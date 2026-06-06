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महंगे ट्रॉली बैग के व्हील खराब होने से बचाएगा ये सस्ता-टिकाऊ हैक, जरूर ट्राई करें

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Cheap Hack for Luggage Bag:  सफर करने के लिए ट्रॉली बैग खरीदा है। लेकिन एक दो ट्रैवल के बाद ही अगर उसके पहिये उखड़ने लगे तो पूरा बैग ही यूजलेस हो जाता है। ऐसे में ये सस्ता सा हैक आपके बैग के पहिए को सेफ रखने में मदद करेगा।

महंगे ट्रॉली बैग के व्हील खराब होने से बचाएगा ये सस्ता-टिकाऊ हैक, जरूर ट्राई करें

ट्रैवल पर जाना हो तो एक अच्छा, मजबूत, टिकाऊ ट्रॉली बैग हर कोई खरीदता है। जिसके पहिए मजबूत हों और आसानी से यहां वहां घूम जाते हो। ताकि बैग भारी होने पर उन्हें घसीटना ना पड़े और आसानी से आप ट्रैवल के वक्त इन्हें कैरी कर सकें। अब अच्छे ट्रॉली बैग मार्केट से लेने हो तो छोटा साइज ही करीब हजार रूपये से ज्यादा कीमत का मिलेगा। वहीं बड़े साइज के ट्रॉली बैग के लिए आपको आराम से कम से कम दो से तीन हजार या कई बार उससे ज्यादा भी खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन इन बैग्स में लगे पहिए अगर एक दो सफर के बाद ही खराब होने लगे या उनके ऊपर लगे प्लास्टिक निकल जाएं तो पूरा बैग ही यूजलेस लगने लगता है। ऐसे में ये सिंपल सा हैक आपके महंगे बैग को बचाकर रखने में मदद करेगा और उन पहियों की उम्र भी बढ़ जाएगी। जान लें सस्ता और टिकाउ हैक क्या है।

ट्रॉली बैग के व्हील पर लगाएं प्रोटेक्शन

वैसे तो मार्केट में आपको इन पहियों पर लगाने के लिए प्रोटेक्शन कवर मिल जाते हैं। जो प्लास्टिक के होते हैं लेकिन ये प्लास्टिक कवर भी कई बार अच्छी क्वालिटी के नहीं होते और जल्दी ही टूट जाते हैं। यहीं नहीं इन प्लास्टिक कवर लगाने की वजह से व्हील्स स्मूदली चल भी नहीं पाते जिसकी वजह से भारी बैग को घसीटना पड़ता है और वो बहुत मेहनत का काम हो जाता है। ऐसे में सस्ता और अच्छा-टिकाऊ उपाय आपकी मदद करेगा और आपके ट्रॉली बैग के पहियों को सेफ्टी देगा।

लगाएं काले रंग वाले टेप करेगा मदद

मार्केट में बिजली के तारों को चिपकाने के लिए काले, नीले, लाल रंग के टेप मिलते हैं। इन टेप की ग्रिप काफी अच्छी होती है। बस इन्हीं टेप की मदद से आप बैग के पहियों को सुरक्षित रख सकते हैं। चारों पहियों को टेप लगाकर कवर कर दें। टेप की ग्रिप अच्छी है तो ये फौरन पकड़कर चिपक जाते हैं। दूसरे ये सस्ते होंगे, अगर एक निकल जाएं तो दोबारा से आप इन्हें लगा सकते हैं। वहीं ये टेप आपके पहिए को सेफ रखने में मदद करेंगे और प्लास्टिक वाले प्रोटेक्शन की तरह पहिए में रुकावट नहीं डालेंगे। जिससे सारे व्हील्स स्मूदली दौड़ लगा पाएंगे। तो अपने महंगे ट्रॉली बैग को खराब और यूजलेस नहीं होने देना तो व्हील्स में ये काले टेप वाला हैक जरूर ट्राई करें।

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लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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