प्राचीन ग्रंथों में दक्षिण कैलाशम के रूप में चर्चित हैं, लेकिन चेनकल स्थित महेश्वरम मंदिर ने अपनी भव्यता और कैलाश-समान आध्यात्मिक अनुभव के कारण इस जगह को भी ये नाम दिया गया। आइए जानते हैं मंदिर के फेमस होने का कारण और यहां कैसे पहुंचे-