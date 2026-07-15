जगन्नाथ धाम जा रहे तो पुरी के आसपास की इन जगहों को भी घूमें, ट्रिप होगी पूरी
Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी जा रहे तो केवल वहीं से लौटकर ना आएं बल्कि आसपास की कुछ खूबसूरत जगहों को भी जरूर एक्सप्लोर करें। अगर समय कम है तो पुरी के आसपास 50 किमी अंदर में मौजूद इन जगहों को एक बार जरूर देखें।
लाखों-करोड़ों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए अब तक पुरी पहुंच चुके होंगे। वहीं काफी सारे लोग कल यानि 16 जुलाई को पुरी धाम में पहुंचने की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इतनी दूर जाकर यूं ही ना लौट आएं बल्कि पुरी के आसपास मौजूद इन सुंदर जगहों की सैर भी जरूर कर लें। एक दो नहीं बल्कि सात ऐसी जगहें हैं जिन्हें एक बार जरूर देखें।
करें इन मंदिरों के दर्शन
भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन कर लिए तो साथ ही उनकी मौसी के घर भी जरूर जाएं। दरअसल, गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर बोला जाता है। जहां पर भगवान रथयात्रा के बाद पूरे 7 दिन तक भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विश्राम करते हैं। तो इस मंदिर के दर्शन भी जरूर करने चाहिए।
साक्षीगोपाल मंदिर
पुरी से 18 किमी दूर साक्षी गोपाल मंदिर भगवान कृष्ण को ही समर्पित है। यहां पर भगवान कृश्ण के साथ राधा की मूर्ति है और मंदिर बेहद आकर्षक कलिंग काल की वास्तुकला में बना है। यहां पर पहुंचकर मन को बहुत शांति मिलती है।
कोणार्क का सूर्य मंदिर
पुरी से 36 किमी दूर है कोणार्क छोटा सा टाउन है जो अपने खास सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। जहां भगवान सूर्य के रथ को 7 घोड़े मिलकर खींच रहे हैं।
चंद्रभागा बीच
कोणार्क के पास ही बना है चंद्रभागा बीच, जहां का क्रिस्टल क्लियर पानी काफी फेमस है और अगर आप पुरी जा रहे तो कोणार्क के इस खूबसूरत बीच को देखे बगैर और यहां की एडवेंचर एक्टीविटी के बगैर ट्रिप अधूरी रह जाएगी।
चिल्का झील
एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी झील है चिल्का झील। यहां पर बोटिंग के साथ ही रंग-बिरंगे पक्षियों के नजारे भी मिलते हैं। वहीं रेयर डॉल्फिंस देखने के लिए ये जगह एक बार तो जरूर विजिट करनी चाहिए। पुरी से चिल्का झील करीब 37 किमी दूर है।
पिपिली
पुरी से 38 किमी दूर एक छोटा सा टाउन है पिपिली जो अपने हैंडक्राफ्टेड सामानों के लिए जाना जाता है। पुरी जाने वाले लोग इस जगह की विजिट जरूर करते हैं क्योंकि इस छोटे से जगह की इकोनॉमी पूरी तरह से इन हाथ से बने सामानों पर ही निर्भर है। लेकिन ये सारे सामान पुरी के टूरिस्ट को सेल पर आसानी से मिल जाते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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