Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amritsar Trip: सिर्फ गोल्डन टेंपल नहीं, अमृतसर में देखने और करने को है बहुत कुछ

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अमृतसर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और स्वाद का अनोखा संगम है। अगर आप यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन खास जगहों और यादगार अनुभवों को अपनी सूची में जरूर शामिल करें।

Amritsar Trip: सिर्फ गोल्डन टेंपल नहीं, अमृतसर में देखने और करने को है बहुत कुछ

जब भी पंजाब की बात होती है, तो सबसे पहले अमृतसर का नाम जरूर लिया जाता है। यह शहर अपनी धार्मिक पहचान, समृद्ध इतिहास, स्वादिष्ट खाने और गर्मजोशी से स्वागत करने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। यहां आने वाला हर यात्री कुछ ना कुछ खास लेकर लौटता है। कोई यहां की आध्यात्मिक शांति को याद रखता है, तो कोई यहां के स्वाद और संस्कृति को।

अमृतसर की गलियों में घूमते हुए आपको इतिहास के कई अहम पन्नों से रूबरू होने का मौका मिलता है। अगर आप पहली बार अमृतसर जा रहे हैं, तो सिर्फ प्रसिद्ध जगहों को देखना ही काफी नहीं है। यहां कुछ ऐसे अनुभव भी हैं, जो आपकी यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना सकते हैं।

  • स्वर्ण मंदिर की शांति को महसूस करें

अमृतसर की पहचान स्वर्ण मंदिर से है। दिन हो या रात, यहां का नजारा मन को सुकून देता है। सरोवर के किनारे बैठकर कुछ समय बिताना अपने आप में एक अलग अनुभव है। यहां मिलने वाला लंगर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हजारों लोग रोज एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जो समानता और सेवा का सुंदर उदाहरण है।

ये भी पढ़ें:अमरनाथ गुफा में कैसे बनता है बर्फ का शिवलिंग? जानें क्या है मान्यता और विज्ञान
  • जलियांवाला बाग का इतिहास जानें

स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण जगह है। यहां पहुंचकर आप उन घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी थी।

  • वाघा सीमा पर देशभक्ति का जोश देखें

अगर आप अमृतसर जा रहे हैं, तो वाघा सीमा की परेड जरूर देखें। शाम के समय होने वाला यह कार्यक्रम देशभक्ति के जोश से भर देता है। यहां का माहौल, लोगों का उत्साह और सैनिकों की परेड देखने लायक होती है।

  • पुराने बाजारों में खरीदारी करें

अमृतसर के बाजार रंग-बिरंगे कपड़ों, पंजाबी जूतियों, फुलकारी और कई खूबसूरत चीजों के लिए मशहूर हैं। यहां घूमते हुए आप स्थानीय संस्कृति को करीब से महसूस कर सकते हैं और अपने लिए यादगार चीजें खरीद सकते हैं।

  • अमृतसरी खाने का स्वाद जरूर लें

अमृतसर की यात्रा खाने के बिना अधूरी मानी जाती है। यहां के कुलचे, छोले, लस्सी और कई स्थानीय व्यंजन देशभर में मशहूर हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो यहां का स्वाद लंबे समय तक याद रहेगा।

ये भी पढ़ें:जिंदगी में है सुकून की तलाश, यहां जानें भारत की 6 सबसे शांत और आराम वाली जगह
  • रात में शहर की रौनक देखें

दिन की तुलना में रात के समय अमृतसर का माहौल अलग ही नजर आता है। रोशनी से जगमग करती सड़कें और धार्मिक स्थलों का नजारा देखने लायक होता है। शाम को शहर की गलियों में घूमना एक सुखद अनुभव हो सकता है।

  • स्थानीय संस्कृति को करीब से जानें

अमृतसर सिर्फ घूमने की जगहों तक सीमित नहीं है। यहां के लोगों की मेहमाननवाजी, बोलचाल और जीवनशैली भी यात्रियों को खूब पसंद आती है। स्थानीय लोगों से बातचीत करके आप पंजाब की संस्कृति को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।

ये भी पढ़ें:इंडिया के सबसे खतरनाक और लंबे ट्रैकिंग रूट में शामिल हैं ये 5 जगहें
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।