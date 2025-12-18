New Year 2026 का धमाकेदार ऑफर, मात्र एक टिकट में होटल, फ्लाइट और ट्रेन सब कुछ फ्री!

संक्षेप: New Year 2026 Indian Railway Cheap Tour Packages : ये टूर पैकेज रेल और एयर दोनों आधारित हैं, जिनमें होटल स्टे, भोजन, साइटसीइंग और कुछ पैकेज में फ्लाइट भी शामिल हैं। ये सभी टूर पैकेज काफी किफायती हैं और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुकिंग होती है।

अगर आप भी नए साल 2026 का स्वागत पूरे जोश और जुनून के साथ घूमते-फिरते मस्ती करते हुए करना चाहते हैं तो यह मौका आपको आईआरसीटीसी (IRCTC) दे रहा है। बता दें, आईआरसीटीसी नए साल पर यात्रियों के लिए कई आकर्षक टूर पैकेज ऑफर कर रहा है। बता दें, ये टूर पैकेज रेल और एयर दोनों आधारित हैं, जिनमें होटल स्टे, भोजन, साइटसीइंग और कुछ पैकेज में फ्लाइट भी शामिल हैं। ये सभी टूर पैकेज काफी किफायती हैं और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुकिंग होती है। अगर अब तक आपके लिए बजट में ट्रिप प्लान करना मुश्किल हो रहा था तो अब इन टूर पैकेज से आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दक्षिण दर्शन यात्रा (Dakshin Darshan Yatra ) IRCTC 17 जनवरी 2026 से रेवा (मध्य प्रदेश) से 11 रात/12 दिन की 'दक्षिण दर्शन यात्रा' भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से आयोजित कर रहा है। ₹20,400 से शुरू होने वाले इस पैकेज में तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, श्रीशैलम और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जैसे प्रसिद्ध स्थलों के दर्शन शामिल हैं। इस टूर पैकेज में ट्रेन यात्रा, नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन (शाकाहारी), होटल में रुकना, और साइटसीइंग शामिल है। यह तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों के लिए अच्छा सस्ता विकल्प है। कीमत की जानकारी के लिए IRCTC साइट चेक करें। कीमतों में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए, IRCTC की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करें।

लखनऊ से गोवा डिलाइट (Goa Delight Air Package) IRCTC लखनऊ से गोवा के लिए 'गोवा डिलाइट' (NLA136) 3 रात/4 दिन का हवाई टूर पैकेज पेश कर रहा है, जो 24-27 जनवरी 2026 तक चलेगा। ₹30,100 से शुरू होने वाले इस पैकेज में 4-सितारा होटल, भोजन, साइटसीइंग (नॉर्थ/साउथ गोवा) और मांडोवी क्रूज शामिल है। बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह टूर ऑफर न्यू ईयर के आसपास का परफेक्ट सस्ता और सुविधाजनक बीच हॉलिडे पैकेज है।