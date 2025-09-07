ग्रहण काल में भी खुले रहते हैं इन मंदिरों के पट,भक्त करत हैं पूजा पाठ chandra grahan 2025 sutak kaal start but these 6 temples not closed during eclipse open for puja and bhog, Travel news in Hindi - Hindustan
Chandra grahan 2025: 7 सितंबर को लग रहे चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग चुका है और इस दौरान देशभर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मान्यतानुसार कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो ग्रहण काल के दौरान खुले रहते हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 03:50 PM
7 सितंबर की रात को चंद्रग्रहण लगेगा और उसका सूतक काल शुरू हो चुका है। सूतक काल के समय मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनके दर्शन-पूजन का समय बदल जाता है। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिन पर मान्यतानुसार ग्रहण काल के सूतक का कोई असर नहीं होता। इन मंदिरों को भगवान के दर्शन-पूजन के साथ ही भक्तों के लिए भी खुला रखा जाता है।

उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर

शिव के 12 ज्योतिर्लिगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पट ग्रहणकाल के दौरान बंद नहीं होते। स्वयंभू महाकाल स्वरुप भगवान शिव के ऊपर ग्रहण का कोई असर नहीं होता। इसलिए इस मंदिर के कपाट ग्रहण में बंद नहीं किए जाते हैं।

कालका जी मंदिर

दिल्ली में बने कालका जी मंदिर के कपाट ग्रहण काल के दौरान कभी बंद नहीं होते। मान्यता है कि कालका देवी को कालचक्र की स्वामिनी हैं। इन्हीं के जरिए सारे ग्रह नक्षत्र गतिमान होते हैं। ऐसे में ग्रहण का असर इन पर नहीं होता। यही नहीं इस मंदिर में भक्त ग्रहण काल के दौरान दर्शन-पूजन के लिए आते हैं।

उत्तराखंड का कल्पेश्वर

उत्तराखंड का कल्पेश्वर मंदिर ग्रहणकाल के दौरान खुला रहता है। इस मंदिर में भगवान शिव ने मां गंगा की धारा को कम किया था। इस मंदिर के द्वार भी ग्रहण काल में बंद नहीं होते।

केरल के थिरुवरप्पु का श्री कृष्ण मंदिर

केरल के कोट्टायम में थिरवरप्पु में श्री कृष्ण का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण को पूरे दस बार भोग लगाया जाता है और यहां भगवान को भूख बहुत लगती है। मान्यता है कि भूख लगने की वजह से भगवान की मूर्ति दुबली हो जाती है। इसलिए ग्रहणकाल के दौरान भी इस मंदिर के पट बंद नहीं किए जाते हैं और भगवान को भोग लगाया जाता है।

गया का विष्णुपद मंदिर

ग्रहणकाल के दौरान मान्यतानुसार पिंडदान करना अच्छा होता है। इसलिए गया में बने विष्णुपद मंदिर के द्वार ग्रहण के दौरान बंद नहीं किए जाते हैं।

लक्ष्मीनाथ मंदिर

राजस्थान के बीकानेर में बने लक्ष्मीनाथ मंदिर के कपाट ग्रहणकाल के दौरान बंद नहीं किए जाते। मान्यता है कि एक बार ग्रहण के दौरान कपाट बंद थे और भगवान को भोग नहीं लगाया गया था। और मंदिर के पास वाली दुकान के हलवाई को सपने आया। जिसमे भगवान उसे भूख लगने की बात कह रह थे। तब से ही मान्यता चली आ रही है कि इस मंदिर के कपाट ग्रहणकाल के दौरान बंद नहीं किए जाते हैं।

