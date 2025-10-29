दिसंबर में गोवा घूमने की बेस्ट जगहें: बीच, फेस्टिवल और मस्ती का परफेक्ट कॉम्बो

अगर आप सर्दियों की छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते हैं तो दिसंबर में गोवा से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। ठंडी हवा, हल्की धूप, नीला आसमान और समुद्र किनारे चलती संगीत की धुनें- यही है गोवा का दिसंबर। इस महीने यहां का मौसम सुहावना होता है, क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न पूरे माहौल को जिंदादिल बना देता है। चाहे आप दोस्तों के साथ पार्टी करने आए हों या परिवार के साथ आराम से समय बिताना चाहते हों, गोवा हर मूड के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। गोवा की ये खूबसूरत जगहें आपके सफर को और यादगार बना देंगी।