दिसंबर में गोवा घूमने की बेस्ट जगहें: बीच, फेस्टिवल और मस्ती का परफेक्ट कॉम्बो

दिसंबर में गोवा घूमने की बेस्ट जगहें: बीच, फेस्टिवल और मस्ती का परफेक्ट कॉम्बो

संक्षेप: गोवा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक अनुभव है जहां हर बीच, हर सड़क और हर त्योहार जीवन से भरपूर लगता है। अगर आप इस सर्दी में कुछ खास यादें बनाना चाहते हैं तो गोवा की ये जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए।

Wed, 29 Oct 2025 05:19 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप सर्दियों की छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते हैं तो दिसंबर में गोवा से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। ठंडी हवा, हल्की धूप, नीला आसमान और समुद्र किनारे चलती संगीत की धुनें- यही है गोवा का दिसंबर। इस महीने यहां का मौसम सुहावना होता है, क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न पूरे माहौल को जिंदादिल बना देता है। चाहे आप दोस्तों के साथ पार्टी करने आए हों या परिवार के साथ आराम से समय बिताना चाहते हों, गोवा हर मूड के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। गोवा की ये खूबसूरत जगहें आपके सफर को और यादगार बना देंगी।

  • बागा बीच (Baga Beach)- दिसंबर में बागा बीच का माहौल सबसे ज्यादा जोशीला रहता है। यहां वाटर स्पोर्ट्स, नाइट पार्टियां और लाइव म्यूजिक क्लब्स का मजा अलग ही होता है। क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान यह जगह पूरी तरह सज जाती है।
  • फोर्ट अगुआड़ा (Fort Aguada)- 17वीं सदी में बना यह ऐतिहासिक किला समुद्र किनारे स्थित है। दिसंबर की ठंडी हवा और यहां से दिखता अरब सागर का नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। सनसेट देखने के लिए यह परफेक्ट जगह है।
  • अंजुना बीच (Anjuna Beach)- अगर आप शांत माहौल में सूरज ढलने का आनंद लेना चाहते हैं तो अंजुना बीच जरूर जाएं। यहां का फ्ली मार्केट दिसंबर में खासा जीवंत रहता है जहां आप हस्तशिल्प, कपड़े और ज्वेलरी खरीद सकते हैं।
  • वागाटोर बीच (Vagator Beach)- वागाटोर दिसंबर में Sunburn Festival का गवाह बनता है जो एशिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है। यह जगह म्यूजिक लवर्स और पार्टी फ्रीक्स के लिए स्वर्ग जैसी है।
  • बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस (Basilica of Bom Jesus)- क्रिसमस के दौरान यह चर्च खूबसूरती से सजाया जाता है। यहां सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर की समाधि स्थित है। दिसंबर में गोवा की आध्यात्मिक शांति और त्योहारी रौनक का अनुभव यहां मिलता है।
  • पालोलेम बीच (Palolem Beach)- साउथ गोवा का यह बीच शांति पसंद करने वालों के लिए बेस्ट है। दिसंबर में यहां सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद रोमांटिक लगता है। कपल्स के लिए यह गोवा का हिडन जेम है।
  • पनजी का लातिन क्वार्टर (Fontainhas)- रंग-बिरंगे पुर्तगाली घरों और कैफे से सजी यह जगह दिसंबर में फोटोशूट और घूमने के लिए शानदार है। यहां की गलियां गोवा के इतिहास और संस्कृति की झलक दिखाती हैं।

गोवा में क्या खाएं: गोवा अपने खास फ्लेवर के लिए जाना जाता है। यहां आप प्रॉन करी राइस, मशरूम जाकुटी और पारंपरिक गोआन थाली का स्वाद जरूर लें।

घूमने का इमोशन: दिसंबर का गोवा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक एहसास है जहां संगीत, समुद्र और संस्कृति सब एक साथ मिलते हैं। चाहे एडवेंचर हो या शांति, दिसंबर में गोवा हर यात्री को अपनी अनोखी कहानी के साथ विदा करता है।

