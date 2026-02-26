भीड़ कम, नजारे ज्यादा: मार्च में स्नो ट्रैवल के लिए परफेक्ट लोकेशन
अगर आप मार्च में भी बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं, तो भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां इस समय स्नोफॉल, बर्फीले नजारे और विंटर एडवेंचर का आनंद लिया जा सकता है।
Must-Visit Snow Destinations in March: मार्च का महीना आमतौर पर वसंत ऋतु की शुरुआत माना जाता है, लेकिन भारत में आज भी कुछ ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहां इस समय भी बर्फ से ढकी वादियों का जादू देखने को मिलता है। अगर आप सर्दियों की ठंड, सफेद चादर में लिपटे पहाड़ और रोमांचक विंटर एक्टिविटीज का अनुभव लेना चाहते हैं, तो मार्च आपके लिए एक बेहतरीन समय हो सकता है। इस दौरान कई हिल स्टेशनों पर ना सिर्फ बर्फ बची रहती है, बल्कि भीड़ भी कम होती है, जिससे यात्रा और भी सुकूनभरी बन जाती है। कपल्स, फैमिली ट्रैवलर्स और एडवेंचर लवर्स- सबके लिए मार्च में स्नो डेस्टिनेशन एक यादगार अनुभव साबित हो सकते हैं।
आइए जानते हैं भारत की उन जगहों के बारे में, जहां मार्च में भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है।
- Gulmarg, कश्मीर
- गुलमर्ग को भारत का सबसे पॉपुलर स्नो डेस्टिनेशन माना जाता है। मार्च में यहां ताजी बर्फ, स्कीइंग और गोंडोला राइड का शानदार अनुभव मिलता है। यह जगह कपल्स और एडवेंचर लवर्स दोनों के लिए परफेक्ट है।
- खास अनुभव: स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, केबल कार
- तापमान: -2°C से 10°C
2. Spiti Valley, हिमाचल प्रदेश
- स्पीति वैली मार्च में भी बर्फ से ढकी रहती है और यहां का शांत वातावरण इसे खास बनाता है। यह जगह उन ट्रैवलर्स के लिए है जो भीड़ से दूर रहकर नेचर के करीब समय बिताना चाहते हैं।
- खास अनुभव: स्नो लैंडस्केप, मॉनेस्ट्री विजिट, रोड ट्रिप
- तापमान: -10°C से 5°C
3. Manali और Solang Valley
- मार्च में मनाली और सोलांग वैली बर्फबारी के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगहों में से हैं। यहां हल्की बर्फ, एडवेंचर एक्टिविटीज और फैमिली ट्रिप का मजा लिया जा सकता है।
- खास अनुभव: स्नो एक्टिविटीज, पैराग्लाइडिंग, रोपवे
- तापमान: 0°C से 12°C
4. Auli, उत्तराखंड
- औली भारत की बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन मानी जाती है। मार्च में यहां बर्फ की मोटी परत और हिमालय के शानदार व्यूज देखने को मिलते हैं।
- खास अनुभव: स्कीइंग, रोपवे, हिमालय दर्शन
- तापमान: -4°C से 10°C
5. Yumthang Valley, नॉर्थ सिक्किम
- ‘फूलों की घाटी’ के नाम से मशहूर युमथांग वैली मार्च में बर्फ और रंग-बिरंगे फूलों का अनोखा कॉम्बिनेशन दिखाती है। यह जगह नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग है।
- खास अनुभव: स्नोफॉल, हॉट स्प्रिंग्स, नेचर वॉक
- तापमान: -5°C से 8°C
ट्रैवल टिप्स -
- मार्च में भी ऊनी कपड़े और स्नो शूज जरूर साथ रखें।
- मौसम की स्थिति चेक करके ही यात्रा करें।
- ऊंचाई वाली जगहों पर धीरे-धीरे ट्रैवल करें।
- अपने साथ जरूरी दवाइयां रखें।
