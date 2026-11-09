हिमाचल में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 3 जगहें, भाग्यश्री की ट्रैवल डायरी से लें आइडिया
हिमाचल प्रदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो भाग्यश्री की ट्रैवल डायरी से आइडिया ले सकते हैं। यहां की 3 खूबसूरत जगहें आपको पहाड़ों, बर्फीली वादियों और सुकून भरे नजारों का मजा देंगी।
पहाड़ों पर घूमने का अपना अलग ही मजा है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़, ठंडी हवा और दूर तक फैली खूबसूरत वादियां किसी का भी मन खुश कर देती हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री काम के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश पहुंची थीं। उन्होंने वहां के खूबसूरत नजारों की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की। उनकी ट्रैवल पोस्ट देखकर अगर आपका भी पहाड़ों पर घूमने का मन हो रहा है, तो हिमाचल की इन तीन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहां आपको खूबसूरत नजारों के साथ घूमने-फिरने और नई जगहों को जानने का भी मौका मिलेगा।
1. शिमला: पहाड़ों के नजारे और पुरानी इमारतों का मजा
हिमाचल घूमने की बात हो और शिमला का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिमला को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहां आपको बर्फ से ढके पहाड़, ऊंचे देवदार के पेड़, पुरानी इमारतें और खूबसूरत बाजार देखने को मिलेंगे। यहां का मौसम और पहाड़ों के नजारे घूमने के अनुभव को और खास बना देते हैं।
शिमला में क्या-क्या घूम सकते हैं?
- मॉल रोड: शिमला की मॉल रोड यहां की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। यहां कई दुकानें, कैफे और खाने-पीने की जगहें हैं। आप यहां आराम से घूम सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं।
- द रिज: अगर आपको पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखना पसंद है, तो द रिज जरूर जाएं। यहां समय-समय पर कई तरह के कार्यक्रम और संगीत से जुड़े आयोजन भी होते हैं।
- हेरिटेज वॉक: शिमला की पुरानी इमारतों और इतिहास को करीब से जानना चाहते हैं, तो यहां हेरिटेज वॉक कर सकते हैं।
- टॉय ट्रेन: कालका-शिमला टॉय ट्रेन का सफर भी अपने आप में खास है। पहाड़ों के बीच से गुजरती यह ट्रेन आपको रास्ते भर खूबसूरत नजारे दिखाती है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है।
2. मनाली: बर्फीले पहाड़ और खूबसूरत वादियां
मनाली हिमाचल प्रदेश की सबसे पसंदीदा घूमने वाली जगहों में से एक है। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, साफ बहती नदियां, घने जंगल और हरी-भरी वादियां हर किसी का मन मोह लेती हैं। अगर आप कुछ दिन शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों के बीच बिताना चाहते हैं, तो मनाली अच्छा ऑप्शन है।
मनाली का नाम हिंदू मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इसका नाम मनु के नाम पर पड़ा है। मान्यता है कि एक बड़ी बाढ़ के बाद ऋषि मनु ने यहीं से दोबारा मानव जीवन की शुरुआत की थी। इस वजह से मनाली को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है।
मनाली में जरूर देखें ये जगहें:
- हिडिंबा देवी मंदिर: यह मनाली की मशहूर जगहों में से एक है। मंदिर महाभारत में बताए गए भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित है। देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच बना यह मंदिर काफी खूबसूरत लगता है।
- पहाड़ों और नदियों के नजारे: यहां की बर्फीली चोटियां, साफ बहती नदियां और हरी-भरी घाटियां आपको काफी सुकून देंगी। प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है, तो मनाली जरूर जाएं।
3. धर्मशाला: पहाड़ों के बीच शांति और सुकून
अगर आप ऐसी जगह घूमना चाहते हैं, जहां पहाड़ों की खूबसूरती के साथ शांति भी मिले, तो धर्मशाला जा सकते हैं। हिमाचल की यह जगह दलाई लामा और तिब्बती सरकार के निर्वासन वाले मुख्य केंद्र के रूप में भी जानी जाती है। यहां आपको पहाड़ों के साथ तिब्बती संस्कृति और कला की भी झलक देखने को मिलेगी।
धर्मशाला को दो हिस्सों में बांटा गया है। निचले हिस्से में बस स्टैंड और बाजार हैं, जबकि ऊपर की तरफ मैक्लोडगंज है। यह जगह धर्मशाला से करीब 9 किलोमीटर दूर है और यहां घूमने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं।
धर्मशाला में क्या देखें?
- मैक्लोडगंज: यहां की छोटी-छोटी दुकानें, कैफे और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे आपको पसंद आएंगे। यहां घूमते हुए तिब्बती संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलता है।
- कोतवाली बाजार: अगर आपको बाजार घूमना और छोटी-छोटी चीजें खरीदना पसंद है, तो यहां जा सकते हैं।
- कांगड़ा कला संग्रहालय: यहां कांगड़ा की पुरानी पेंटिंग और दूसरी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। यहां एक ऐसा स्कूल भी है, जहां छोटी-छोटी पेंटिंग बनाना भी सिखाया जाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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