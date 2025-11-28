Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राCelebrate New Year in Kasol A Perfect 3 Day Itinerary of Peace, Trek and Mountain Magic
कसोल की वादियों में करें नए साल का आगाज, देखें 3 दिन की ट्रिप का फुल प्लान

कसोल की वादियों में करें नए साल का आगाज, देखें 3 दिन की ट्रिप का फुल प्लान

संक्षेप:

नया साल अगर शोर-शराबे से दूर, पहाड़ों की शांति और ताजी हवा के बीच बिताना हो, तो इसके लिए कसोल एकदम परफेक्ट जगह है। तो बिना किसी झंझट के बस इसी प्लान को फॉलो कीजिए और अपनी कसोल ट्रिप को यादगार बना लीजिए।

Fri, 28 Nov 2025 06:33 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नया साल अगर शोर-शराबे से दूर, पहाड़ों की शांति और ताजी हवा के बीच बिताना हो, तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश का कसोल एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, बहती नदियां और छोटे-छोटे गाँव आपको कुछ ही पलों में जग भर का सुकून देंगे। सबसे खास बात ये है कि आप ये ट्रिप आराम से कम बजट में कर सकते हैं, बस इसके लिए सही प्लानिंग जरूरी है। आप 3 दिन के ट्रिप प्लान में कसोल की खूबसूरती भी देख सकेंगे, आपको ट्रेकिंग का मजा भी मिलेगा और शांत माहौल में रिलैक्स करने का भी समय मिलेगा। तो बिना किसी झंझट के बस इसी प्लान को फॉलो कीजिए और अपनी कसोल ट्रिप को यादगार बना लीजिए। चलिए जानते हैं कसोल के 3 दिन के ट्रिप का पूरा प्लान।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहला दिन कसोल की सैर और शांत माहौल का अनुभव

पहले दिन सुबह आप कसोल पहुँचकर हल्का सा फ्रेश हो जाएँ। इसके बाद सीधे चल पड़ें चलल गाँव की ओर। रास्ते में नेचर का खूबसूरत नजारा, नदी की आवाज और शांत माहौल, आपको शहर से दूर एक सुकून वाला पल देगी। दोपहर में वापस कसोल लौटें और किसी लोकल कैफे में गर्मा-गरम खाना एंजॉय करें और फिर थोड़ा आराम कर लें। इसके बाद शाम होते ही कसोल की छोटी-छोटी गलियों में घूमिए। यहाँ नदी के किनारे का माहौल बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, साथ ही यहां आपको छोटी-छोटी दुकानें और कैफे भी मिल जाएंगे। रात को किसी कैफे में नदी के किनारे बैठकर डिनर करें, जहाँ बहते पानी की आवाज पूरे दिन की थकान मिनटों में मिटा देगी।

दूसरे दिन लें खूबसूरत खीरगंगा ट्रेक का मजा

कसोल ट्रिप के दूसरे दिन को एंजॉय आप खीर गंगा ट्रैक के साथ का सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर ट्रेक के लिए निकल जाएँ। यह ट्रेक लगभग चार से पाँच घंटे का समय लेता है, इसलिए हल्का बैग लेकर चलें और साथ में पर्याप्त पानी रखें। चढ़ाई के दौरान रास्ते की हरियाली, छोटे झरने और पहाड़ों के नजारे आपके मन को मोह लेंगे। दोपहर तक आप खीर गंगा पहुँच जाएँगे, जहाँ का माहौल बिल्कुल अलग ही सुकून देता है। यहाँ के गर्म पानी के कुंड में नहाना ट्रेक की सारी थकान दूर कर देता है। शाम ढलते-ढलते कैम्प साइट पर पहुँचें और खुले आसमान के नीचे, तारों के साथ रात बिताएँ। ऐसा खूबसूरत अनुभव आप शहर में कभी नहीं महसूस कर पाएंगे।

तीसरे दिन करें तोश गांव की सैर

तीसरे दिन सुबह खीरगंगा से नीचे उतरें और तोश गाँव की ओर निकलें। तोश एक छोटा-सा, बेहद खूबसूरत पहाड़ी गाँव है जहाँ पहुँचते ही आपको एकदम अलग शांति महसूस होगी। यहाँ दोपहर का खाना गाँव के किसी साधारण से कैफे में खाएँ और थोड़ा समय गाँव की गलियों व आस-पास के नज़ारों को देखने में बिताएँ। दोपहर का टाइम यहां बिताने के बाद, शाम में वापस कसोल लौट आएँ। ट्रिप की आखिरी शाम पार्वती नदी के किनारे किसी कैफे में बिताएँ। बहती नदी, ठंडी हवा और पहाड़ों का शांत माहौल आपकी इस ट्रिप को खूबसूरत एंडिंग देगा।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।