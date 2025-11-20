Hindustan Hindi News
यात्राBudget Friendly Northern Lights Trips Best Affordable Destinations
बजट-फ्रेंडली नॉर्दर्न लाइट्स: कम खर्च में ऑरोरा देखने के टॉप स्पॉट

संक्षेप: नॉर्दर्न लाइट्स दुनिया के सबसे जादुई प्राकृतिक नजारों में से एक हैं लेकिन इन्हें देखने के लिए हमेशा महंगी यात्रा की जरूरत नहीं होती। सही जगह, सही मौसम और स्मार्ट प्लानिंग के साथ आप कम बजट में भी यह अद्भुत दृश्य देख सकते हैं।

Thu, 20 Nov 2025 01:33 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा बोरेलिस दुनिया के सबसे जादुई प्राकृतिक नजारों में से एक हैं। चमकती हरी, बैंगनी और नीली रोशनी का आसमान में नृत्य किसी सपने जैसा लगता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि ऐसी ट्रिप बहुत महंगी होती है लेकिन सही जगह और सही मौसम चुनकर आप इसे बजट-फ्रेंडली बना सकते हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई ऐसे शहर हैं जहां नॉर्दर्न लाइट्स देखने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही रहने, घूमने और ट्रांसपोर्ट के किफायती विकल्प भी उपलब्ध रहते हैं। ऑफ-सीजन में यात्रा करने पर आपको होटल, फ्लाइट और टूर पैकेज काफी कम रेट पर मिल सकते हैं। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें तो सीमित बजट में भी आप इस शानदार अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं।

बजट-फ्रेंडली नॉर्दर्न लाइट्स डेस्टिनेशन

  • अबिस्को, स्वीडन (Abisko, Sweden): अबिस्को अपने 'ब्लू होल' के लिए प्रसिद्ध है जहां मौसम अक्सर साफ रहता है। स्वीडन का 'Right to Roam' कानून आपको कुछ जगहों पर फ्री कैंपिंग की अनुमति भी देता है।
  • इनारी, फिनलैंड (Inari, Lapland): कम भीड़भाड़ वाली जगह जहां गेस्टहाउस और केबिन किफायती होते हैं। ऑरोरा देखने के लिए छोटे गांवों में प्रकाश प्रदूषण बहुत कम होता है। यहां के स्थानीय टूर भी अन्य देशों की तुलना में सस्ते होते हैं।
  • ट्रोम्सो, नॉर्वे (Tromso, Norway): ऑफ-पीक सीजन में यह शहर बजट यात्रियों के लिए अच्छा विकल्प है। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट और सेल्फ-ड्राइविंग टूर लागत कम करते हैं।
  • फेयरबैंक्स, अलास्का (Fairbanks, USA): उत्तरी अमेरिका में सबसे किफायती नॉर्दर्न लाइट्स स्पॉट्स में से एक। अपनी कार से घूमने पर टूर की लागत बचती है।
  • येलोनाइफ, कनाडा (Yellowknife, Canada): ऑरोरल ओवल के ठीक नीचे स्थित, यहां रोशनी सबसे तेज दिखती है। सस्ते लॉज और हॉस्टल उपलब्ध हैं। कई दिनों तक रहकर बिना टूर के भी ऑरोरा देखने के अच्छे मौके मिलते हैं।

Travel Places

