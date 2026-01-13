Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राBudget Travel Destination Thiruvananthapuram is Kerala Best Kept Secret
नीले समुद्र से दिव्य मंदिर तक: थिरुवनंतपुरम में बजट ट्रैवल का मजा

नीले समुद्र से दिव्य मंदिर तक: थिरुवनंतपुरम में बजट ट्रैवल का मजा

संक्षेप:

केरल का खूबसूरत शहर थिरुवनंतपुरम कम बजट में घूमने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। समुद्र, मंदिर, संस्कृति और स्वादिष्ट केरल फूड- सब कुछ एक ही जगह मिलता है।

Jan 13, 2026 12:50 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप कम बजट में किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिक शांति- तीनों का अनोखा संगम मिले, तो थिरुवनंतपुरम (Trivandrum) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। केरल की राजधानी होने के बावजूद यह शहर आज भी अपनी सादगी और किफायती ट्रैवल ऑप्शंस के लिए जाना जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

केरल को 'गॉड्स ओन कंट्री' कहा जाता है और अगर आप इस खूबसूरती को कम बजट में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो थिरुवनंतपुरम (Trivandrum) आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। नीले समंदर की लहरें, शांत समुद्र तट, आध्यात्मिक माहौल, समृद्ध संस्कृति और स्वादिष्ट केरलियन खाना- यह शहर हर तरह के ट्रैवलर को कुछ ना कुछ खास देता है।

  • थिरुवनंतपुरम की पहचान सिर्फ इसके खूबसूरत समुद्र तटों तक सीमित नहीं है। यहां स्थित अझीमला शिव प्रतिमा जो समुद्र के किनारे विशाल रूप में खड़ी है, श्रद्धालुओं और पर्यटकों- दोनों को आकर्षित करती है।
  • इसके अलावा, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, जिसे दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना जाता है, शहर की आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करता है।
  • समुद्र प्रेमियों के लिए यहां के ब्लू फ्लैग बीचेज किसी सपने से कम नहीं। कोवलम और शंकोमुखम जैसे बीच साफ-सुथरे, सुरक्षित और बजट फ्रेंडली हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के नजारे यहां की सबसे बड़ी खासियतों में से एक हैं।
  • खाने-पीने की बात करें तो थिरुवनंतपुरम का केरलियन फूड जेब पर भारी नहीं पड़ता। इडली, डोसा, अप्पम, पुट्टू और सीफूड करी जैसे पारंपरिक व्यंजन बेहद किफायती दामों पर मिल जाते हैं। लोकल कैफे और छोटे रेस्टोरेंट स्वाद और बजट- दोनों का पूरा ध्यान रखते हैं।
  • यह शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में भी काफी सुविधाजनक है। लोकल बसें, ऑटो और ट्रेन कनेक्टिविटी इसे सोलो और फैमिली ट्रैवल- दोनों के लिए आसान बनाती हैं। साथ ही, यहां बजट होटल और होमस्टे भी आसानी से मिल जाते हैं।

ट्रैवल टिप: कुल मिलाकर, थिरुवनंतपुरम उन यात्रियों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो कम खर्च में केरल की असली खूबसूरती, संस्कृति और शांति को करीब से महसूस करना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:दुनिया का आखिरी गांव, जहां जन्म और मौत दोनों पर है पाबंदी, बड़ी दिलचस्प है वजह!
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।