कसोल की वादियों में करें नए साल का आगाज, देखें 3 दिन की ट्रिप का फुल प्लान

नया साल अगर शोर-शराबे से दूर, पहाड़ों की शांति और ताजी हवा के बीच बिताना हो, तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश का कसोल एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, बहती नदियां और छोटे-छोटे गाँव आपको कुछ ही पलों में जग भर का सुकून देंगे। सबसे खास बात ये है कि आप ये ट्रिप आराम से कम बजट में कर सकते हैं, बस इसके लिए सही प्लानिंग जरूरी है। आप 3 दिन के ट्रिप प्लान में कसोल की खूबसूरती भी देख सकेंगे, आपको ट्रेकिंग का मजा भी मिलेगा और शांत माहौल में रिलैक्स करने का भी समय मिलेगा। तो बिना किसी झंझट के बस इसी प्लान को फॉलो कीजिए और अपनी कसोल ट्रिप को यादगार बना लीजिए। चलिए जानते हैं कसोल के 3 दिन के ट्रिप का पूरा प्लान।

पहला दिन कसोल की सैर और शांत माहौल का अनुभव पहले दिन सुबह आप कसोल पहुँचकर हल्का सा फ्रेश हो जाएँ। इसके बाद सीधे चल पड़ें चलल गाँव की ओर। रास्ते में नेचर का खूबसूरत नजारा, नदी की आवाज और शांत माहौल, आपको शहर से दूर एक सुकून वाला पल देगी। दोपहर में वापस कसोल लौटें और किसी लोकल कैफे में गर्मा-गरम खाना एंजॉय करें और फिर थोड़ा आराम कर लें। इसके बाद शाम होते ही कसोल की छोटी-छोटी गलियों में घूमिए। यहाँ नदी के किनारे का माहौल बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, साथ ही यहां आपको छोटी-छोटी दुकानें और कैफे भी मिल जाएंगे। रात को किसी कैफे में नदी के किनारे बैठकर डिनर करें, जहाँ बहते पानी की आवाज पूरे दिन की थकान मिनटों में मिटा देगी।

दूसरे दिन लें खूबसूरत खीरगंगा ट्रेक का मजा कसोल ट्रिप के दूसरे दिन को एंजॉय आप खीर गंगा ट्रैक के साथ का सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर ट्रेक के लिए निकल जाएँ। यह ट्रेक लगभग चार से पाँच घंटे का समय लेता है, इसलिए हल्का बैग लेकर चलें और साथ में पर्याप्त पानी रखें। चढ़ाई के दौरान रास्ते की हरियाली, छोटे झरने और पहाड़ों के नजारे आपके मन को मोह लेंगे। दोपहर तक आप खीर गंगा पहुँच जाएँगे, जहाँ का माहौल बिल्कुल अलग ही सुकून देता है। यहाँ के गर्म पानी के कुंड में नहाना ट्रेक की सारी थकान दूर कर देता है। शाम ढलते-ढलते कैम्प साइट पर पहुँचें और खुले आसमान के नीचे, तारों के साथ रात बिताएँ। ऐसा खूबसूरत अनुभव आप शहर में कभी नहीं महसूस कर पाएंगे।