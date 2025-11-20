बजट-फ्रेंडली नॉर्दर्न लाइट्स: कम खर्च में ऑरोरा देखने के टॉप स्पॉट

नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा बोरेलिस दुनिया के सबसे जादुई प्राकृतिक नजारों में से एक हैं। चमकती हरी, बैंगनी और नीली रोशनी का आसमान में नृत्य किसी सपने जैसा लगता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि ऐसी ट्रिप बहुत महंगी होती है लेकिन सही जगह और सही मौसम चुनकर आप इसे बजट-फ्रेंडली बना सकते हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई ऐसे शहर हैं जहां नॉर्दर्न लाइट्स देखने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही रहने, घूमने और ट्रांसपोर्ट के किफायती विकल्प भी उपलब्ध रहते हैं। ऑफ-सीजन में यात्रा करने पर आपको होटल, फ्लाइट और टूर पैकेज काफी कम रेट पर मिल सकते हैं। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें तो सीमित बजट में भी आप इस शानदार अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं।