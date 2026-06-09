Travel Hacks: महंगा होटल देखकर घबराएं नहीं, ये ट्रिक्स बचा सकती हैं आपके हजारों रुपये
Cheap Hotel Booking Hacks: घूमने का प्लान तो बन जाता है, लेकिन होटल का बढ़ता खर्च अक्सर बजट बिगाड़ देता है। अगर आप भी कम पैसों में अच्छा ठहराव चाहते हैं, तो ये आसान ट्रैवल हैक्स आपके बहुत काम आ सकते हैं।
घूमने का असली मजा तभी आता है जब यात्रा के बाद जेब पूरी तरह खाली ना हो। लेकिन अक्सर लोग टिकट पर तो खूब ध्यान देते हैं, जबकि बजट का बड़ा हिस्सा होटल पर खर्च हो जाता है। कई बार एक ही होटल का कमरा अलग-अलग जगहों पर अलग कीमत में मिलता है और जानकारी ना होने की वजह से लोग जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं।
अच्छी बात यह है कि थोड़ी समझदारी और सही समय पर की गई बुकिंग आपको अच्छी-खासी बचत करा सकती है। कई अनुभवी यात्री कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर होटल के खर्च में हजारों रुपये तक बचा लेते हैं। अगर आप भी इस छुट्टी में कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं, तो ये आसान तरीके आपकी यात्रा को सस्ता और ज्यादा मजेदार बना सकते हैं।
1. आखिरी समय का इंतजार ना करें, पहले ही कमरा बुक कर लें
कई लोग सोचते हैं कि बाद में बुकिंग करने पर बेहतर सौदा मिल जाएगा, लेकिन छुट्टियों के मौसम में अक्सर इसका उल्टा होता है। जैसे-जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आती है, कमरों की मांग बढ़ जाती है और कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं। इसलिए पहले से बुकिंग करना जेब के लिए फायदेमंद हो सकता है।
2. सिर्फ एक जगह देखकर बुकिंग ना करें
बहुत से लोग पहले दिखाई देने वाले रेट देखकर ही कमरा बुक कर लेते हैं। थोड़ा समय निकालकर अलग-अलग साइट्स पर कीमतों की तुलना करें। कई बार एक ही कमरे की कीमत में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है।
3. छुट्टी वाले दिनों की बजाय सामान्य दिनों में यात्रा करें
अगर आपकी यात्रा की तारीखें लचीली हैं, तो यह तरीका काफी बचत करा सकता है। शनिवार और रविवार को होटल की मांग बढ़ जाती है, इसलिए कमरे महंगे हो जाते हैं। वहीं, सामान्य दिनों में वही कमरा कम कीमत पर मिल सकता है।
4. छूट और विशेष प्रस्ताव का फायदा उठाएं
बुकिंग करते समय लोग अक्सर उपलब्ध छूट पर ध्यान नहीं देते। कई बार पेमेंट के अलग-अलग तरीकों पर अतिरिक्त छूट, पैसे वापस मिलने की सुविधा या विशेष प्रस्ताव मिल जाते हैं।
5. सीधे होटल से बात करें
यह एक ऐसा तरीका है जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं। कई बार सीधे होटल में बात करने पर ऐसी कीमत मिल सकती है जो किसी भी बुकिंग मंच पर उपलब्ध नहीं होती। इसके अलावा कई बार नाश्ता, जल्दी कमरा मिलने जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं।
इन बातों का भी रखें ध्यान
- यात्रियों के रिव्यूज पढ़ें: सिर्फ कम कीमत देखकर कमरा ना चुनें। वहां ठहर चुके लोगों के रिव्यूज जरूर पढ़ें।
- मुख्य जगहों से दूरी देखें: बहुत सस्ता होटल अगर घूमने वाली जगहों से बहुत दूर है, तो आने-जाने में ज्यादा खर्च हो सकता है।
- कैंसिल करने की शर्तें पढ़ें: यात्रा की योजना बदलने पर परेशानी से बचने के लिए यह जानकारी पहले ही देख लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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