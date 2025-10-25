अल्मोड़ा हो सकती है घूमने की बेस्ट जगह, इन टूरिस्ट स्पॉट को कर लें एक्सप्लोर

संक्षेप: Tourist Spot In Almora: नदी, पहाड़ और झरने, जंगल देखने का शौक है तो अल्मोड़ा को मिस ना करें। ये पहाड़ी शहर अपने खूबसूरत नजारों के साथ ही आसपास के सुंदर जगहों के लिए जाना जाता है। बजट में घूमने की प्लानिंग कर रहे तो अल्मोड़ा जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बिल्कुल ना मिस करें।

पहाड़,नदी, झरने देखने का शौक है और किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं। जहां पर कुछ वक्त आराम से बिताया जा सके। तो पहाड़ों में बसे अल्मोड़ा शहर का रुख कर लें। इस शहर के आसपास आपको कई सारे टूरिस्ट स्पॉट मिल जाएंगे। जहां पर आपको सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे। खासतौर पर ये जगह सोलो ट्रैवलर के लिए बेस्ट है। तो अगर नेक्स्ट ट्रिप का प्लान कर रहे तो अल्मोड़ा को एक्स्प्लोर करने का मौका ना छोड़े। अल्मोड़ा के इन खूबसूरत स्पॉट को एक बार जरूर देख लें।

कसार देवी मंदिर पहाड़ों के मंदिरों की अपनी अलग एनर्जी होती है। जो किसी भी को अट्रैक्ट करती है। अल्मोड़ा से 8 किमी की दूरी पर ये मंदिर बना है। जो अपनी खास आध्यात्मिक चुंबकीय एनर्जी के लिए पॉपुलर है। यहां पर आकर लोगों को मानसिक शांति की फीलिंग होती है। तो इस खास मंदिर में दर्शन के लिए अल्मोड़ा ट्रिप का प्लान जरूर बना सकते हैं।

जागेश्वर धाम मंदिर अल्मोड़ा से मात्र 35 किमी की दूरी पर जागेश्वर धाम टेंपल है। जहां पर अल्मोड़ा से आराम से किसी भी प्राइवेट टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। जागेश्वर धाम महादेव को समर्पित है और इस मंदिर की गिनती ज्योतिर्लिगों में होती है। इस मंदिर का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। इस मंदिर में दर्शन से भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है।

बालटा वाटरफॉल अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो अल्मोड़ा से मात्र 5 किमी की दूरी पर घने जंगलों के बीच में शानदार वाटरफॉल मिल जाएगा। ये जगह नेचर लवर्स और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए बेस्ट है। तो अल्मोड़ा जाएं तो इस वाटरफॉल को देखने के लिए ट्रैकिंग बिल्कुल भी मिस ना करें।

बिनसर अल्मोड़ा से 33 किमी की दूरी पर बसा है बिनसर। जहां से हिमालय की ऊंची चोटियां, केदारनाथ, नंदा देवी, पंचोली दिखाई देते हैं। बिनसर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुर है। जहां पर आपको जंगल में घूमने का मौका मिलता और काफी सारे टूरिस्ट यहां रात गुजारने के लिए स्टे करते हैं। तो जंगल और पहाड़ा का एडवेंचर एक साथ करना है तो बिनसर में जरूर रुकें।