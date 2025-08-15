क्या आपको पता है कहां हुआ था श्री राधा-कृष्ण का विवाह? बड़ी दिलचस्प है मंदिर से जुड़ी मान्यता Bhandrivan The place where lord Krishna and Radha Rani got married interesting facts about temple, Travel news in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि उनका विवाह भी हुआ था। आइए जानते हैं इस जगह से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें-

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 10:18 AM
मथुरा की पवित्र धरती पर श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े कई स्थान हैं, लेकिन भांडीरवन का नाम उनमें सबसे खास है। क्योंकि यह वही पावन स्थान है, जहां पर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ था। श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि उनका विवाह भी हुआ था। इन्हीं के विवाह को साक्षी मानते हुए यहां पर एक मंदिर का निर्माण भी किया गया है, जिसकी महिमा का उल्लेख 'गर्ग संहिता' में भी किया गया है। चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें।

गर्ग संहिता में वर्णित है विवाह प्रसंग

'गर्ग संहिता' के अनुसार एक बार नन्द बाबा भगवान कृष्ण को गोद में लेकर गाय चरा रहे थे। धीरे-धीरे वे वन में काफी भीतर चले गए। तभी मौसम अचानक बदल गया और तेज आंधी चलने लगी। इसी समय श्री राधा रानी वहां प्रकट हुईं। नन्द बाबा ने उन्हें प्रणाम किया और बताया कि उन्हें गर्गाचार्य ने यह रहस्य बताया है कि उनकी गोद में स्वयं भगवान श्रीहरि विराजमान हैं। इसके बाद नन्द बाबा ने भगवान कृष्ण को राधा रानी को सौंप दिया और वहां से लौट गए। तभी भगवान श्रीकृष्ण ने अपना युवा रूप धारण किया और ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। विवाह मंडप और सारी सामग्री पहले से मौजूद थी। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के साथ श्री राधा और भगवान कृष्ण का विवाह संपन्न कराया।

क्या हैं भांडीरवन के मंदिर की विशेषता?

भांडीरवन का मंदिर एक विशाल वृक्ष के नीचे स्थित है और इसकी सबसे खास बात है कि यहां भगवान कृष्ण दूल्हे के रूप में और राधा रानी दुल्हन के रूप में विराजमान हैं। मंदिर में दोनों की मूर्तियां एक-दूसरे को वरमाला पहनाते हुए दिखाई देती हैं। साथ ही, ब्रह्मा जी की मूर्ति भी यहां स्थापित है, जो विवाह की रस्में निभा रहे हैं। इस मंदिर के पास एक पवित्र कुंड भी है, जिसे 'भांडीर कुंड' कहा जाता है। यहां का शांत और पवित्र वातावरण भक्तों के मन को भक्ति और आनंद से भर देता है।

मंदिर से जुड़ी मान्यता और आस्था

भांडीरवन मंदिर के बारे में एक खास मान्यता है कि इस पवित्र स्थल के दर्शन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, जो श्री कृष्ण के समय में किसी-न-किसी रूप जैसे सखियां, मोर, तोते, गाय या बंदर के रूप में इस विवाह के साक्षी बने थे। भक्त मानते हैं कि यहां आने से राधा-कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति आती है।

मंदिर से जुड़ी अन्य पौराणिक घटना

भांडेर वन मंदिर से जुड़ी अन्य पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर केवल राधा-कृष्ण के विवाह का स्थल ही नहीं, बल्कि बलराम जी के पराक्रम का भी साक्षी है। यहीं पर बलराम दाऊ ने कंस द्वारा भेजे गए प्रलम्बासुर नामक राक्षस का वध किया था। यह घटना भी इस स्थान की महिमा को और बढ़ा देती है।

