फैमिली के साथ क्रिसमस कहां सेलिब्रेट करें? दिल्ली-NCR के ये शॉपिंग मॉल रहेंगे बेस्ट!

क्रिसमस का फेस्टिवल नजदीक आ रहा है। इस त्यौहार के पास आते ही दिल्ली–एनसीआर का रंग पूरी तरह से बदल जाता है। हर तरफ रोशनी, सजावट, खुशबूदार खाने के साथ फेस्टिवल की रौनक दिखने लगती है। अगर आप इस क्रिसमस, परिवार और बच्चों के साथ यादगार पल बिताने के साथ- साथ, शॉपिंग का भी लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो दिल्ली- एनसीआर में कुछ ऐसे मॉल हैं, जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहां सिर्फ खरीदारी ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति, म्यूजिक और फेस्टिव माहौल का पूरा आनंद मिलेगा। चलिए जानते हैं दिल्ली- एनसीआर के कुछ ऐसे ही मॉल के बारे में जहां आप अपने क्रिसमस फेस्टिवल को बढ़िया से एंजॉय कर पाएंगे।

एम्बियंस मॉल, गुरुग्राम और वसंत कुंज अगर आप क्रिसमस में कुछ अलग और खास देखना चाहते हैं, तो एम्बियंस मॉल जरूर जाएं। यहां की सजावट भारतीय कला और परंपरा से प्रेरित है। क्रिसमस ट्री को भारतीय साड़ियों के रंगों और फोल्ड्स में सजाया गया है, जिसे ‘साड़ी क्रिसमस ट्री’ कहा जा रहा है। ये क्रिसमस ट्री देखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही महिलाओं, कारीगरों और हमारी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान भी दे रहा है। वसंत कुंज स्थित एम्बियंस मॉल में आपको भारत की पुरानी बिदरी कला की झलक भी मिलेगी, जो काले रंग और चांदी की नक्काशी के लिए जानी जाती है। यहां घूमते हुए आपको ग्लोबल त्योहार और देसी कहानी दोनों का अनुभव एक साथ मिलेगा।

डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, नोएडा नोएडा सेक्टर-18 स्थित डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया इस बार क्रिसमस को और भी भव्य बना रहा है। यहां 33 फीट ऊंचा लॉन्गीन्स क्रिसमस ट्री लगाया गया है, जो मॉल के एट्रियम में सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। रोशनी से जगमगाता ये ट्री बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी खास आकर्षण है। लोग यहां खास तौर पर फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, क्योंकि यह नोएडा का नया और सबसे पसंदीदा क्रिसमस फोटो स्पॉट बन चुका है। अगर आप शॉपिंग के साथ शानदार तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यहां आना बिल्कुल सही रहेगा।

रीच 3 रोड्स, सेक्टर 70, गुरुग्राम रीच 3 रोड्स गुरुग्राम में 25 दिसंबर तक ‘विंटर वंडरलैंड 3.0’ का आयोजन हो रहा है। यह जगह बच्चों के साथ जाने के लिए बहुत अच्छी है। यहां क्रिसमस ट्री सजाने की एक्टिविटी, सांता क्लॉज से मिलना और जिंगल बेल्स जैसे कार्यक्रम होते हैं। साथ ही आप यहां शॉपिंग भी कर सकते हैं और तरह-तरह के टेस्टी फूड आइटम का भी मजा ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें और आप भी आराम से त्योहार का आनंद लें, तो आप इस जगह घूमने का प्लान बना सकते हैं।

एयरोसिटी वर्ल्डमार्क एयरोसिटी का वर्ल्डमार्क क्रिसमस के दौरान बेहद खूबसूरत नजर आता है। यहां रोशनी से सजे रास्ते, खुले प्लाजा और शानदार कैफे माहौल को और खास बना देते हैं। यहां भीड़ ज्यादा नहीं होती, इसलिए आप यहां आराम से पैदल घूम सकते हैं । कैफे और रेस्तरां में लाइव कॉन्सर्ट, फेस्टिव फूड स्टॉल और बुटीक काउंटर मिलते हैं। अगर आप शांत माहौल में दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर खाना और म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं, तो वर्ल्डमार्क एक अच्छा विकल्प है।