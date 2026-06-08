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जून की गर्मी में भी ठंडी रहती हैं मध्य प्रदेश की ये जगहें, छुट्टियों में बना लें घूमने का प्लान

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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MP Travel Places: गर्मी की छुट्टियों में किसी ठंडी और सुकून भरी जगह पर घूमने का मन है, तो मध्य प्रदेश के ये खूबसूरत पर्यटन स्थल आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। यहां प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और शांति का शानदार मेल देखने को मिलता है।

जून की गर्मी में भी ठंडी रहती हैं मध्य प्रदेश की ये जगहें, छुट्टियों में बना लें घूमने का प्लान

गर्मी का मौसम आते ही हर किसी का मन कुछ दिनों के लिए भागदौड़ से दूर किसी शांत और ठंडी जगह पर जाने का करता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ऐसी जगहों के लिए सिर्फ पहाड़ों का रुख करना पड़ता है, तो मध्य प्रदेश आपको चौंका सकता है।

देश के दिल कहे जाने वाले इस राज्य में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां गर्मियों में भी मौसम काफी सुहावना रहता है। हरी-भरी वादियां, झरने, जंगल, ऐतिहासिक धरोहरें और मन को सुकून देने वाला माहौल इन जगहों को खास बनाता है। चाहे आप परिवार के साथ घूमने का प्लान बना रहे हों, दोस्तों के साथ यात्रा करना चाहते हों या अपने साथी के साथ कुछ यादगार पल बिताना चाहते हों, ये जगहें निराश नहीं करेंगी।

1. पचमढ़ी

  • पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन माना जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।
  • यहां झरने, गुफाएं, हरियाली और खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। गर्मियों में भी यहां का मौसम काफी आरामदायक रहता है, इसलिए यह यात्रियों की पहली पसंद बन जाता है।

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2. अमरकंटक

  • अमरकंटक प्रकृति और आस्था का अनोखा संगम है। यह वही स्थान है जहां से नर्मदा नदी की शुरुआत होती है।
  • घने जंगल, ठंडी हवा और शांत वातावरण इसे गर्मियों में घूमने के लिए शानदार जगह बनाते हैं। यहां पहुंचकर शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के कुछ पल बिताए जा सकते हैं।

3. तामिया

  • अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में हैं, तो तामिया आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
  • यह जगह अपनी घाटियों, जंगलों और खूबसूरत सूर्योदय-सूर्यास्त के लिए जानी जाती है। यहां की ठंडी हवाएं और प्राकृतिक दृश्य मन को खुश कर देते हैं।

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4. मांडू

  • इतिहास और प्रकृति दोनों पसंद हैं, तो मांडू जरूर जाएं। यह जगह अपने पुराने महलों, किलों और खूबसूरत वास्तुकला के लिए मशहूर है।
  • बरसात और गर्मियों के दौरान यहां का नजारा और भी आकर्षक हो जाता है। मांडू की हर इमारत अपने साथ एक कहानी लेकर खड़ी नजर आती है।

5. शिवपुरी

  • शिवपुरी लंबे समय से अपने शांत माहौल और हरियाली के लिए पहचानी जाती है। यहां के जंगल, झीलें और प्राकृतिक दृश्य यात्रियों को खूब पसंद आते हैं।
  • गर्मी के मौसम में भी यहां का वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। प्रकृति प्रेमियों और परिवार के साथ घूमने वालों के लिए यह एक शानदार जगह है।

यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी बातें

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  1. सुबह और शाम के समय घूमने का प्लान बनाएं।
  2. पानी की बोतल हमेशा साथ रखें।
  3. आरामदायक कपड़े पहनें।
  4. स्थानीय भोजन का स्वाद जरूर लें।
  5. प्राकृतिक जगहों पर साफ-सफाई का ध्यान रखें।

Shubhangi Gupta

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Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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