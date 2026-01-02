Hindustan Hindi News
नमक का रेगिस्तान नहीं सुंदर नजारों का खजाना है कच्छ का रण, एक बार जरूर करें एक्सप्लोर

Must explore places in Kutch: सर्दियों में किसी लंबे वीकेंड की ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो गुजरात में बने कच्छ को देख आए। दूर तक फैले रेगिस्तान के साथ ही साफ, सुंदर बीच और साथ में भगवान शिव के दो अनोखे मंदिरों के दर्शन करने का भी मिलेगा मौका।

Jan 02, 2026 05:19 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
छुट्टियां बिताने हर बार पहाड़ों पर जाते हैं। लेकिन वहीं भीड़भाड़ और शोर-शराबे के बीच पहाड़ों का नजारा लेकर वापस लौट आते हैं। तो एक बार इस खूबसूरत नगरी को घूमने का प्लान बना डालें। सर्दियों में अगर आप किसी ऐसी जगह जाने की सोच रहें जहां ठंड कम हो तो गुजरात में बसे नमक के रेगिस्तान यानी कच्छ के रण को घूमने का प्लान बनाएं। यहां पर आपको प्रकृति के अनमोल नजारों के साथ ही ऐतिहासिक धरोहर को भी देखने को मौका मिलेगा। एक साथ करीब 10-12 जगह ऐसी देख सकेंगे जो पहले नहीं देखी होगी। तो जान लें कैसे गुजरात के कच्छ की सैर आपके लिए पैसा वसूल ट्रिप बन सकती है।

कच्छ का रण

दूर तक फैले नमक के रेगिस्तान को देखने का बेस्ट टाइम सर्दियों में ही होता है। जब पानी सूख जाता है और दूर तक फैला नमक और रेत का मैदान नजर आता है। यहां पर रण उत्सव के दौरान डेजर्ट सफारी, हॉट एयर बलून राइड, शॉपिंग और लोकल फूड का मजा मिलता है।

धौलावीरा साइट

कच्छ के रण को देखने के बाद अगले दिन 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता को देखना मिस ना करें। यहां पर आकर ऐसा लगेगा जैसे सीधे हड़प्पा काल में ही पहुंच गए हैं। धौलावीरा साइट पहुंचने के लिए सबसे नजदीक टाउन रापर है। धौलावीरा के साथ ही यहां पर बने धौलावीरा सनसेट प्वाइंट को भी जरूर देख लें।

कालो डूंगरो

कालो डूंगरो कच्छ की सबसे ऊंची पहाड़ी है। जहां पर बना है मैग्नेटिक हिल। जहां पर गाड़ियां अपने आप ही चलती है।

सियोट केव्स

कच्छ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस पुरानी गुफा को भी जरूर देख लें। जो करीब 2000 साल पुरानी बुद्धिस्ट गुफा है।

लखपत फोर्ट

इसके साथ ही कोस्टल एरिया में बने किले की भी सैर की जा सकती है। इसका नाम है लखपत फोर्ट जो करीब 200 साल पुराना किला है।

कोटेश्वर महादेव मंदिर

कच्छ में ही बना है कोटेश्वर महादेव का मंदिर। मान्यता है कि यहां पर भगवान शिव ने भगवान श्री राम को दर्शन दिए थे।

पिंगलेश्वर बीच एंड टेंपल

समुंदर किनारे बसा पिंगलेश्वर महादेव का मंदिर और साथ ही साफ, शांत समुद्र की ऊंची-ऊंची लहरों वाला बीच पिंगलेश्वर बीच।

मांडवी बीच

समुंदर किनारे सनसेट देखने के शौक है तो मांडवी बीच की सैर करें। यहां पर आपको और भी कई सारी फन एक्टीविटी करने को मिल जाएगी।

