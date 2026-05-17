इतिहास और कला का अनूठा संगम है भोजशाला, मौका मिले तो जरूर घूमे इंदौर के पास बनी ये जगह
Bhojshala and Famous Tourist Places: भोजशाला पर आए ऐतिहासिक हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोगों में इस जगह की दिलचस्पी बढ़ गई है। जबकि एमपी के छोटे से शहर धार में भोजशाला के साथ और भी कई ऐतिहासिक महल हैं, जो टूरिस्ट देखने जाते हैं।
भोजशाला का परिचय अब बदल चुका है। कभी मस्जिद के रूप में जानी जाने वाली ये इमारत अब मां सरस्वती के मंदिर के रूप में पहचान बनाएगी। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में इस जगह को वाग्देवी मंदिर घोषित किया गया है। अब इस जगह पर हिंदू लोग पूजा-पाठ कर सकेंगे। वैसे तो ये जगह घूमने-फिरने और इतिहास के शौकीन लोगों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस जगह में लोग और भी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। तो चलिए आप भी जान लें आखिर कहां बनी है भोजशाला और क्यों हैं ये इतनी खास। साथ ही आसपास मौजूद टूरिस्ट प्लेसेज।
कहां बनी है भोजशाला
इंदौर से करीब 60 किमी दूर छोटे से जिले धार में बनी है भोजशाला। जो अपने स्थापत्य कला की वजह से बेहद खास दिखती है। वैसे तो ये जगह काफी समय से विवादों में रही है लेकिन टूरिस्ट लोगों के लिए हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही रही। दूर से खंडहर जैसी दिखने वाली इस जगह को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने संग्रहित किया है। इस इमारत के खंभे और छतों पर की गई नक्काशी किसी का भी ध्यान खींच लेती हैं।
इतिहासकारों के अनुसार यहां पर खुदाई में कई मूर्तियां मिली हैं जो कालखंड का प्रमाण देती हैं। इस इमारत की दीवार पर अभिलेख भी खुदे मिले हैं जो देवनागरी लिपि में हैं। हालांकि कई अभिलेख बिना संरक्षण के खराब हो रहे लेकिन फिर भी जिन्हें बचाया गया है वो रिसर्च करने वालों के लिए काफी खास है।
क्या है भोजशाला का इतिहास
राजा भोज (1000-1055 A.D.), परमार वंश के एक मशहूर राजा थे, जो शिक्षा के संरक्षक थे। धार में, उन्होंने एक संस्था शुरू की जो बाद में भोजशाला के नाम से जानी गई। इस भोजशाला में दूर-दूर से विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए आते थे। बलुआ पत्थरों से बनी इस इमारत में बने खंभे, बीम और उन पर बनी नक्काशी परमार काल की स्थापत्य कला से मैच करती है।
धार के ऐतिहासिक टूरिस्ट प्लेस
धार में बनी भोजशाला के अलावा भी कई टूरिस्ट प्लेस हैं जो फेमस है।
माण्डु
धार जिले में ही मौजूद है माण्डु, जहां के किले और महल काफी फेमस हैं। इसे देखने दूर-दूर से टूरिस्ट आते हैं। यहां पर रेवा कुंड, रूपमती महल, बाजबहादुर का महल और दाई का महल शामिल है।
कलिका मंदिर
धार में ही एक और मंदिर है जिसे परमार काल का माना जाता है। ये कालिका मंदिर परमारों की देवी मानी जाती थी। पहाड़ी पर बने इस मंदिर में दर्शन के लिए भी टूरिस्ट पहुंचते हैं।
बाग गुफाएं
धार जिले में बाग जगह से लगभग 9 किमी की दूरी पर करीब 11 गुफाएं बनी हैं। ये गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं और इनके अंदर चित्रकारी की गई है। ये पेंटिंग्स अजंता की गुफाओं में की गई पेंटिंग्स के समकालीन मानी जाती हैं।
मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल
धार से करीब 50 किमी दूर बना है जैन लोगों का तीर्थ स्थल। इसके अलावा बना है भोपावर जैन तीर्थ, जो अपनी शांति और सुकून के लिए भी प्रसिद्ध मंदिर एक दो मंजिला इमारत है जिसमें अंदरूनी भाग सुंदर, नक्काशीदार खंभों के रूप में मूर्तियां, खूबसूरती से डिजाइन किए गए लकड़ी के दरवाजे, फर्श पर अट्रैक्टिव फूलों का पैटर्न है। साथ ही मार्बल से बनी सीढ़ियां हैं, जो हर किसी का ध्यान खींचती हैं। इस मंदिर का बाहरी ढांचा पौराणिक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से मिलता जुलता है, वहीं मंदिर के अंदर की संरचना माउंट आबू के फेमस दिलवाड़ा जैन मंदिर से मिलता जुलता है।
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