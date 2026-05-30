Workation in India: वीकेंड का इंतजार क्यों? इन जगहों से काम करते हुए लें छुट्टियों का मजा
अगर आप रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर रहकर काम करना चाहते हैं, तो वर्ककेशन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां सुकून, खूबसूरती और काम के लिए अच्छा माहौल एक साथ मिलता है।
पिछले कुछ वर्षों में काम करने का तरीका काफी बदल गया है। अब बहुत से लोग ऑफिस की बजाय किसी शांत और खूबसूरत जगह से काम करना पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से वर्ककेशन का चलन तेजी से बढ़ा है। वर्ककेशन का मतलब है ऐसी जगह पर जाना जहां आप अपना काम भी कर सकें और खाली समय में घूमने-फिरने का आनंद भी ले सकें।
इससे ना सिर्फ मन तरोताजा रहता है बल्कि काम पर ध्यान लगाने में भी मदद मिलती है। भारत में कई शहर और पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो आरामदायक माहौल, अच्छी सुविधाएं और खूबसूरत नजारों की वजह से वर्ककेशन के लिए पसंद किए जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसी कुछ खास जगहों के बारे में।
बेंगलुरु
अगर आप काम के साथ आधुनिक सुविधाएं भी चाहते हैं, तो बेंगलुरु अच्छा विकल्प हो सकता है। यहां का मौसम साल के ज्यादातर समय सुहावना रहता है। शहर में कई आरामदायक कैफे, साझा कार्यस्थल और शांत जगहें मिल जाती हैं। काम के बाद शहर के बाग-बगीचे और खाने-पीने की जगहों का आनंद भी ले सकते हैं।
गोवा
गोवा सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए ही नहीं, बल्कि काम करने के लिए भी पसंद किया जाता है। समुद्र किनारे बैठकर काम करने का अनुभव कई लोगों को आकर्षित करता है। यहां कई ऐसे कैफे और ठहरने की जगहें हैं जहां काम और आराम दोनों का अच्छा संतुलन मिलता है। काम खत्म होने के बाद समुद्र तट पर समय बिताना दिन को और खास बना सकता है।
पुणे
पुणे उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो बड़े शहर की सुविधाएं तो चाहते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। यहां का माहौल अपेक्षाकृत शांत है। आसपास की पहाड़ियां, अच्छे भोजनालय और आरामदायक वातावरण काम के दौरान तनाव कम करने में मदद करते हैं।
जयपुर
अगर आपको इतिहास और संस्कृति पसंद है, तो जयपुर वर्ककेशन के लिए शानदार जगह हो सकती है। यहां के पुराने महल, रंगीन बाजार और खूबसूरत इमारतें हर दिन को खास बनाती हैं। कई विरासत भवनों को अब ठहरने और काम करने के लिए तैयार किया गया है, जहां काम के साथ राजस्थानी संस्कृति का अनुभव भी ले सकते हैं।
कोच्चि
कोच्चि अपनी शांत जलधाराओं, हरियाली और सुकून भरे माहौल के लिए जाना जाता है। अगर आप भीड़ से दूर रहकर काम करना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। यहां के छोटे कैफे, समुद्री नजारे और स्थानीय संस्कृति काम के बीच ताजगी का एहसास करा सकते हैं।
वर्ककेशन पर जाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
- इंटरनेट की सुविधा जांच लें: जिस जगह पर ठहरने वाले हैं, वहां इंटरनेट की अच्छी सुविधा होना जरूरी है ताकि काम में कोई परेशानी ना आए।
- काम और घूमने का समय अलग रखें: वर्ककेशन का मतलब सिर्फ घूमना नहीं है। काम और आराम के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
- शांत जगह चुनें: ऐसी जगह चुनें जहां आपको काम के दौरान ज्यादा शोर का सामना ना करना पड़े।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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