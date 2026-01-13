नीले समुद्र से दिव्य मंदिर तक: थिरुवनंतपुरम में बजट ट्रैवल का मजा
केरल का खूबसूरत शहर थिरुवनंतपुरम कम बजट में घूमने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। समुद्र, मंदिर, संस्कृति और स्वादिष्ट केरल फूड- सब कुछ एक ही जगह मिलता है।
अगर आप कम बजट में किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिक शांति- तीनों का अनोखा संगम मिले, तो थिरुवनंतपुरम (Trivandrum) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। केरल की राजधानी होने के बावजूद यह शहर आज भी अपनी सादगी और किफायती ट्रैवल ऑप्शंस के लिए जाना जाता है।
केरल को 'गॉड्स ओन कंट्री' कहा जाता है और अगर आप इस खूबसूरती को कम बजट में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो थिरुवनंतपुरम (Trivandrum) आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। नीले समंदर की लहरें, शांत समुद्र तट, आध्यात्मिक माहौल, समृद्ध संस्कृति और स्वादिष्ट केरलियन खाना- यह शहर हर तरह के ट्रैवलर को कुछ ना कुछ खास देता है।
- थिरुवनंतपुरम की पहचान सिर्फ इसके खूबसूरत समुद्र तटों तक सीमित नहीं है। यहां स्थित अझीमला शिव प्रतिमा जो समुद्र के किनारे विशाल रूप में खड़ी है, श्रद्धालुओं और पर्यटकों- दोनों को आकर्षित करती है।
- इसके अलावा, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, जिसे दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना जाता है, शहर की आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करता है।
- समुद्र प्रेमियों के लिए यहां के ब्लू फ्लैग बीचेज किसी सपने से कम नहीं। कोवलम और शंकोमुखम जैसे बीच साफ-सुथरे, सुरक्षित और बजट फ्रेंडली हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के नजारे यहां की सबसे बड़ी खासियतों में से एक हैं।
- खाने-पीने की बात करें तो थिरुवनंतपुरम का केरलियन फूड जेब पर भारी नहीं पड़ता। इडली, डोसा, अप्पम, पुट्टू और सीफूड करी जैसे पारंपरिक व्यंजन बेहद किफायती दामों पर मिल जाते हैं। लोकल कैफे और छोटे रेस्टोरेंट स्वाद और बजट- दोनों का पूरा ध्यान रखते हैं।
- यह शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में भी काफी सुविधाजनक है। लोकल बसें, ऑटो और ट्रेन कनेक्टिविटी इसे सोलो और फैमिली ट्रैवल- दोनों के लिए आसान बनाती हैं। साथ ही, यहां बजट होटल और होमस्टे भी आसानी से मिल जाते हैं।
ट्रैवल टिप: कुल मिलाकर, थिरुवनंतपुरम उन यात्रियों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो कम खर्च में केरल की असली खूबसूरती, संस्कृति और शांति को करीब से महसूस करना चाहते हैं।
