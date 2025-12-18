Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राbook new year 2026 irctc cheap tour packages indian railways offers one ticket travel deal hotel flight all inclusive
New Year 2026 का धमाकेदार ऑफर, मात्र एक टिकट में होटल, फ्लाइट और ट्रेन सब कुछ फ्री!

New Year 2026 का धमाकेदार ऑफर, मात्र एक टिकट में होटल, फ्लाइट और ट्रेन सब कुछ फ्री!

संक्षेप:

New Year 2026 Indian Railway Cheap Tour Packages : ये टूर पैकेज रेल और एयर दोनों आधारित हैं, जिनमें होटल स्टे, भोजन, साइटसीइंग और कुछ पैकेज में फ्लाइट भी शामिल हैं। ये सभी टूर पैकेज काफी किफायती हैं और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुकिंग होती है।

Dec 18, 2025 08:23 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप भी नए साल 2026 का स्वागत पूरे जोश और जुनून के साथ घूमते-फिरते मस्ती करते हुए करना चाहते हैं तो यह मौका आपको आईआरसीटीसी (IRCTC) दे रहा है। बता दें, आईआरसीटीसी नए साल पर यात्रियों के लिए कई आकर्षक टूर पैकेज ऑफर कर रहा है। बता दें, ये टूर पैकेज रेल और एयर दोनों आधारित हैं, जिनमें होटल स्टे, भोजन, साइटसीइंग और कुछ पैकेज में फ्लाइट भी शामिल हैं। ये सभी टूर पैकेज काफी किफायती हैं और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुकिंग होती है। अगर अब तक आपके लिए बजट में ट्रिप प्लान करना मुश्किल हो रहा था तो अब इन टूर पैकेज से आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Dakshin Darshan Yatra

दक्षिण दर्शन यात्रा (Dakshin Darshan Yatra )

IRCTC 17 जनवरी 2026 से रेवा (मध्य प्रदेश) से 11 रात/12 दिन की 'दक्षिण दर्शन यात्रा' भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से आयोजित कर रहा है। ₹20,400 से शुरू होने वाले इस पैकेज में तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, श्रीशैलम और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जैसे प्रसिद्ध स्थलों के दर्शन शामिल हैं। इस टूर पैकेज में ट्रेन यात्रा, नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन (शाकाहारी), होटल में रुकना, और साइटसीइंग शामिल है। यह तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों के लिए अच्छा सस्ता विकल्प है। कीमत की जानकारी के लिए IRCTC साइट चेक करें। कीमतों में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए, IRCTC की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करें।

Goa Delight Air Package

लखनऊ से गोवा डिलाइट (Goa Delight Air Package)

IRCTC लखनऊ से गोवा के लिए 'गोवा डिलाइट' (NLA136) 3 रात/4 दिन का हवाई टूर पैकेज पेश कर रहा है, जो 24-27 जनवरी 2026 तक चलेगा। ₹30,100 से शुरू होने वाले इस पैकेज में 4-सितारा होटल, भोजन, साइटसीइंग (नॉर्थ/साउथ गोवा) और मांडोवी क्रूज शामिल है। बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह टूर ऑफर न्यू ईयर के आसपास का परफेक्ट सस्ता और सुविधाजनक बीच हॉलिडे पैकेज है।

Padharo Rajasthan

पधारो राजस्थान (Padharo Rajasthan)

IRCTC का 'पधारो राजस्थान' (CDBG33) पैकेज 5 रात/6 दिन की भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन यात्रा है। यह ₹52,480+ प्रति व्यक्ति से शुरू होकर जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर के प्रमुख किलों व रेगिस्तानों की सैर कराता है, जिसमें आरामदायक ट्रेन यात्रा, आवास (होटल/टेंट, भोजन, टूर एस्कॉर्ट और दर्शनीय स्थल शामिल हैं। बुकिंग करने के लिए IRCTC Tourism की आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाएं। सर्च बार में 'Rajasthan' टाइप करें। 'Padharo Rajasthan' पैकेज (Code: CDBG33) चुनें और विवरण देखें। विवरण की पुष्टि करने के बाद, भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
New Year

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।