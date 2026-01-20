मुंबई की भीड़ से ब्रेक चाहिए? वीकेंड पर इन नजदीकी जगहों पर जरूर जाएं
अगर आप मुंबई की भागदौड़ से ब्रेक लेकर वीकेंड पर कहीं सुकून भरी यात्रा करना चाहते हैं, तो मुंबई के पास मौजूद ये खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन्स आपके लिए परफेक्ट हैं। जानें इनके बारे में-
मुंबई जैसे व्यस्त शहर में रहने वाले लोगों के लिए वीकेंड ट्रैवल रिफ्रेशिंग थेरेपी की तरह है। आप रोजमर्रा की भागदौड़, ट्रैफिक और काम के प्रेशर से कुछ समय का ब्रेक लेना चाहते हैं, तो मुंबई के आसपास मौजूद ट्रैवल डेस्टिनेशन्स आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। अच्छी बात यह है कि यहां 1–3 दिनों में आसानी से घूमकर लौटा जा सकता है।
चाहे आप पहाड़ों की ठंडक चाहते हों, समुद्र का सुकून या एडवेंचर- सब कुछ पास ही मौजूद है। ये जगहें कम समय में आपको सुकून और ताजगी का एहसास कराती हैं। चाहे वीकेंड पर फैमिली के साथ घूमना हो, दोस्तों के साथ छोटा ट्रिप प्लान करना हो या पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना हो—मुंबई के पास हर तरह के ट्रैवलर के लिए परफेक्ट ऑप्शन मौजूद हैं।
- लोनावला और खंडाला मुंबई के पास सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन माने जाते हैं। मानसून के दौरान यहां की हरियाली, झरने और घाटियां बेहद खूबसूरत लगती हैं। भुशी डैम, टाइगर पॉइंट और राजमाची किला यहां के प्रमुख आकर्षण हैं।
- माथेरान उन लोगों के लिए आदर्श जगह है जो शांति और प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं। यह एशिया का इकलौता नो-व्हीकल हिल स्टेशन है, जहां प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। चार्लोट लेक और पैनोरमा पॉइंट यहां जरूर देखें।
- अलीबाग समुद्र प्रेमियों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। साफ-सुथरे बीच, शांत माहौल और सी-फूड के लिए मशहूर यह जगह मुंबई से फेरी और सड़क दोनों रास्तों से आसानी से पहुंची जा सकती है। कोलाबा किला और नागांव बीच यहां के हाइलाइट्स हैं।
- इगतपुरी और भंडारदरा नेचर लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं। झीलें, झरने और ट्रेकिंग ट्रेल्स यहां की खूबसूरती बढ़ाते हैं। भंडारदरा में स्टार-गेजिंग भी काफी लोकप्रिय है।
- करजत और कोलाड एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट हैं। करजत में ट्रेकिंग और फार्मस्टे का मजा लिया जा सकता है, जबकि कोलाड व्हाइट वॉटर राफ्टिंग के लिए जाना जाता है।
- कम भीड़ और ऑफबीट अनुभव के लिए जवहार और वाइन टूरिज्म के लिए नासिक भी बेहतरीन विकल्प हैं। कुल मिलाकर, मुंबई के आसपास हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ खास जरूर है।
